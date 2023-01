[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、D4DJと森永乳業の「MOW」のコラボキャンペーンを「イオン」限定で本日1月23日(月)より実施いたします。







本日1月23日(月)からイオン限定で森永乳業の「MOW」と「D4DJ」とのコラボレーションがスタート!



対象商品を2個以上お買い上げで、描き下ろしイラストを使用したA4クリアファイル&スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(グルミク)のアイテムが貰えるシリアルコードを1枚プレゼントいたします。



▼D4DJ公式サイト コラボ情報ページ

https://d4dj-pj.com/news/20221216/post-956









■実施期間

2023年1月23日(月)~

※景品はなくなり次第終了となります。



■実施場所

総合スーパー「イオン」及びその系列店

※エリアによっては景品の取り扱いがない場合もございます。



■景品

描き下ろしイラストを使用したA4クリアファイル&スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」のアイテムが貰えるシリアルコード



■対象商品

・MOW バニラ

・MOW 宇治抹茶

・MOW アールグレイミルクティー

・MOW 濃チョコレート

・MOW PRIME クッキー&クリーム

・MOW PRIME ダブル北海道あずき

※対象商品は取り扱いの無い店舗もございます。



■注意事項

※景品はなくなり次第終了となります。

※一部店舗では景品の取り扱いがない場合もございます。

※店舗によっては展開時期が異なります。

※各店舗先着・数量限定となっております。

※各店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※本キャンペーンと同時期に行われている同一商品を対象とした他のキャンペーンの賞品と重複してご提供できない場合がございます。





MOW×D4DJコラボを記念してD4DJ Groovy Mix 連動キャンペーンを実施!







2023年1月23日(月) 0:00~2023年2月22日(水) 23:59までの期間中、D4DJ Groovy Mixにログインいただいた方に、「森永乳業MOW×D4DJ コラボ記念 限定アイテム」をプレゼント!





D4DJプロジェクト概要



「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

6ユニット24人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!



D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw





「D4DJ Groovy Mix」概要







「繋ぐ」を合言葉に、オリジナル曲からリミックスカバー曲、BGMなど幅広い層に向けた音楽を累計500曲以上展開!

複数の好きな曲を繋いで遊べるメドレーモードであなたもDJ気分を楽しもう!

キャラクターの新たな魅力が楽しめるゲームオリジナルストーリーや豊富なカードイラストにも注目!



公式サイト:https://d4dj.bushimo.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/d4dj_gm

アプリストア:https://bit.ly/3fdXpAO



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/23-16:16)