株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社である株式会社ブシロードウェルビー(本社:東京都中野区、代表取締役社長:大場隆志)が販売する、『新日本プロレス』所属の棚橋弘至選手監修のプロテイン『新日本プロテイン』の発売日が1月20日(金)に決定いたしました。発売に先立ち、1月15日(日)まで受付中の先行予約についての特典追加と、「応募券」についての詳細、発売を記念した各種キャンペーンに関する情報を解禁いたしました。









ブシロードウェルビーが新日本プロレスと共同開発した、棚橋弘至選手の監修のプロテイン『新日本プロテイン(450g)』の発売日が1月20日(金)に決定いたしました!



<1月20日(金)発売開始>

・新日本プロレス通販サイト『闘魂SHOP』(https://shop.njpw.co.jp/)

・スポーツクラブ ブシロードウェルビー東松原(https://bushiroad-wellbe.com/higashimatsubara/)

・スポーツ&スパリゾート ソプラティコ狭山(https://sayama.sopratico.com/)



<順次販売開始予定>

・Amazon(https://www.amazon.co.jp/)

・ブシロード オンラインストア(https://bushiroad-store.com/)

・フィットネスクラブ ソプラティコ小樽(https://otaru.sopratico.com/)

・サッポロファクトリーフィットネスクラブ(https://sapporofactory.jp/fitness/)

・一部 新日本プロレス大会 会場物販ブース(1月21日(土) WRESTLE KINGDOM 17 in 横浜アリーナでの販売決定!)

ほか順次拡大予定!



なお、発売に先立ち1月15日(日)まで新日本プロレス通販サイト『闘魂SHOP』にて、先行予約を受付中です。



▼闘魂SHOP 先行予約ページ

チョコ味:https://shop.njpw.co.jp/products/4795062387

バニラ味:https://shop.njpw.co.jp/products/4796062388



★先行予約特典★

先着1,000袋限定プレゼント

1. オリジナルシェイカー(2023年1月より通常発売)/500ml

2. ここでしか見られない棚橋選手のコメント動画

3. 【NEW】先行予約特典追加!抽選で発売記念イベントにご招待!



『新日本プロテイン』発売記念イベント「棚橋弘至 筋肉トークショー in ブシロードウェルビー東松原」を1月26日(木)に開催いたします!

1月15日(日)までに新日本プロレスの通販サイト「闘魂SHOP」通販サイトで『新日本プロテイン(450g)』先行予約をお申込みいただいた方の中から抽選で30名様を会場にご招待、50名様をオンラインでご招待いたします!(要申込)



棚橋選手がプロテイン開発にかけた想いや、初めてプロテインを飲む方にも分かりやすくプロテインに関する色々な内容をたっぷりお話しいただきます。



また、当日会場で『新日本プロテイン(450g)』をご購入いただいたお客様には棚橋選手がサインを入れてお渡しするプロテインお渡し会も開催いたします。



■開催日程

1月26日(木)19時30分~



■応募締切

1月16日(月)正午



■会場

スポーツクラブ ブシロードウェルビー東松原

〒156-0043 東京都世田谷区松原5丁目26-11

(https://bushiroad-wellbe.com/higashimatsubara/access/)



応募方法および詳細は新日本プロテイン公式HPをご確認ください!

新日本プロテイン公式HP:https://king-of-fitness.jp







応募券の秘密を公開!







『新日本プロテイン』パッケージの裏面には、応募券つき!

この応募券を集めると『新日本プロテイン』オリジナルグッズが必ずもらえる!!



<引き換えオリジナルグッズ>

20点:マウスパッドまたはキーホルダー

50点:非売品 新日本プロテインTシャツ

100点:棚橋選手直筆サイン入り 新日本プロテインTシャツ



<対象商品>

新日本プロテイン チョコ味 450g(10点)

新日本プロテイン バニラ味 450g(10点)

新日本プロテイン チョコ味 30g(1点)

新日本プロテイン バニラ味 30g(1点)



応募方法および詳細は新日本プロテイン公式HPに掲載予定です。

新日本プロテイン公式HP:https://king-of-fitness.jp





発売記念キャンペーン1. 棚橋弘至選手の直筆サイン入りポスターをプレゼント!!







『新日本プロテイン』発売を記念して、Twitterにてフォロー&RTキャンペーンを実施いたします。



<応募方法>

1. ブシロードウェルビー公式(@BushiroadWellbe)と新日本プロテイン(@KingOfFitnessJp)をフォロー

2. ブシロードウェルビー公式(@BushiroadWellbe)から発信された該当のキャンペーンツイートをRT



※当選のご連絡はブシロードウェルビー公式アカウントよりDMにて差し上げます。

※プレゼントの発送先は日本国内に限ります。

※非公開アカウントは抽選対象外となります。





発売記念キャンペーン2. 『新日コレクション』とのコラボ決定!!







『新日本プロテイン』発売企画!Twitterにて【#闘う棚橋】で棚橋選手への応援コメントを大募集!

コメントいただいた方の中から抽選で3名様にオリジナルシェイカー&プロテイン(30g)チョコ味、バニラ味各1つずつのセットをプレゼント!

いただいた応援コメントの中から選ばれたコメントが、棚橋選手の動画に貼り付けられてカード化!

1月20日(金)の『新日本プロテイン』発売日より3日間限定で『新日コレクション』アプリ内で配布されます!



新日コレクション Twitter:https://twitter.com/NJPW_Collection

新日コレクション 公式HP:https://www.nj-collection.com/





発売記念キャンペーン3. 『新日SS』とのコラボ決定!!







『新日本プロレスSTRONG SPIRITS[新日SS]』と『新日本プロテイン』のコラボが決定!!

どのような内容になるのか詳細発表をおたのしみに!!



新日SS Twitter:https://twitter.com/njpwss

新日SS 公式HP:https://njpwss.com/





商品詳細







ついに新日本プロレスのプロテインが登場!

味と成分にこだわりぬいた、“元気になるプロテイン”!!

その名も『新日本プロテイン』!



棚橋弘至選手監修のもと、厳選した機能性素材を配合。

運動前後や昼食・夜食としてはモチロン、

ちょっとお疲れ気味な時や、おやつ代わりにもオススメです!!



棚橋選手が何度も何度も試飲を重ね、とことん味にこだわりぬきました!!

牛乳はもちろん、水で溶かしてもおいしいプロテインです。



おいしいから飲み続けられる!

チョコ、バニラの2味からお選びください。



価格:各4,500円(税込)

味:チョコ味/バニラ味

内容量:450g

サイズ:巾220mm×高さ275mm 底GZ55mm+55mm

発売日:2023年1月20日(金)



■おためしワンコイン小袋販売中!





皆様のご要望にお応えして、お土産やプレゼントにも最適な小袋が発売中♪

闘魂SHOPほか、新日本プロレス大会でも発売予定!



<取り扱い>

・闘魂SHOP水道橋店(https://shop.njpw.co.jp/pages/shoplist)

・スポーツクラブ ブシロードウェルビー東松原(https://bushiroad-wellbe.com/higashimatsubara/)

・スポーツ&スパリゾート ソプラティコ狭山(https://sayama.sopratico.com/)

・フィットネスクラブ ソプラティコ小樽(https://otaru.sopratico.com/)

・サッポロファクトリーフィットネスクラブ(https://sapporofactory.jp/fitness/)

・一部 新日本プロレス大会 会場物販ブース(1月21日(土) WRESTLE KINGDOM 17 in 横浜アリーナでの販売決定!)



価格:各500円(税込)

味:チョコ味/バニラ味

内容量:30g

サイズ:100mm×170mm



新日本プロテイン 公式Twitter:https://twitter.com/KingOfFitnessJp

新日本プロテイン 公式HP:https://king-of-fitness.jp

闘魂SHOP:https://shop.njpw.co.jp/

新日コレクション Twitter:https://twitter.com/NJPW_Collection

新日コレクション 公式HP:https://www.nj-collection.com/

新日 SSTwitter:https://twitter.com/njpwss

新日 SS公式HP:https://njpwss.com/



