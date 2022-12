[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、2023年1月7日(土)・8日(日)に開催致します『from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance-』のライブグッズ情報をお知らせいたします。













公演概要



from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance- DAY1

■日時

2023年1月7日(土)

開場 18:00/開演 19:00(予定)



■会場

TOKYO DOME CITY HALL



■出演

GYROAXIA(旭 那由多:小笠原 仁、里塚賢汰:橋本真一、美園礼音:真野拓実、曙 涼:秋谷啓斗、界川深幸:宮内告典)

風神RIZING!(神ノ島風太:中島ヨシキ)

...and Support Members!



from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance- DAY2

■日時

2023年1月8日(日)

開場 18:00/開演 19:00(予定)



■会場

TOKYO DOME CITY HALL



■出演

Argonavis(七星 蓮:伊藤昌弘、五稜結人:日向大輔、的場航海:前田誠二、桔梗凛生:森嶋秀太、白石万浬:橋本祥平)

Fantôme Iris(FELIX:ランズベリー・アーサー)

εpsilonΦ(宇治川紫夕:榊原優希、二条 遥:梶原岳人)

...and Support Members!



公演詳細はアルゴナビス公式イベントページをご確認下さい。

https://argo-bdp.com/live/post-37090/





『from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance-』のライブグッズ事前通販情報



『from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance-』にて販売するグッズの事前通販をブシロード オンラインストアにて実施いたします!



期間:2022年12月16日(金) 15:00~ 無くなり次第終了

※ライブまでにお届け希望の方は12月27日(火)までを目途にお支払いをお願いいたします。



詳細はブシロード オンラインストアをご確認下さい。

https://bushiroad-store.com/collections/arg_rezonance





商品情報



▼from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance- マフラータオル 2,200円(税込)







▼from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance- シリコンバンド(全2種) 各550円(税込)







▼from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance- トレーディングメンバーコメントピック型チャーム DAY1(全10種) 550円(税込)







▼from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance- トレーディングメンバーコメントピック型チャーム DAY2(全15種) 550円(税込)







▼from ARGONAVIS 2nd LIVE -Rezonance- トレーディングアーティストコメントアクリルキーホルダー 新年絵馬ver.(全14種) 880円(税込)







▼from ARGONAVIS トレーディングリングライト vol.2 GYROAXIA(全5種) 770円(税込)







▼from ARGONAVIS ミニショルダーケース 3,850円(税込)







▼from ARGONAVIS ピックコレクションポート 1,320円(税込)







▼from ARGONAVIS ツイリーリボン(全4種) 各1,650円(税込)







ブシロードクリエイティブ公式HP:https://bushiroad-creative.com/

ブシロードクリエイティブ公式Twitter:@bushi_creative





「from ARGONAVIS(フロム アルゴナビス)」とは



アニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト。

キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。



from ARGONAVIS公式サイト:https://argo-bdp.com/

from ARGONAVIS公式Twitter:https://twitter.com/ARGONAVIS_info

from ARGONAVIS公式TikTok:https://tiktok.com/@argonavis_official

TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト:https://anime.argo-bdp.com

劇場版アルゴナビス AXIA公式サイト:https://movie.argo-bdp.com/

YouTube「ARGONAVIS ch.」:https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ

from ARGONAVIS公式ファンクラブ:https://pre.argo-navi.com/

株式会社アルゴナビス公式Twitter:https://twitter.com/ARGONAVIS_inc



※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)ARGONAVIS project.



※表示環境の関係で「Fantôme Iris」の「ô」が表示できない場合は、以下を記事内にご記載ください。

<※正式表記はサーカムフレックス付きの「o」>



