株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、12月30日(金)に放送・配信の新作ミニアニメ『令和のデ・ジ・キャラット』#13のあらすじと先行カットを公開しますことをお知らせいたします。







「令和のデ・ジ・キャラット」公式サイト:https://digicharat-reiwa.com/







#13「アキハバラとちがう街にょ」先行カット















■あらすじ

前回飛ばされてしまった異世界を彷徨うでじこたち。そんな中、道端で1枚のカードを見つける。はっきりとはわからないが、どこか懐かしさを覚えるカードの裏面にはでじこの名前が書かれていた。カードに導かれてたどり着いた先は、これまたどこか懐かしさを感じる街だった。



■放送情報

・TOKYO MX、BS日テレ 毎週金曜日23:00~

D4DJ番組「D4DJ Happy Around! の課外活動報告」内で放送

・AT-X 毎週日曜日23:40~

・秋田朝日放送 毎週月曜日26:20~

・新潟テレビ21 毎週木曜日26:45~

・北陸朝日放送 毎週日曜日26:00~

※#13・#14は2話続けての放送となります

※TOKYO MX、BS日テレ以外は「令和のデ・ジ・キャラット」アニメのみ放送



■配信情報

・YouTube

毎週金曜日23:00~:D4DJチャンネルにて地上波同時配信

URL:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw

毎週金曜日23:30~:令和のデ・ジ・キャラット公式チャンネルにてアニメパート配信

URL:https://www.youtube.com/c/digicharat_r

・Amazon Prime Video

・U-NEXT

・dアニメストア

・バンダイチャンネル

・ビデオマーケット

・music.jp

・DMM.com

・GYAOストア

・TELASA

・J:COMオンデマンド

・みるプラス

・Hulu

・ニコニコ動画

・FOD

※D4DJチャンネル以外は「令和のデ・ジ・キャラット」アニメのみ配信



■スタッフ

監督:桜井弘明

原作・キャラクター原案:こげどんぼ*

キャラクターデザイン:渡辺敦子

アニメーション制作:ライデンフィルム

音楽制作:株式会社ブシロードミュージック、有限会社FIRE WORKS

製作:株式会社ブシロード

協力:株式会社ブロッコリー



■キャスト

デ・ジ・キャラット:真田アサミ

プチ・キャラット:沢城みゆき

ラ・ビ・アン・ローズ:氷上恭子

ゲマ:亀井芳子

ピョコラ=アナローグIII世:林原めぐみ

リク=ハイゼンベルク:鳥海浩輔

カイ=シュヴァイツァー:鈴木千尋

クウ=エアハルト:サエキトモ

ブロッコデス:明坂聡美

ブシロドノミコト:伊藤彩沙

店長:一条和矢

木村拓郎:置鮎龍太郎

皆川拓郎:南 央美

武:内藤 玲

喜美:モリノリ久





#13・#14のアニメパートのみの配信も実施!







12月30日(金)23:30からYouTube「令和のデ・ジ・キャラット公式チャンネル」にて#13・#14のアニメパートのみの配信を実施いたします!

また、TOKYO MX、BS日テレ、D4DJチャンネルを除いた各種媒体では、アニメパートのみの放送・配信になります!





「令和のデ・ジ・キャラット」全話一挙放送&配信決定!







ブシロードの劇場版作品を一挙放送する番組、『ブシロード New Year Movie Party 2023』の中で、「令和のデ・ジ・キャラット」が全話放送&配信決定!



■放送情報

TOKYO MX

2023年1月2日(月)22:00~2023年1月3日(火)10:00



■配信情報

バンドリちゃんねる☆

2023年1月2日(月)22:00~2023年1月3日(火)10:00



■「令和のデ・ジ・キャラット」放送時間帯

1. 23:40頃

2. 25:25頃

3. 26:50頃

4. 28:25頃

5. 06:00頃

6. 08:00頃

7. 09:40頃

※上記放送時間帯にて数話ずつ放送





「令和のデ・ジ・キャラット Project Complete Blu-ray&CD BOX」発売決定!







「令和のデ・ジ・キャラット Project Complete Blu-ray&CD BOX」はBlu-ray1枚とCD5枚を加え、新規描きおろしイラストを使用した収納BOXの特別豪華仕様!



アニメ本編全話とWelcome! (D-POP version)を使用した“ここだけの”新規エンディング映像を収録したBlu-rayには、2022年11月13日開催「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」で披露されたバーチャルD.U.P.による「PARTY☆NIGHT(D-POP version)」ステージパフォーマンス映像を、観客の話題をさらったMC部分も含めて収録!



5枚組CDは、ミニアニメ「令和のデ・ジ・キャラット」の劇伴全19曲を収録したサウンドトラック、奥井雅美さんが歌うOPテーマ「曖昧さ、幸福論」、でじこたちが歌う新録「Welcome! (D-POP version)」全アレンジ、「PARTY☆NIGHT (D-POP version) 」全アレンジ、さらにはキャストによる新規録りおろしラジオ音源という超大ボリューム!



CDジャケットは原作・キャラクター原案のこげどんぼ*先生描きおろしイラスト、豪華外箱BOXはアニメキャラクターデザインの渡辺敦子先生の描きおろしイラストをそれぞれ使用!



さらに封入特典として、24ページブックレットと、アニメキャラクターデザインの渡辺敦子先生の描きおろしBOXイラストを使用した特製アクリルスタンドを同梱!



完全受注限定生産のお宝BOXです!



■ご予約ページ

ゲーマーズ(法人特典:こげどんぼ*先生描きおろしミニ色紙 D.U.P.ver.)

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10634760/



ブロッコリーオンライン(法人特典:こげどんぼ*先生描きおろしミニ色紙 ブラックゲマゲマ団ver.)

https://broccolionline.jp/shop/g/gBRMM10616/



ブシロードオンラインストア(法人特典:こげどんぼ*先生描きおろしミニ色紙 女神コンビver.)

https://bushiroad-store.com/products/2000129484062



■受注期間

2022年12月16日(金)~

※受注締め切りは各社販売サイトをご確認ください。





「令和のデ・ジ・キャラット」スタッフトークショー開催決定!







桜井弘明監督をはじめ、「デ・ジ・キャラット」シリーズの制作に携わってきたゲストと共に、ここでしか聞けない制作秘話をお届け!

トークパートは全三部に分け、「Di Gi Charat」、「デ・ジ・キャラットにょ」 、「令和のデ・ジ・キャラット」をそれぞれ深堀りしていきます。

出演者への質問コーナーや、素敵なプレゼントが当たる抽選会も予定しておりますので、是非会場にお越しください!



■出演

桜井弘明(「令和のデ・ジ・キャラット」監督)

山川吉樹(「Di Gi Charat」キャラクターデザイン/総作画監督)

山田聖実(「令和のデ・ジ・キャラット」編集)



■日時

1月21日(土)

開場 12:30

開演 13:30



■場所

新宿ロフトプラスワン



■チケット

前売 ¥2,400 / 当日 ¥3,000



※共に飲食代別・要1オーダー(¥600以上)

※Livepocketにて12/21(水)12時から先着販売致します。



<販売URL>

https://t.livepocket.jp/e/wd9f4



【デ・ジ・キャラット最新情報はこちら】

▼「令和のデ・ジ・キャラット」公式サイト

https://digicharat-reiwa.com/



▼「令和のデ・ジ・キャラット」公式Twitterアカウント

https://twitter.com/digicharat_r



▼公式ポータルサイト「でじこのへや」

https://www.broccoli.co.jp/dejiko/



▼デ・ジ・キャラット公式キャラクターTwitter

https://twitter.com/dejiko_15th



