[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、2023年2月4日(土)・5日(日)に開催します「BanG Dream! 11th☆LIVE」のライブグッズ情報をお知らせいたします。













公演概要





■公演名

BanG Dream! 11th☆LIVE



■日時

【DAY1】

Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」

2023年2月4日(土) 開場17:00/開演18:00(予定)



【DAY2】

Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」

2023年2月5日(日) 開場17:00/開演18:00(予定)



■会場

有明アリーナ



■出演

【DAY1】

Poppin'Party・RAISE A SUILEN



【DAY2】

Roselia・Morfonica



公演詳細はBanG Dream!公式イベントページをご確認ください。

https://bang-dream.com/11th-live







BanG Dream! 11th☆LIVE ライブグッズ事前通販情報





2023年2月4日(土)・5日(日)に開催する「BanG Dream! 11th☆LIVE」の一部新商品をライブ開催前にGETできる先行通販を「ブシロード オンラインストア」にて行います!



期間:2022年12月23日(金)15:00~

※一部商品は在庫なくなり次第終了です



詳細はブシロード オンラインストアをご確認ください。

https://bushiroad-store.com/pages/event-bd-11th-live







【DAY1】商品情報(一部抜粋)





▼Special ver. Tシャツ 3,850円(税込) ※先行通販限定商品です





▼フード付きタオル(全10種) 4,400円(税込)





▼アクリルスタンド(全10種) 各1,760円(税込)





▼ネックストラップ&フォンタブ(全10種) 各3,850円(税込)









【DAY2】商品情報(一部抜粋)





▼Special ver. Tシャツ 3,850円(税込) ※事前通販限定商品です





▼フード付きタオル(全10種) 4,400円(税込)







▼アクリルスタンド(全10種) 各1,760円(税込)





▼ネックストラップ&フォンタブ(全10種) 各3,850円(税込)





商品の詳しい情報はHPをチェック!

・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/



・ブシロードクリエイティブ公式Twitter

@bushi_creative







BanG Dream!とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。

アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。

作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年411月には、国内ユーザー数が1,5001,600万人を突破。

また、2023年3月に迎える6周年で超大型アップデートを行うことを発表し、今後の展開への期待も高まっています。



BanG Dream! 公式サイト:https://bang-dream.com/

BanG Dream! 公式Twitter:@bang_dream_info



※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/23-15:16)