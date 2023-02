[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、2023年3月5日(日)に開催するHappy Around! 4th LIVE 『Happy Presentation!』のライブグッズ情報をお知らせいたします。













公演概要



■公演名

Happy Around! 4th LIVE 『Happy Presentation!』



■日時

2023年3月5日(日)

【昼公演】 開場14:15/開演15:00

【夜公演】 開場18:15/開演19:00



■会場

Zepp Haneda (TOKYO)



■出演

Happy Around!(西尾夕香、各務華梨、三村遙佳、入江麻衣子)



▼公演詳細はこちら

https://d4dj-pj.com/live-event/post-76





Happy Around! 4th LIVE 『Happy Presentation!』のライブグッズ先行通販情報



新商品に加え、2022年に予約販売した「D4DJ にょちお ぬいぐるみ」を数量限定で再販いたします!



■通販開始

2023年2月17日(金) 15:00~在庫なくなり次第終了



■お届け時期

先行発送商品:2023年2月23日(木)頃

※2月23日(木)頃にお届け希望の方は2月20日(月)までにお支払いをお願いいたします



ライブ後お届け商品(アーティストアクリルスタンド):2023年4月11日(火)頃

※発売日が異なる商品と一緒に購入された場合は、最も発売日が遅い商品のお届け日に合わせて発送となりますので、ご注意ください



▼詳細はこちら

https://bushiroad-store.com/pages/4th-live-happy-presentation





商品情報



▼Happy Around! 4th LIVE Happy Presentation! Tシャツ 各3,850円(税込)







▼Happy Around! 4th LIVE Happy Presentation! マフラータオル 2,200円(税込)







▼Happy Around! ラバーバンド(全4種) 各1,100円(税込)







▼D4DJ アーティストアクリルスタンド Happy Around! (全4種) 各1,650円(税込)







商品の詳しい情報はHPをチェック!

ブシロードクリエイティブ公式HP:https://bushiroad-creative.com/

ブシロードクリエイティブ公式Twitter:@bushi_creative





D4DJプロジェクト概要



「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

6ユニット24人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!



■D4DJユニット「Happy Around!」とは

ブシロードによる「DJ」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「D4DJ」に登場する、陽葉学園の1年生が結成した高校生ユニット「Happy Around!」。

メンバーは愛本りんく(CAST:西尾夕香)、明石真秀(CAST:各務華梨)、大鳴門むに(CAST:三村遙佳)、渡月麗(CAST:入江麻衣子)。



D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw



※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)bushiroad All Rights Reserved.



