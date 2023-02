[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、本日2月17日(金)にコラボカードゲームReバース for youから最新商品、ブースターパック「東方Project vol.2」及び、リファインブースターパック「東方Project」を発売することをお知らせいたします。







「東方Project」が再びReバース for youに登場!







Reバース for youに「東方Project」が再登場!

ブースターパック「東方Project vol.2」に加え、待望の再録・再編集パック、リファインブースター「東方Project」が登場いたします!

これからReバースを始める方も「東方Project」ファンの方にもおすすめの商品です。







ブースターパック「東方Project vol.2」



■遂に「東方Project」待望の第2弾が登場!

「東方永夜抄 ~Imperishable Night.」や「東方紺珠伝 ~Legacy of Lunatic Kingdom.」からなど、"月"にまつわるカードを中心に収録しております!



■描きおろしイラスト多数収録!

イラストは高渡あゆみさんのイラストを中心に描き下ろしイラストも多数収録しております!





■「東方LostWord」コラボカード収録!

アプリゲーム「東方LostWord」からもイラストを収録!

美麗なイラストがReバースカードやPP(プレミアムパラレル)を彩ります!





■商品情報

【商品名】

Reバース for you ブースターパック「東方Project vol.2」



【発売日】

2023年2月17日(金)



【希望小売価格】

1パック 6枚入り 385円(税込)

1ボックス 10パック入り 3,850円(税込)

カード種類数:ノーマル100種類以上+パラレル100種類以上(予定)



▼商品詳細はこちら

https://rebirth-fy.com/products/booster-pack/bp_th2/





リファインブースターパック



■収録内容

下記3商品に収録されていたカードを全て再録しております!今では手に入りにくいカードたちを手に入れるチャンスです!

・ブースターパック「東方Project」

・トライアルスタートデッキ「東方Project」

・カード&ローダーセット「東方Project」



※新規カードの収録はございません。

※再録カードにはノーマルのパートナーカード及び、トライアルスタートデッキのパートナーカードは含まれません。

※シリアルナンバー入りカードの収録はございません。

※カードの封入率は元製品とは異なります。

※一部レアリティが変更になっている場合がございます。

※一部カードの加工等が異なる場合がございます。





■ボックス購入特典情報!

1ボックスにつき、1枚PRカードをランダム封入!

※ブースターパック「東方Project」ボックス特典カード及びトライアルスタートデッ「東方Project」に収録されていたパートナーカードになります。



■商品情報

【商品名】

Reバース for you リファインブースターパック「東方Project vol.2」



【発売日】

2023年2月17日(金)



【希望小売価格】

1パック 6枚入り 385円(税込)

1ボックス 10パック入り 3,850円(税込)

カード種類数:ノーマル128種+パラレル145種(予定)



▼商品詳細はこちら

https://rebirth-fy.com/products/booster-pack/rb_th/





Reバースとは









コラボカードゲーム「Reバース for you」は 2020年3月19日にブシロードから発売中の新TCG(トレーディングカードゲーム)。

Reバースのオリジナルキャラクターをはじめ、様々な参戦タイトルの作品のキャラクターたちのカードで遊べるカードゲームです!

ゲームは10~15分くらいで遊べ、覚えやすく遊びやすいカードゲームです。

デッキから直接カードが出てくる「エントリーイン」と、とっても強力な「Reバースカード」が勝負を決める!

オリジナルキャラクターが活躍するアニメ「りばあす」も絶賛放送中。

今後の展開もお楽しみに!



「Reバース for you」公式HP:https://rebirth-fy.com/

「Reバース for you」公式Twitter:https://twitter.com/Rebirth_PR

「ヴァイスシュヴァルツ&Reバース」公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)上海アリス幻樂団

(C)GOOD SMILE COMPANY, INC./NextNinja Co., Ltd.

(C)bushiroad All Rights Reserved.



