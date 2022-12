[株式会社ブシロード]

大人気 声優トレーディングカードのEXシリーズ第5弾!事前予約スタート!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、Voice Actor Card Collection(以下:ボイコレ) EX VOL.05 Morfonica『Espressivo(エスプレッシーヴォ)』を2023年2月27日(月)に発売することをご案内致します。







特設ページ:https://bushiroad-creative.com/items/5570







大人気!声優トレーディングカード Voice Actor Card Collection!グループを起用したEXシリーズ第5弾は「バンドリ!ガールズバンドパーティ!」より“Morfonica”!





昨日12月29日(木)22:00より配信の「バンドリ!TV LIVE 2022」にて、「Voice Actor Card Collection EX VOL.05 Morfonica『Espressivo』」の発売が発表された。



ブシロードクリエイティブが贈る声優トレーディングカードシリーズ「Voice Actor Card Collection」。

EXシリーズではグループを起用したトレーディングカードとなっている。

『Espressivo』では、6テーマ、全108種のカードを収録。本商品のための撮り下ろし写真とライブでのメモリー写真を使用して構成される。

撮影協力には、声優グランプリ編集部(主婦の友インフォス)、制作はブシロードクリエイティブ。



「Morfonicaが奏でるトレーディングカード」

商品タイトルの『Espressivo』とは、音楽用語で「表情豊かに」という意味。

カッコイイ表情やカワイイ表情…ライブ衣装とカジュアル衣装のテーマとで異なる幅広い表情を魅せる5人に注目してほしい。

発売日は2023年2月27日(月)。







確実にGETできる!各所で事前予約がスタート!





昨日夜より事前予約が早くも各所でスタート。

ゲーマーズ、ブシロード オンラインストア限定で購入することができる。



さらに、1ボックス(10パック)をご予約・ご購入ごとに1枚、PRカードをプレゼント。

PRカードは全部で7種。ほかのPRカードの入手方法については随時発表予定。



同日発売のバインダーと同時購入で各所オリジナル特典がついてくる。



■店舗別PRカード





▼ブシロード オンラインストア

1.進藤あまね 2.西尾夕香



▼ゲーマーズ(オンラインショップ含む)

1.直田姫奈 2.mika 3.Ayasa



※PRカードの配布場所は変更・追加になる可能性がございます。



■ボックス+バインダー同時購入特典

▼ブシロード オンラインストア

缶バッジ5個セット(ライブ衣装ソロテーマ使用)※2ボックス+バインダー



▼ゲーマーズ(オンラインショップ含む)

A4クリアファイル(カジュアル衣装ソロテーマ使用)







発売記念イベントの開催も決定!







『Espressivo』発売記念イベントの開催がゲーマーズにて決定。



■日時

2023年3月30日(水) 19:30~



■出演者

進藤あまねさん、西尾夕香さん



■イベント形態

リアルイベント+生配信



■開催場所

AKIHABARAゲーマーズ本店



■イベント内容

トークショー



■応募条件

ゲーマーズにて1ボックスお買い上げの応募抽選券を1枚お渡し

※生配信はご応募いただいた方全員をご招待予定





商品概要



Voice Actor Card Collection EX VOL.05 Morfonica『Espressivo』

■発売日

2023年2月27日(月)



■価格

1パック(6枚入り) 税込660円

1ボックス(10パック入り) 税込6600円



■販売場所

ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

ブシロード オンラインストア

・カード種類数:108枚



『Espressivo』9ポケットバインダー

■発売日

2023年2月27日(月)



■セット内容

9ポケットバインダー(リフィル14枚/カード126枚収録可)



■バインダーサイズ

260mm×320mm×40mm



■価格

1個 税込5,500円



商品の続報はボイコレ公式Twitter(@VACC_staff)で随時告知予定!





Morfonica プロフィール



アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなど様々なメディアミックスを展開する次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!(バンドリ!)」から生まれた第4のリアルバンド・Morfonica(モルフォニカ)。

プロジェクト初となるバイオリンロックバンドとして2020年3月より活動をスタート。

バンドメンバーは、Vo.進藤あまね(倉田ましろ役)、Gt.直田姫奈(桐ヶ谷透子役)、Ba.西尾夕香(広町七深役)、Dr.mika(二葉つくし役)、Vn.Ayasa(八潮瑠唯役)。



ブシロードクリエイティブ公式HP:https://bushiroad-creative.com/

Voice Actor Card Collection(ボイコレ) 公式Twitter:https://twitter.com/VACC_staff



※掲載の際には、下記の版権表記をお願い致します。

(C)VACC



