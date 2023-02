[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷 高明)と株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊 耕一)は、2023年2月4日(土)~5日(日)にインテックス大阪 1号館にて「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 大阪」を開催しましたことをお知らせいたします。













「Shadowverse EVOLVE Grand Prix」2022シーズン最後の開催!





「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」へと続く「Grand Prix」シリーズ。

本年度「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」の最後の参加権利獲得をかけた「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 大阪」を開催いたしました。

大阪大会でも多数の参加申し込みをいただき、2日制大会での実施となりました。

総勢1,445名のプレイヤーの皆様にご参加いただき、対戦エリアでは白熱したバトルが繰り広げられました!

一般の参加者の方も楽しめる併催イベントも実施し、多くの皆様にご参加いただきました。









優勝者はこば選手!





大接戦となった「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022 大阪」で1,445人の頂点に輝いたのはこば選手!

また、優勝・準優勝を含む上位4名の選手には2023年2月18日(土)、19日(日)に開催される「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」への参加権利が贈られました。









Shadowverse EVOLVE Japan Championship





「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」出場選手が出揃い、いよいよ2022年度王者を決める大会が開催されます。



■開催日

<予選ラウンド>2023年2月18日(土)

<決勝ラウンド>2023年2月19日(日)



■招待者

下記の大会にて参加権利を獲得した計48名

・Shadowverse EVOLVE Grand Prix

・Shadowverse EVOLVE Japan Championshipエリア予選



■対戦フォーマット

構築戦 BO3(2種類のデッキを使用する対戦形式となります)



■配信番組

YouTube「Shadowverse EVOLVE Channel」で実施予定



■特設サイト

https://shadowverse-invitational.jp/









『Shadowverse』(シャドウバース)とは





『Shadowverse』は「フォロワー」、「スペル」、「アミュレット」という3種類のカードで40枚のデッキを編成して戦い、相手リーダーキャラクターの体力を0にしたら勝利となる、スマートフォンで遊べる対戦型オンラインTCG(Trading Card Game)です。

2023年現在、日本語を含む9言語が世界にリリースされ、累計ダウンロード数は2,700万を突破しています。

競技性の高さを生かし、賞金総額2億8,000万円の世界大会開催やプロリーグ設立など、eスポーツシーンにも参入しています。







『Shadowverse EVOLVE(シャドウバース エボルヴ)』とは





Cygamesとブシロードが贈る『Shadowverse』のリアルカードゲームです。

企画・開発は引き続きCygamesが担当し、製造・販売・運営をブシロードが担当、

2社の共同事業にて、2022年4月より商品展開開始。



Shadowverse EVOLVE(エボルヴ)公式サイト:https://shadowverse-evolve.com

Shadowverse EVOLVE(エボルヴ)Twitter:https://twitter.com/shadowverse_ev

Shadowverse EVOLVE Channel:https://www.youtube.com/@shadowverse_ev



公式サポートアプリ「Shadowverse EVOLVE Supporter」ダウンロードURL

・AppStore(iOS):https://apps.apple.com/jp/app/id1608457887

・Google Play(Android):https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.ShadowverseEvolve



公式サポートアプリ推奨環境

・【iOS 版】iOS 13.0以上

・【Google Play版】Android OS 8.0以上



