[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社アルゴナビス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、「from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance-」DAY2公演についてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、 ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、 お願い申し上げます。













アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブ等、様々なメディアミックスを展開する「from ARGONAVIS」より2023年1月7日(土)・1月8日(日)の2日間にわたり、TOKYO DOME CITY HALLにて【from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance-】を開催。

1月8日(日)開催のDAY2公演ではArgonavis・Fantôme Iris・εpsilonΦの3バンドが出演し、全22曲を披露した。



ラストの告知パートでは盛り沢山の最新情報が発表され、さらにプロジェクトの今までの軌跡の動画と共に2023年夏にリリース予定のアプリゲームについて、タイトルが発表された。

本日開催のDAY2公演のアーカイブ配信は2023年1月14日(土)23:59までとなっている。



■セットリスト

01.星がはじまる/Argonavis

02.Reversal/Argonavis

03.STARTING OVER/Argonavis

04.BLUE ALBUM/Argonavis

05.心を歌いたい/Argonavis

06.命のクリック/Argonavis

07.miroir/Fantôme Iris

08.Into the Flame/Fantôme Iris

09.銀の百合/Fantôme Iris

10.影と光/Fantôme Iris

11.XX in Wonderland /Fantôme Iris

12.ピエロ/Fantôme Iris

13.ラプソディア/Fantôme Iris

14.I'm picking glory/εpsilonΦ

15.Heroic/εpsilonΦ

16.re:play/εpsilonΦ

17.Cynicaltic Fakestar/εpsilonΦ

18.オルトロス/εpsilonΦ

19.光の悪魔/εpsilonΦ

20.レゾンデートル/宇治川紫夕

En1.スタートライン/Argonavis

En2.ゴールライン/ALL CAST



■公演概要

公演名:from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance- DAY2

日時:2023年1月8日(日)

開場 18:00 / 開演 19:00(予定)

会場:TOKYO DOME CITY HALL

出演:

Argonavis(七星 蓮:伊藤昌弘、五稜結人:日向大輔、的場航海:前田誠二、桔梗凛生:森嶋秀太、白石万浬:橋本祥平)

Fantôme Iris(FELIX:ランズベリー・アーサー)

εpsilonΦ(宇治川紫夕:榊原優希、二条 遥:梶原岳人)

...and Support Members!

詳細:https://argo-bdp.com/live/post-37090/



■配信視聴チケット情報







国内配信:https://eplus.jp/argonavis2nd_live/st/

海外配信: https://ib.eplus.jp/fromargonavisrezonance



DAY1公演 受付期間:~2023年1月13日(金)21:00

DAY2公演 受付期間:~2023年1月14日(土)21:00



DAY1公演 アーカイブ期間:~2023年1月13日(金)23:59まで

DAY2公演 アーカイブ期間:~2023年1月14日(土)23:59まで

価格:¥4,400(税込)





■告知情報

2023年夏リリース予定、新作アプリゲームタイトルが決定

『アルゴナビス -キミが見たステージへ-』









『アルゴナビス -キミが見たステージへ-』公式Twitterがスタート

https://twitter.com/kimisute_INFO



アプリの最新情報は、こちらで随時更新予定となりますので是非フォローの上お待ちください。



「劇場版アルゴナビス AXIA」ティザー映像 第2弾が公開





各公開劇場・オンラインにて前売券が販売中。

ティザー映像第2弾のご視聴はこちら:https://youtu.be/DiZ8Wwj12zo

「劇場版アルゴナビス AXIA」公式ホームページ:https://movie.argo-bdp.com/



「劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート」Blu-rayが3/15(水)に発売決定





ブシロードオンラインストアでの限定販売となります。

詳細はこちら:https://argo-bdp.com/music/post-37890/



「アルゴナビス AAside Memorial Album」が4/12(水)に発売決定





ブシロードオンラインストアでの限定販売となります。

詳細はこちら:https://argo-bdp.com/music/post-37897/



「from ARGONAVIS × GEKIROCK CLOTHING」コラボ商品の予約がスタート





詳細はこちら:https://shop.gekirock.com/artist/from_argonavis/



from ARGONAVIS×アニメイトフェア 2023 フェアタイトルが決定

『AAside to キミステ』









詳細はこちら:https://argo-bdp.com/news/post-37763/



舞台「ARGONAVIS the Live Stage2 ~目醒めの王者と恒星のプログレス~」

全キャラクタービジュアルを舞台公式ホームページにて公開





現在、プレリクエスト先行が1月9日(月・祝)まで受付中。

詳細はこちら:https://argo-ls.com/cast.html



from ARGONAVIS 第二部 第一章 ボイスドラマ「レゾンデートル-啼泣の謌-」

2023年3月公開予定





εpsilonΦ「レゾンデートル」Lyric Videoのご視聴はこちら:https://youtu.be/ADXngz8CeUA





■「from ARGONAVIS(フロム アルゴナビス)」とは

アニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト。

キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。



from ARGONAVIS公式サイト:https://argo-bdp.com/

from ARGONAVIS公式Twitter:https://twitter.com/ARGONAVIS_info

from ARGONAVIS公式TikTok:https://tiktok.com/@argonavis_official

TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト:https://anime.argo-bdp.com

YouTube「ARGONAVIS ch.」:https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ

from ARGONAVIS公式ファンクラブ:https://pre.argo-navi.com/

株式会社アルゴナビス公式Twitter:https://twitter.com/ARGONAVIS_inc





※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ARGONAVIS project. (C)ARGONAVIS inc. (C)華南恋/集英社 (C)ARGONAVIS the Live Stage製作委員会 (C)ARGONAVIS MOVIE project.



※表示環境の関係で「Fantôme Iris」の「ô」が表示できない場合は、以下を記事内にご記載ください。

<※正式表記はサーカムフレックス付きの「o」>



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/09-10:46)