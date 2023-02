[株式会社ブシロード]

海外でのエンターテインメント発信を強化!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2023年3月24日(金),25日(土)に香港 九龍湾国際展貿中心(KITEC)にて展示会『2023 BUSHIROAD EXPO ASIA』を開催すること、また、同年アジア6都市で国際展示会を開催することをご案内いたします。











カードゲーム、モバイルゲーム、コンソールゲーム、音楽、舞台、グッズ、漫画などのエンターテインメントを、日本のみならず世界の皆さまへ直接ご覧いただく機会として、2023年にアジア6都市にて展示会「2023 BUSHIROAD EXPO ASIA」を開催いたします。



日本国内外の株式会社ブシロードの取引先の皆様、これから取引を考えられている皆様、そしてブシロードのコンテンツを応援してくださっているファンの皆様、国籍・在住問わず、奮ってご参加くださいませ。



また、「2023 BUSHIROAD EXPO ASIA」をはじめ、本年ブシロードグループは全世界へのエンターテインメントの発信を強化すべく、海外での様々なイベントを企画しております。

新型コロナウイルス感染症の拡大により長らく滞っておりました、国外の皆様に日本のエンターテインメントを直にお届けできる機会を楽しみにしております。





『2023 BUSHIROAD EXPO ASIA』香港 開催概要



会場:九龍湾国際展貿中心(KITEC)1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Hong Kong

▼DAY1:3月24日(金) 15:00~23:00

内容:カードゲーム大会(Shadowverse EVOLVEのみ),展示,コンソールゲーム体験コーナー,「夢ノ結唱」体験コーナー,ステージ,物販



▼DAY2:3月25日(土) 09:00~20:00

内容:カードゲーム大会,ステージイベント,展示,コンソールゲーム体験コーナー,「夢ノ結唱」体験コーナー,カードゲーム大会,物販



両日入場料無料、どなたでもご参加いただけます。



HP:https://bushiroad.com/2023bushiroadexpoasia





カードゲーム大会



▼DAY1:「Shadowverse EVOLVE」





参加賞:後日公開

優勝:後日公開



▼DAY2:「カードファイト!! ヴァンガード」,「ヴァイスシュヴァルツ」,「Reバース for you」







参加賞:参加したタイトルに応じて、PRカードをプレゼント!







(例:「カードファイト!! ヴァンガード」大会参加の際には、「カードファイト!! ヴァンガード」の

PRカードがもらえます。)



優勝:参加した大会のPRカードをもう一枚プレゼント!さらにプレイマットも!



ステージイベント(DAY2のみ)



キャストたちによるカードゲームのファイトステージや、サイン会を実施いたします。







相羽あいな(「BanG Dream!」 湊友希那 役)

青木陽菜(「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」 ハロナ・ウォーカー 役)

西尾夕香(「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ」 一導寺ユキ役)





展示(DAY1,DAY2共通)



カードの実物、「BanG Dream!」ライブの衣装、ブシロードクリエイティブが出版するコミックの複製原画の展示を行います。





※写真は、「ブシロードカードゲーム祭2022(上段)」、

「ガルパ4周年記念展 in Gallery AaMo(下段)」のものです。





コンソールゲーム体験コーナー(DAY1,DAY2共通)



「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ」,「小林さんちのメイドラゴン 炸裂!!ちょろゴン☆ブレス」の体験プレイができます。





「夢ノ結唱」体験コーナー(DAY1,DAY2共通)



「BanG Dream!」と音声創作ソフト「CeVIO AI」のコラボレーションにより生まれた音声創作ソフト「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」を体験ができます。











今後の『2023 BUSHIROAD EXPO ASIA』開催予定



2023年は下記6都市での開催を予定しております。詳細は随時発表いたします。











出展企業募集



台北以降の展示会場に関しまして、企業の出展社様を募集いたします。

エンターテインメントを世界で広めたい企業様、ブシロードの作品とのコラボレーションをご希望の企業様は、奮ってご参加くださいませ。詳細は後日解禁いたします。





