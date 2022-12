[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、 代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる新日本プロレスリング株式会社(本社:東京都中野区、 代表取締役社長:大張高己)は、本日2022年12月12日(月)より新日本プロレスのデジタルトレーディングカードアプリ『新日コレクション』と連動した、NFT『新日コレクション NFT』(URL:https://www.nj-collection.com/nft)の提供を、GMOインターネットグループのGMOアダム株式会社が運営するNFTマーケットプレイス「Adam byGMO」にて開始いたします。













『新日コレクション NFT』1st COLLECTIONについて



その第一弾として、「新日本プロレスリング 50周年記念デザインロゴNFT」を先着10,000名様に無料配布(※1)いたします。



さらに、「アタリデザイン」が届いた10名様には、初回保有者限定として「直筆サイン入りWRESTLE KINGDOM 17 in 東京ドーム ポスター」をプレゼント(※2)いたします。

この1st COLLECTIONは下記URLにアクセスすることで、どなたでも簡単にお受け取りいただけます。



新日コレクション NFT:https://www.nj-collection.com/nft



▼50周年記念デザインロゴNFT







▼50周年記念アタリデザインロゴNFT











『新日コレクション NFT』2nd COLLECTIONについて



2022年12月22日(木)、23日(金)に後楽園ホールで行われる新日本プロレスリング主催『JRA有馬記念presents Road to TOKYO DOME』 では、アプリ『新日コレクション』にて会場チェックインを実施した方へ、2nd COLLECTIONとして『観戦証明書』(※3)の受け取り用URLを、アプリ『新日コレクション』を通じて後日配布します。

『観戦証明書』は、後日アプリ内で配布されたURLにアクセスすることで、お受け取りいただけます。









『新日コレクション NFT』1st・2nd COLLECTION 注意事項



(※1)無料配布は上限に達した場合、配布終了いたしますので、予めご了承ください。

(※1,※3)配布されるコレクションをお受け取りいただくには、「Adam byGMO」のアカウント登録(無料)が必要です。

(※2)1st COLLECTIONのプレゼント「直筆サイン入りWRESTLE KINGDOM 17 in 東京ドーム ポスター」の当選発表は、上記1st COLLECTION「アタリデザイン」のお受け取り及び当選された方への当選通知のメール送信(「Adam byGMO」のアカウントに登録されたメールアドレス宛)をもって代えさせていただきます。

(免責事項)

・『新日コレクション NFT』1st・2nd COLLECTIONのお受け取りは、それぞれお一人様につき1回限りとさせていただきます。

・画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

・デザインは選べません。交換はお受けできかねます。

・ご当選の権利の他の人への譲渡・換金はできません。

・抽選結果や賞品に関するお問い合わせにはお答えできません。

・本企画は予告なく変更または終了する場合がございます。予めご了承ください。





アプリ「新日コレクション」とは







新日本プロレスの選手カードや新日本プロレスの情報をまとめてコレクションすることができる、スマートフォン向け新日本プロレス公式アプリです。

新日コレクション公式サイト:https://www.nj-collection.com



◆アプリダウンロードは下記からお願いいたします。

・App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1481161578?mt=8



・Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.njpw.njpwcollection



