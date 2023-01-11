1月13日(金)より放送開始TVアニメ「D4DJ All M…
［株式会社ブシロード］
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、1月13日(金)より放送開始のTVアニメ「D4DJ All Mix」第1話あらすじと先行場面カットの公開をしたことをご案内いたします。
1月13日(金)より放送開始TVアニメ「D4DJ All Mix」第1話あらすじと先行場面カットを公開！
１月13日(金)夜23:00～TOKYO MX、BS日テレほかにて放送開始となるTVアニメ「D4DJ All Mix」第1話のあらすじと先行場面カットを公開いたしました。
＜プレスリリース初解禁先行場面カット＞
＜作品公式サイト掲載済み先行場面カット＞
＜第1話 Jan.「ハジマリ ハジマリ」 あらすじ＞
奉仕の心を理念とする伝統ある有栖川学院に通う、桜田美夢、春日春奈、白鳥胡桃、竹下みいこは、みんなを笑顔にするDJユニット「Lyrical Lily」として活動を認められていた。
ある日、商工会から一年を通して地域活性化のためのイベント依頼を受け、自分たちだけで出来るか不安になった4人は「どうすれば委員会」を発足する。
■放送・配信情報
＜放送情報＞
・1月13日より毎週金曜23:00～放送：TOKYO MX／BS日テレ／AT-X
・1月13日より毎週金曜25:00～放送：KBS京都
・1月14日より毎週土曜22:30～放送：サンテレビ
＜配信情報＞
・1月8日より 毎週日曜 23:00最新話配信開始：DMMTV
・1月13日より 毎週金曜 23:00最新話配信開始：Hulu／Amazon Prime Video／U-NEXT／ｄアニメストア／ひかりTV／アニメタイムズ／GooglePlay／バンダイチャンネル
・1月14日より 毎週土曜 10:00最新話配信開始：ビデックス
・1月14日より 毎週土曜 12:00最新話配信開始：HAPPY！動画
・1月16日より 毎週月曜 24:00最新話配信開始：TELASA／J:COMオンデマンド／milplus（みるプラス）／auスマートパスプレミアム
※放送日時・内容は予告なく変更される場合があります。 予めご了承ください。
TVアニメ「D4DJ All Mix」公式サイト：https://anime.d4dj-pj.com/all-mix/
TVアニメ「D4DJ All Mix」 作品情報
■作品あらすじ
奉仕の心を理念とする伝統ある有栖川学院に通う、桜田美優、春日春奈、竹下みいこ、白鳥胡桃は、
みんなを笑顔にする奉仕の一つとしてDJユニット「LyricalLily」としての活動を認められていた。
ある日、春奈が商工会に呼ばれ、新年から一年を通して地域活性化イベントの依頼を受けることになる。自分たちだけで実現出来るか不安になるが、思い浮かんだのは初めてのライブを一緒に成功させた面々、そして来場者の笑顔だった。
奉仕の心、LyricalLilyの想いは、DJの祭典《D4 FES.》で共に称えあった各ユニットに次々と繋がり、
ついに新年に相応しい新しいステージが幕を開ける―――
PV：https://youtu.be/6lV8IJoDhB4
■STAFF
原作：ブシロード
ストーリー原案：中村 航
キャラクター原案：やちぇ
総監督：水島精二
監督：鈴木大介
シリーズ構成：雑破 業
アニメーションキャラクターデザイン：茶之原拓也、八森優香
モデリングディレクター ：原岡大輔、高岡真也、横山貴央
リギングディレクター：矢代奈津子
色彩設計：松山愛子 （颱風グラフィックス）
撮影監督：小林俊介
美術監督：池田裕輔
美術設定：綱頭瑛子
編集：榎田美咲
音響監督：長崎行男
音楽：佐高陵平、グシミヤギヒデユキ
アニメーション制作統括：松浦裕暁
アニメーション制作：サンジゲン
■CAST
Lyrical Lily
桜田美夢：反田葉月
春日春奈：進藤あまね
白鳥胡桃：深川瑠華
竹下みいこ：渡瀬結月
Happy Around!
愛本りんく：西尾夕香
明石真秀：各務華梨
大鳴門むに：三村遙佳
渡月 麗：入江麻衣子
Peaky P-key
山手響子：愛美
犬寄しのぶ：高木美佑
笹子・ジェニファー・由香：小泉萌香
清水絵空：倉知玲鳳
Photon Maiden
出雲咲姫：紡木吏佐
新島衣舞紀：七木奏音
花巻乙和：岩田陽葵
福島ノア：佐藤日向
Merm4id
瀬戸リカ：平嶋夏海
水島茉莉花：岡田夢以
日高さおり：葉月ひまり
松山ダリア：根岸 愛
燐舞曲
青柳 椿：加藤里保菜
月見山 渚：大塚紗英
矢野緋彩：もものはるな
三宅葵依：つんこ
■楽曲情報
オープニングテーマ「Maihime」 2023年2月15日(水)発売
歌唱：Lyrical Lily
作詞：中村航／作曲：TAKU INOUE／編曲：TAKU INOU
エンディングテーマ：「Around and Around」2023年3月15日(水)
歌唱：愛本りんく（CV：西尾夕香）、山手響子（CV：愛美）、出雲咲姫（CV：紡木吏佐）、瀬戸リカ（CV：平嶋夏海）、青柳 椿（CV：加藤里保菜）、桜田美夢（CV：反田葉月）
作詞：児玉雨子／作曲：佐高陵平（Hifumi,inc.）／編曲：佐高陵平（Hifumi,inc.）
D4DJプロジェクト概要
「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
6ユニット24人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJ公式サイト：https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式Twitter：https://twitter.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ：https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)bushiroad / D4DJ2製作委員会
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/11-21:46）
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