[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、1月13日(金)にコラボカードゲームReバース for youから最新商品、トライアルデッキ及び、ブースターパック「カイジ」を発売することをお知らせいたします。







大人気コミック「カイジ」が圧倒的カードゲーム化……!



Reバース for youに大人気コミック「カイジ」が登場いたします。

原作コミックの名シーンを多数収録しております!

自分のお気に入りのカードを集めよう!







トライアルデッキ





■これ1つですぐにReバースで遊べる!

Reバースを始めるために必要なアイテムがすべ揃っているため、このトライアルデッキ1つですぐにReバースをで遊ぶことができます!

初心者の方にもおすすめです。





■特別仕様カード情報!

カード53枚中3枚は光るホロカード!さらに!

極稀に豪華箔押しシリアルナンバー入りカードを収録!

シリアルナンバーの入った豪華箔押し仕様のカードは、1から50の番号が入っています。

自分だけの世界に1枚のカードを手に入れよう!



■商品情報

【商品名】

Reバース for you トライアルデッキ「カイジ」



【発売日】

2023年1月13日(金)



【希望小売価格】

1個 1,650円(税込)

1ボックス 6個入り 9,900円(税込)



構築済み固定デッキ50枚+パートナーカード3枚入り

クイックマニュアル・プレイマット同梱



▼商品詳細はこちら

https://rebirth-fy.com/products/trial-deck/td_kj/







ブースターパック





■新能力「チェック」が登場!

今回のブースターパックでは新能力「チェック」が登場します!

「チェック」とは、自分のデッキの上から1枚を控え室に置き、それが相手のエントリーのATKより大きいATKを持つキャラかReバースなら勝ち、小さいATKを持つキャラなら負けになるという能力です。

「チェック」の結果によって発動する様々な効果があります!





■豪華BOX購入特典!

ブースターパック「カイジ」を4BOX購入毎に、Reバース特製『Eカード』3種10枚セットをプレゼントいたします!

Eカード各種はパートナーカードとして使えるだけでなく、Eカードとしてもプレイ可能です!





■商品情報

【商品名】

Reバース for you ブースターパック「カイジ」



【発売日】

2023年1月13日(金)



【希望小売価格】

1パック 6枚入り 330円(税込)

1ボックス 10パック入り 3,300円(税込)



カード種類数:ノーマル100種類以上+パラレル100種類以上(予定)



▼商品詳細はこちら

https://rebirth-fy.com/products/booster-pack/bp_kj/







Reバースとは







コラボカードゲーム「Reバース for you」は 2020年3月19日にブシロードから発売中の新TCG(トレーディングカードゲーム)。

Reバースのオリジナルキャラクターをはじめ、様々な参戦タイトルの作品のキャラクターたちのカードで遊べるカードゲームです!

ゲームは10~15分くらいで遊べ、覚えやすく遊びやすいカードゲームです。

デッキから直接カードが出てくる「エントリーイン」と、とっても強力な「Reバースカード」が勝負を決める!

オリジナルキャラクターが活躍するアニメ「りばあす」も絶賛放送中。

今後の展開もお楽しみに!



「Reバース for you」公式HP:https://rebirth-fy.com/

「Reバース for you」公式Twitter:https://twitter.com/Rebirth_PR

「ヴァイスシュヴァルツ&Reバース」公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)福本伸行/講談社 (R)KODANSHA

(C)bushiroad All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/12-12:46)