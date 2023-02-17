3月5日(日)開催するHappy Around! 4th L…
［株式会社ブシロード］
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2023年3月5日(日)に開催するHappy Around! 4th LIVE 『Happy Presentation!』のライブグッズ情報をお知らせいたします。
公演概要
■公演名
Happy Around! 4th LIVE 『Happy Presentation!』
■日時
2023年3月5日(日)
【昼公演】 開場14:15／開演15:00
【夜公演】 開場18:15／開演19:00
■会場
Zepp Haneda (TOKYO)
■出演
Happy Around!（西尾夕香、各務華梨、三村遙佳、入江麻衣子）
▼公演詳細はこちら
https://d4dj-pj.com/live-event/post-76
Happy Around! 4th LIVE 『Happy Presentation!』のライブグッズ先行通販情報
新商品に加え、2022年に予約販売した「D4DJ にょちお ぬいぐるみ」を数量限定で再販いたします！
■通販開始
2023年2月17日(金) 15:00～在庫なくなり次第終了
■お届け時期
先行発送商品：2023年2月23日(木)頃
※2月23日(木)頃にお届け希望の方は2月20日(月)までにお支払いをお願いいたします
ライブ後お届け商品（アーティストアクリルスタンド）：2023年4月11日(火)頃
※発売日が異なる商品と一緒に購入された場合は、最も発売日が遅い商品のお届け日に合わせて発送となりますので、ご注意ください
▼詳細はこちら
https://bushiroad-store.com/pages/4th-live-happy-presentation
商品情報
▼Happy Around! 4th LIVE Happy Presentation! Tシャツ 各3,850円(税込)
▼Happy Around! 4th LIVE Happy Presentation! マフラータオル 2,200円(税込)
▼Happy Around! ラバーバンド(全4種) 各1,100円(税込)
▼D4DJ アーティストアクリルスタンド Happy Around! (全4種) 各1,650円(税込)
商品の詳しい情報はHPをチェック！
ブシロードクリエイティブ公式HP：https://bushiroad-creative.com/
ブシロードクリエイティブ公式Twitter：@bushi_creative
D4DJプロジェクト概要
「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
6ユニット24人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
■D4DJユニット「Happy Around!」とは
ブシロードによる「DJ」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「D4DJ」に登場する、陽葉学園の1年生が結成した高校生ユニット「Happy Around!」。
メンバーは愛本りんく（CAST：西尾夕香）、明石真秀（CAST：各務華梨）、大鳴門むに（CAST：三村遙佳）、渡月麗（CAST：入江麻衣子）。
D4DJ公式サイト：https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式Twitter：https://twitter.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ：https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw
※掲載の際には、下記の記載をお願いします。
(C)bushiroad All Rights Reserved.
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/17-12:15）
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