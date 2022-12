[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2023年1月2月(月・祝)~1月3日(火)にTOKYO MX・YouTube「バンドリちゃんねる☆」にて『ブシロード New Year Movie Party 2023』を放送することをお知らせいたします。







15周年を迎えたブシロードの12時間特番の放送が決定!

「BanG Dream!」「from ARGONAVIS」の劇場版作品や「令和のデ・ジ・キャラット」をお届け!

『BanG Dream! ぽっぴん'どりーむ!』や『劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート』を始め、放送後好評だった『エンターテインメントを止めない!~バンドリ! コロナ禍の軌跡~』も!

「令和のデ・ジ・キャラット」全話放送も見逃せません!

2023年お正月も、ブシロードコンテンツを楽しもう!



■放送・配信情報

【日時】

2023年1月2日(月・祝) 22:00~1月3日(火) 10:00



【媒体】

TOKYO MX

YouTube「バンドリちゃんねる☆」 ※同時視聴配信



■上映作品









・劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」

・劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia I : 約束」

・劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia II : Song I am.」

・劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」

・劇場版「BanG Dream! ぽっぴん'どりーむ!」

・「エンターテインメントを止めない!~バンドリ! コロナ禍の軌跡~」

・劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート

・ミニアニメ「令和のデ・ジ・キャラット」



放送時間等の詳細は特設ページをご覧ください。



▼「ブシロード New Year Movie Party 2023」特設ページ

https://bushiroad.com/newyearmovieparty2023



(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)ARGONAVIS MOVIE project. (C)令和のデ・ジ・キャラット (C)ブロッコリー・TBS



