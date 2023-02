[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、フォートナイトのグローバルライセンシングエージェントであるIMG社を介し、東京スカイツリータウン・ソラマチ 西4階「ツリービレッジ」にて『FORTNITE』のPOP UP STORE 『FORTNITE ART LIVE STYLE TOUR』の追加開催を実施致します。













商品情報



Fortniteファンはポップアップストアにてアパレル、帽子、バックパック、アクセサリーを含むさまざまな商品を購入できます。





※一部取り扱いのない商品がございます。あらかじめご了承ください。





イベント概要



大好評開催中の『FORTNITE ART LIVE STYLE TOUR』が東京スカイツリータウン・ソラマチ 西4階「ツリービレッジ」にて追加開催!

商品の販売だけでなく、展示も行っておりますのでぜひ遊びに来てください!



■開催期間

2023年1月20日(金)~



■開催場所

東京スカイツリータウン・ソラマチ 西4階「ツリービレッジ」



■住所

東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン 東京ソラマチウエストヤード4F



■ツリービレッジHP

https://tree-village.jp/



詳しい情報は特設サイトをチェック!

ブシロードクリエイティブ公式HP:https://bushiroad-creative.com/events/fortnite-art-live-style-tour

ブシロードクリエイティブ公式Twitter:@bushi_creative



(C) 2023 Epic Games, Inc. Fortnite and its logo are trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and elsewhere.



