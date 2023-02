[株式会社ブシロード]

バンドリ!の合同ライブ2DAYS!ライブやCDリリースなど、新規情報が多数解禁!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、2023年2月4日(土)、5日(日)に有明アリーナにて開催された「BanG Dream! 11th☆LIVE」 DAY1 : Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」、DAY2 : Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」についてご報告いたします。



2023年2月4日(土)、5日(日)に有明アリーナにて、「BanG Dream! 11th☆LIVE」

DAY1 : Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」、DAY2 : Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」(主催:株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。



オープニングアクトでは、両日とも新バンド・MyGO!!!!!が出演し、1st Single表題曲や昨年11月に配信された楽曲など、オリジナル楽曲3曲を披露。

本編は、Poppin'Party×RAISE A SUILEN 、Roselia×Morfonicaといった初の組み合わせでの合同ライブ。

各バンドとしてライブを行うだけでなく、異なるバンドのメンバーも一緒に演奏するといった垣根を超えたコラボレーションを披露。ここでしか聴くことのできないスペシャルな演奏で、DAY1・DAY2ともに会場を大いに盛り上げました。

また本公演では、全編観客の声出しを解禁し、会場内は大きな歓声に包まれました。



公演終盤では、ライブおよびCDリリースの新規公開情報を多数発表。2023年も走り続けるバンドリ!プロジェクトにご期待ください。





◆公演名:BanG Dream! 11th☆LIVE

DAY1 : Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」

DAY2 : Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」

◆日程:2023年2月4日(土)、5日(日) 開場17:00/開演18:00

◆会場:有明アリーナ

◆出演:DAY1 : Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」

Poppin'Party(愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)

RAISE A SUILEN(Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、紡木吏佐)

DAY2 : Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」

Roselia(相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)

Morfonica(進藤あまね、直田姫奈、西尾夕香、mika、Ayasa)



オープニングアクト(両日):MyGO!!!!!



◆公演詳細:https://bang-dream.com/11th-live



◆セットリスト



【DAY1 : Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」】

オープニングアクト:MyGO!!!!!

M1 迷星叫

M2 名無声

M3 影色舞



Poppin'Party×RAISE A SUILEN

RAISE A SUILEN

M1 DEAD HEAT BEAT

M2 HELL! or HELL?

M3 A DECLARATION OF ××× (with 牛込りみ)



M4 Dr. Solo セッション (山吹沙綾&マスキング)



Poppin'Party

M5 Moonlight Walk

M6 イニシャル

M7 Time Lapse

M8 ぽっぴん'しゃっふる

M9 What's the POPIPA!?

M10 ぽっぴん'どりーむ! (with パレオ&チュチュ)



RAISE A SUILEN

M11 !NVADE SHOW!

M12 THE WAY OF LIFE

M13 灼熱 Bonfire! (with 戸山香澄&市ヶ谷有咲)

M14 Beautiful Birthday

M15 Light a fire

M16 DRIVE US CRAZY

M17 R・I・O・T (with 花園たえ)



Poppin'Party

M18 Returns (with レイヤ)

M19 Step×Step! (with ロック)

M20 ミライトレイン

M21 ティアドロップス



EN1 ときめきエクスペリエンス! (Poppin'Party×RAISE A SUILEN)

EN2 EXPOSE ‘Burn out!!!’ (RAISE A SUILEN×Poppin'Party)





【DAY2 : Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」】

オープニングアクト:MyGO!!!!!

M1 影色舞

M2 名無声

M3 迷星叫



Roselia×Morfonica

M1 fly with the night ~ BLACK SHOUT(Morfonica ~ Roselia×Morfonica)



Morfonica

M2金色へのプレリュード

M3 One step at a time

M4 群青 (with 湊友希那)



Roselia

M5 FIRE BIRD

M6 Re:birth day

M7 THE HISTORIC... (with 桐ヶ谷透子)



Morfonica

M8 Nameless Story

M9 Nevereverland

M10 Daylight -デイライト- (with 白金燐子)



Roselia

M11 Swear ~Night & Day~

M12 熱色スターマイン

M13 Ringing Bloom(with 八潮瑠唯)



Morfonica

M14 flame of hope

M15 unravel

M16 誓いのWingbeat



Roselia

M17 Sprechchor

M18 Song I am.

M19 Dear Gleam



EN1 寄る辺のSunny, Sunny (Morfonica×Roselia)

EN2 BRAVE JEWEL (Roselia×Morfonica)





セトリプレイリスト公開中



音楽配信サイトにてBanG Dream! 11th☆LIVE DAY1 : Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」、DAY2 : Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」のライブセットリストをプレイリストにて配信中。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。



DAY1 : Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」

https://lnk.to/bd11th_day1pr



DAY2 : Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」

https://lnk.to/bd11th_day2pr





【新規情報】Poppin'Party単独ライブ 日程・会場を公開











2023年11月3日(金・祝)に、Poppin'Party単独ライブの開催が決定しました。



【公演概要】

◆公演名:Poppin'Party 単独ライブ(仮)

◆日程:2023年11月3日(金・祝)

◆会場:東京ガーデンシアター

◆出演:Poppin'Party

◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/ppp_2023

◆チケット最速先行抽選申込

2023年5月31日(水)リリース Poppin'Party ミニAlbum「青春 To Be Continued」にチケット最速先行抽選申込券が封入





【新規情報】Poppin'Party ミニAlbum 詳細を公開











【商品情報】

Poppin'Party ミニAlbum「青春 To Be Continued」

発売日:2023年5月31日(水)



<収録内容>

[CD]

1. 青春 To Be Continued

2. Future Place

3. 大好き!

4. Five Letters

5. タイトル未定

6. タイトル未定



[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

「BanG Dream! 10th☆LIVE」DAY3 : Poppin'Party「Hoppin'☆Poppin'☆Dreamin'!!」



[フォトブックレット] ※Blu-ray付生産限定盤のみ



<初回生産分限定封入特典>

・2023年11月3日(金・祝)開催予定 Poppin'Party単独ライブイベント最速先行抽選申込券

・アナザージャケット1枚(全5種)

・ポッピンランド年パス風プラスチックカード1枚(全1種)※Blu-ray付生産限定盤のみ



商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3224





【新規情報】RAISE A SUILEN単独ライブ タイトル公開











RAISE A SUILEN単独ライブのタイトルが決定しました。チケットの先行受付も決定。登録無料のブシロードミュージックパスポート会員限定で、公演当日より抽選申込受付を実施中です。



【公演概要】

◆公演名:RAISE A SUILEN LIVE 2023「EXCLAMATION HIGHLAND」

◆日程:2023年5月28日(日)

◆会場:富士急ハイランド・コニファーフォレスト

◆出演:RAISE A SUILEN

ゲストアクト:Roselia

◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/ras_2023

◆ブシロードミュージックパスポート先行

受付期間:2023年2月4日(土) 21:00 ~ 3月13日(月) 23:59





【新規情報】Roselia 単独ライブ 日程・会場を公開











2023年9月16日(土)、17日(日)に、Roselia 単独ライブの開催が決定しました。



【公演概要】

◆公演名:Roselia 単独ライブ(仮)

◆日程:2023年9月16日(土)、17日(日)

◆会場:有明アリーナ

◆出演:Roselia

◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/roselia_2023

◆チケット最速先行抽選申込

2023年4月26日(水)リリース Roselia 13th Single「THRONE OF ROSE」にチケット最速先行抽選申込券が封入





【新規情報】Roselia 13th Single 詳細を公開











【商品情報】

Roselia 13th Single「THRONE OF ROSE」

発売日:2023年4月26日(水)



<収録内容>

[CD]

1. THRONE OF ROSE

2. Dear Gleam

3. タイトル未定

4. THRONE OF ROSE -instrumental-

5. Dear Gleam -instrumental-

6. タイトル未定 -instrumental-



[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

「BanG Dream! 10th☆LIVE」DAY1 : Roselia「Sonnenschein」



<初回生産分限定封入特典>

・2023年9月16日(土)、17日(日)開催予定 Roselia単独ライブイベント最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(Roselia Ver.)(全1種) ※Blu-ray付生産限定盤に封入

・オリジナルキャラクターカード1枚(湊友希那Ver.)(全1種) ※湊友希那Ver.に封入

・オリジナルキャラクターカード1枚(氷川紗夜Ver.)(全1種) ※氷川紗夜Ver.に封入

・オリジナルキャラクターカード1枚(今井リサVer.)(全1種) ※今井リサVer.に封入

・オリジナルキャラクターカード1枚(宇田川あこVer.)(全1種) ※宇田川あこVer.に封入

・オリジナルキャラクターカード1枚(白金燐子Ver.)(全1種) ※白金燐子Ver.に封入



商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3223





【新規情報】Morfonica「誓いのWingbeat」アーティストMV公開









公演内で初披露された新曲「誓いのWingbeat」のアーティストMVが、YouTube「バンドリちゃんねる☆」にて2023年2月5日(日)22時にプレミア公開されることが決定しました。

本楽曲は2023年3月15日(水)にリリースのMorfonica 1st Album「QUINTET」に収録。

アーティストMVも同AlbumのBlu-ray付生産限定盤に収録されます。





Morfonica ZEPP TOUR 2023













2023年7月から10月にかけて、Morfonica ZEPP TOUR 2023を開催します。



【公演概要】

◆公演名:Morfonica ZEPP TOUR 2023

◆日程 :2023年7月20日(木) @Zepp Osaka Bayside

2023年9月6 日(水) @Zepp Nagoya

2023年10月5日(木) @Zepp Haneda

◆公演詳細:https://bang-dream.com/morfonica_2023tour

◆チケット最速先行抽選申込

2023年3月15日(水)リリースMorfonica 1st Album「QUINTET」にチケット最速先行抽選申込券が封入





Morfonica 1st Album「QUINTET」が3月15日(水)にリリース











【商品情報】

Morfonica 1st Album「QUINTET」

発売日:2023年3月15日(水)



<収録内容>

[CD]

1. Daylight -デイライト-

2. メランコリックララバイ

3. flame of hope

4. ブルームブルーム

5. カラフルリバティー

6. fly with the night

7. 金色へのプレリュード

8. The Circle Of Butterflies

9. ハーモニー・デイ

10. タイトル未定

11. 寄る辺のSunny, Sunny

12. 誓いのWingbeat

13. タイトル未定



[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ



<Disc1>

・Morfonica ZEPP TOUR 2021「Amabile」東京公演

・「誓いのWingbeat」アーティストMV



<Disc2>

・Morfonica Concept LIVE「Resonance」

・「メランコリックララバイ」リリックビデオ



[フォトブックレット] ※Blu-ray付生産限定盤のみ



<初回生産分限定封入特典>

・ジャケットデザインステッカー1枚(全1種)

・Morfonica ZEPP TOUR 2023 最速先行抽選申込券



商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3189





「オダイバ!!︎超次元音楽祭 ヨコハマからハッピーバレンタインフェス2023」にMorfonicaが出演









2月11日(土)・12日(日)開催「オダイバ!!︎超次元音楽祭 ヨコハマからハッピーバレンタインフェス2023」に、BanG Dream!プロジェクトより、Morfonicaが出演します。

Morfonicaの出演は12日(日) 16:00~を予定。チケットの詳細は公式ホームページをご確認ください。



【公演概要】

◆公演名:オダイバ!!︎超次元音楽祭 ヨコハマからハッピーバレンタインフェス2023

◆日程:2023年2月11日(土)・12日(日)(※Morfonicaは2月12日(日)に出演)

◆会場:ぴあアリーナMM

◆出演:Morfonica

◆公演詳細:http://www.choujigen-ongakusai.jp/





「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」開催











2023年5月27日(土)に、富士急ハイランド・コニファーフォレストにて「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」を開催いたします。

本公演には、BanG Dream!プロジェクトより、RAISE A SUILEN とMorfonicaが出演します。

追加出演も決定し、様々なコンテンツからアーティストが集結。夢のフェスティバルをお楽しみに。



◆公演名:BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023

◆日程:2023年5月27日(土)

◆会場:富士急ハイランド・コニファーフォレスト

◆出演:RAISE A SUILEN、Morfonica 他

◆公演詳細:https://live.bushiroad-music.com/brfes2023/





「アニマックス」にて、「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」および、バンドリ!劇場版4作品が放映











「アニマックス」にて、「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」の模様を、2023年2月19日(日)に放送いたします。

さらに、バンドリ!の劇場版4作品も放映いたします。各放送予定日時は下記の通りです。



<放送日時>

・「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」

2023年2月19日(日) 19:00開始



・劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia I : 約束」

2023年2月19日(日) 16:00開始

・劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia II : Song I am.」

2023年2月19日(日) 17:30開始

・劇場版「BanG Dream! ぽっぴん'どりーむ!」

2023年3月5日(日) 21:30開始

・劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」

2023年3月12日(日) 21:30開始





ガルパにて本ライブの楽曲を集めたステージを追加













「BanG Dream! 11th☆LIVE」の開催を記念し、ゲーム内のステージチャレンジ「特別」に、本ライブで演奏された楽曲を集めたステージを追加いたしました。



ガルパは2023年3月16日(木)0時に迎える6周年で、超大型アップデートを実施いたします。現在ゲーム内では、超大型アップデート目前キャンペーン!の第1弾「超大型アップデート目前!★4交換チケットGETミッション!」と、第2弾「超大型アップデート目前!毎日1回無料ガチャ」を開催中です。

その他、ガルパ6周年に行う超大型アップデートやキャンペーンの詳細は、ぜひガルパ6周年超大型アップデート記念サイトをご確認ください。



ガルパ6周年超大型アップデート記念サイトURL:https://anniv-bang-dream.bushimo.jp/6th/





「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。

アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。

作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを

結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

株式会社 Craft Egg と共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、

提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。

また、2023年3月に迎える6周年で超大型アップデートを行うことを発表し、今後の展開への期待も高まっている。





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.

Photoハタサトシ、福岡諒祠(GEKKO)、池上夢貢(GEKKO)



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-09:16)