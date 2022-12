[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社である株式会社劇団飛行船(本社:東京都中野区、代表取締役社長:小原正司)が主催の『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~縁~」』が12月16日(金)に開幕いたしました。これに先駆け行われたゲネプロの写真をお届けいたします。







ゲネプロ写真公開!



















公演情報







【公演名】

饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~縁~」



【会場】

飛行船シアター(https://hikosen-theater.com/)

〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11



【日程】

2022年12月16日(金)~19日(月) 全8公演

12月16日(金) 13:00★/18:00★

12月17日(土) 13:00★/18:00★

12月18日(日) 13:00★/18:00★

12月19日(月) 12:30★/17:30



★がついている公演はキャストによるアフタートーク開催

※各回で出演者は異なります。



【チケット価格(税込/全席指定)】

S席(限定特典付き):15,000円

S席:12,000円

A席:8,800円



<特典内容>

S席限定特典…L版ブロマイドセット

S席共通特典…公演パンフレット



☆チケット一般発売中☆

http://confetti-web.com/akasekaenishi



【リピーター特典】

複数公演ご観劇くださるお客様に『リピーター特典』をプレゼントいたします!

1. 2公演ご観劇特典

2. 6公演ご観劇特典

3. 8公演ご観劇特典(全通特典)



【出演者】

高杉晋作:千葉瑞己

森蘭丸:北乃颯希

聖徳太子:杉江優篤

夏目漱石:栗原航大

徳川綱吉:杉山真宏

安倍晴明:福山聖二



巫女:川村海乃

ヤチホコ:龍人



徳川吉宗:真野拓実

織田信長/師匠:田中稔彦



桂小五郎:鷲尾修斗



オオクニヌシ:輝馬



日ノ許の民:内田葵、久野木貴士、佐藤佑樹、佐藤慧一、染矢凌佑、藤木亨弥



イナバ:赤羽根健治(声の出演)

スサノオ:近藤隆幸(声の出演)



【スタッフ】

原作:「茜さすセカイでキミと詠う」(ジークレスト)

演出:鄭光誠

脚本:喜多村太綱

音楽:印南俊太朗

ヘアメイク:川井友美、小宮花洋

衣裳:西田さゆり



制作:ヴァカーエンターテインメント

宣伝・協力:ブシロードミュージック、ブシロードムーブ



主催:劇団飛行船



舞台公式サイト:https://hikosen.co.jp/eigeki/akaseka/

舞台公式ツイッター:https://twitter.com/akaseka_stage





『茜さすセカイでキミと詠う』とは



ジークレスト社からリリースされたスマホアプリ。

太陽が昇らなくなった異世界を舞台に、「太陽の巫女」である主人公が高杉晋作など日本の偉人と同じ名を持つ「ツクヨミ男子」たちと、太陽を取り戻す旅に向かう「和風ファンタジー×恋愛」パズルRPG!

アプリのダウンロード数は140万を突破し、2022年4月20日には5周年を迎えた。



公式サイト:http://www.akaseka.com/

公式ツイッター:https://twitter.com/aka_seka



【著作権表記】

※掲載の際には以下の記載をお願いいたします。

(C) GCREST, Inc. (C)Mynet Games Inc. (C)饗宴「茜さすセカイでキミと詠う」製作委員会



▼「(C)」が使えない場合は下記表記をお使いください。





(C) GCREST, Inc. (C) Mynet Games Inc. (C)饗宴「茜さすセカイでキミと詠う」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/17-16:16)