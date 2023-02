[株式会社ブシロード]

「Maihime」のほか、Peaky P-key、Lyrical Lily、燐舞曲が歌う劇中歌を3曲収録!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

「D4DJ(ディーフォーディージェー)」プロジェクトより、本日2月15日(水)リリースの

Lyrical Lily「Maihime」についてお知らせいたします。



Lyrical Lilyが「Maihime」をリリース!





▲ジャケット



ブシロードによるメディアミックスプロジェクト「D4DJ」。

DJライブ×アニメ×ゲームで全く新しいDJの世界をお届けする本プロジェクトより、TVアニメ「D4DJ All Mix」の OP テーマ「Maihime」がリリース決定!



表題曲の「Maihime」は作曲家のTAKU INOUEにより書き下ろされた楽曲であり、本作の中心ユニットであるLyrical Lilyが爽やかに歌い上げた楽曲となっている。



2曲目の「OVERWHELM!/Peaky P-key」はアニメ第1話で披露された楽曲で、ギターのサウンドがアクセントとなった、情熱的な一曲となっている。

Peaky P-keyの仲間を思う気持ちが込められた歌詞も是非チェックしてほしい。



3曲目の「春とショコラ/Lyrical Lily」はアニメ第3話で披露された楽曲で、和の要素が織り交ぜられた旋律が印象的だ。

アニメのストーリー内で解き明かされた歌詞の内容にも注目してほしい。



4曲目の「ARCANA/燐舞曲」はアニメ第4話で披露された楽曲で、力強くも儚いメロディーが特徴的な1曲。

D4DJに吹き荒れる「春の嵐」を、この曲を通して、ぜひ感じていただきたい。







商品情報



Lyrical Lily「Maihime」

発売日:2023年2月15日(水)

定価:¥1,980(税込)



<収録内容>

【CD】

1.Maihime/Lyrical Lily

2.OVERWHELM!/Peaky P-key

3.春とショコラ/Lyrical Lily

4.ARCANA/燐舞曲

5.Maihime -instrumental-

6.OVERWHELM! -instrumental-

7.春とショコラ -instrumental-

8.ARCANA -instrumental-



【初回生産分限定封入特典】

・MV交換チケット/「Maihime」ジャケットイラストディスクスキンシリアルコード

(有効期限:2024年2月14日(水)23:59まで)

・舞台 D4DJ「有栖川学院文化祭 LIVE STAGE」 先行抽選申込券



商品詳細:https://d4dj-pj.com/discography/post-55

試聴動画:https://youtube.com/watch?v=dsQ9TjwZntE&si=EnSIkaIECMiOmarE



■TVアニメ「D4DJ All Mix」

公式サイト:https://anime.d4dj-pj.com/all-mix/

PV:https://youtu.be/6lV8IJoDhB4

オープニング映像:https://youtu.be/8yxF3UKnV04



【8タイトル連動購入キャンペーン開催!】





上記8タイトルの、アニメ「D4DJ All Mix」が収録されているBlu-ray付CD(通常盤は対象外)・『アニメ「D4DJ All Mix」OP 「Maihime」』『アニメ「D4DJ All Mix」ED 「Around and Around」』を「連動購入特典対象店舗・ECショップ」にて、8タイトル連動購入されたお客様に、豪華特典をプレゼント!



【特典】

・キャラクター複製サイン入りオリジナル収納BOX

・特典Blu-ray「D4DJ D4 FES. LIVE -ALL IN- オールラインナップ DAY1&DAY2」





