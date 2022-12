[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明、以下ブシロード)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、『月刊ブシロード』2023年1月号が、本日12月8日(木)に発売することをご案内致します。













『月刊ブシロード』2023年1月号が本日12月8日(木)に発売!





今月号の表紙はヴァイスシュヴァルツより「アズールレーン」が登場です!



巻頭特集では12月に発売となる新弾「アズールレーン」と「Key all-star」の情報をたっぷりお届けします。

それぞれの付録カードも封入されており、ヴァイスシュヴァルツプレイヤー必見の内容となっています!



W表紙&巻末特集は好評放送&配信中の「令和のデ・ジ・キャラット」より、でじこたちが登場!

最新情報盛りだくさんの特集をお届けします。



TCG大強化宣言を掲げている「月刊ブシロード」。

今月号では付録カードがヴァンガードより2枚、ヴァイスシュヴァルツより2枚の合計4枚封入されています!

カードゲーマーの皆様にはぜひお手に取っていただきたい一冊となっています。



本日12月8日(木)に創刊となる新レーベル「LatteComi(ラテコミ)」よりアンソロジーも特別出張掲載!

ラテコミ創刊を記念したポスターなど、その他付録や特集も盛りだくさんの内容でお送りします。







TCG大強化宣言!今月の付録カードは4枚!





▼ヴァイスシュヴァルツ『アズールレーン』より「迎春 翔鶴」





▼ヴァイスシュヴァルツ『Key all-star』より「Key 10th MEMORIAL FES. ちはや&あゆ」





▼カードファイト!! ヴァンガードより「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ」からキービジュアルが超(オーバー)トリガーに!





▼カードファイト!! ヴァンガードより「翔刃の騎士 フェルンバエル」《ケテルサンクチュアリ》









超特大B2両面ポスター付録!





▼本日12月8日(木)創刊 新レーベル「Latte Comi」創刊記念ポスター





▼輝く女子プロレス「STARDOM」よりユニット別相関図ポスター









読み応えたっぷりの漫画連載陣!





・惜別の最終回!

カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト

・TCG漫画読むなら月ブシ!

カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake / 本日のおすすめメニューはカードです!? / カードゲームしよ子

・特別掲載!!

ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌 / Latte comi 百合コミックアンソロジーより:君は光

アサルトリリィLast Bullet コミックアンソロジー2.

・ますます盛り上がる!! 連載作品

ぷちゴナビス / よんこま十三機兵防衛圏!! ~こちらセクターX~ / 輝け!! スターダム女子校







TCG特集や記事も盛りだくさん!





・『ヴァイスシュヴァルツ』巻頭特集

・『令和のデ・ジ・キャラット』巻末特集

・『ヴァイスシュヴァルツブラウ』特集

・『カードファイト!! ヴァンガード』特集

・『Shadowverse EVOLVE』特集

・『Reバース for you』情報

・TVアニメ 『てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!』特集!!!

・今月も新アイテム盛りだくさん! 『バンドリ!』情報

・中村航×やちぇによるLyrical Lilyの短編小説

・新規ビジュアルが初公開されたAGFに潜入! 『from ARGONAVIS』情報

・中等部舞台「Regalia」を振り返ろう! 『スタァライト』情報

・走り続けて10周年! 『ろんぐらいだぁす!』10周年記念フェア開催♪

・ほっとひと息つける漫画を――『LatteComi』情報

・クリエイティブなカプセルトイをご紹介『TAMA-KYUの話』

・最新&注目アイテム情報をお届け!『ブシロード オンラインストア News&Feature!!』

・響所属声優陣の気ままなオマカセ連載『響連』

・女子プロレス スターダム☆リレーインタビュー

・STARDOM HERE COMES A NEW COSTUME!







商品概要





商品名:月刊ブシロード 2023年1月号

発売日:2022年12月8日(木)

価 格:900円(税込)

発 行:株式会社ブシロードクリエイティブ

発 売:株式会社KADOKAWA

CМ:https://youtu.be/fZvVUzsOnBw

公式サイト:https://gekkan-bushi.com/

電子書籍でも配信中!!



■店舗別購入特典

【ゲーマーズ購入特典】

・オリジナルブロマイド(令和のデ・ジ・キャラット)



【アニメイト購入特典】

・A4リバーシブルビジュアルボード(「Latte Comi」より恋と指切り/慈と善)





※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)令和のデ・ジ・キャラット

(C)VANGUARD Dear Days Character Design (C)Akira ITOU イラスト/Kame

(C)VISUAL ARTS/Key

(C) World Wonder Ring STARDOM, All rights reserved.

(C)野際かえで (C) 2022 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD CREATIVE illust:ぴゃあ



