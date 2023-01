[株式会社ブシロード]









iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』より、2023年1月18日(水)に発売した“MORE MORE JUMP!” 3rd Single「アイノマテリアル/アイスドロップ」(発売元:ブシロードミュージック)が2023/1/30付オリコン週間シングルランキングで4位を獲得しました。



本商品には、MORE MORE JUMP!が歌う、心にそっと寄り添う一曲「アイノマテリアル」、MORE MORE JUMP!が贈る優しい愛の唄「アイスドロップ」の2曲が収録。

さらに、他4ユニットのCDと合わせて5タイトルの連動購入キャンペーンも実施中です。



『プロジェクトセカイ』で人気の楽曲を、ぜひCDでもお楽しみください!





【商品情報】

MORE MORE JUMP!

「アイノマテリアル/アイスドロップ」

2023年1月18日(水)

定価:1,540円(税込)

詳細: https://bushiroad-music.com/musics/brmm-10584





■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。



公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式Twitter:https://twitter.com/pj_sekai





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/27-20:46)