株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる新日本プロレスリング株式会社(本社:東京都中野区、代表取締役社長:大張高己)は、2023年1月4日(水)に開催する『WRESTLE KINGDOM 17 in 東京ドーム』来場者限定NFTを、GMOインターネットグループのGMOアダム株式会社が運営するNFTマーケットプレイス「Adam byGMO」にて配布いたします。













『WRESTLE KINGDOM 17 in 東京ドーム』来場者限定NFTについて







『WRESTLE KINGDOM 17 in 東京ドーム』の開催を記念して、週刊少年チャンピオンで『WORST外伝 グリコ』を連載中の漫画家・鈴木リュータ先生の書き下ろしイラストを使用した『WRESTLE KINGDOM 17 in 東京ドーム』特別デザインのデジタルアートを、来場者限定NFTとして配布(※1)いたします。



限定NFTは会場で配布されるチラシに印字されたQRコードをスマートフォンで読み取り、「Adam byGMO」のアカウントを作成いただくことで取得いただけます。



現在「Adam byGMO」にて配布中の『新日コレクション NFT』1st COLLECTIONを事前に取得いただくと、当日来場者限定NFTをよりスムーズに取得いただけます。





『新日コレクション NFT』1st COLLECTIONについて



「新日本プロレスリング 50周年記念デザインロゴNFT」を先着10,000名様に無料配布(※2)中!



さらに、「アタリデザイン」が届いた10名様には、初回保有者限定で「直筆サイン入りWRESTLE KINGDOM 17 in 東京ドーム ポスター」をプレゼント(※3)いたします。



「新日本プロレスリング 50周年記念デザインロゴNFT」取得はこちら:https://www.nj-collection.com/nft/



▼50周年記念デザインロゴNFT







▼50周年記念アタリデザインロゴNFT







■注意事項

(※1、※2)無料配布は上限に達した場合、配布終了いたしますので、予めご了承ください。

(※1、※2)配布されるコレクションをお受け取りいただくには、「Adam byGMO」のアカウント登録(無料)が必要です。

(※3)1st COLLECTIONのプレゼント「直筆サイン入りWRESTLE KINGDOM 17 in 東京ドーム ポスター」の当選発表は、上記1st COLLECTION「アタリデザイン」のお受け取り及び当選された方への当選通知のメール送信(「Adam byGMO」のアカウントに登録されたメールアドレス宛)をもって代えさせていただきます。



(免責事項)

・『WRESTLE KINGDOM 17 in 東京ドーム』来場者限定NFT及び『新日コレクション NFT』1st COLLECTIONのお受け取りは、それぞれお一人様につき1回限りとさせていただきます。

・画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

・ご当選の権利の他の人への譲渡・換金はできません。

・抽選結果や賞品に関するお問い合わせにはお答えできません。

・本企画は予告なく変更または終了する場合がございます。予めご了承ください。



