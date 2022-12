[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2022年12月6日(火)に『ブシロードTCG戦略発表会2022 再臨』を開催し、TCG分野に於いて今後の展開を発表しましたことをお知らせいたします。







第二部 左から(敬称略)

前田誠二、真野拓実、森嶋秀太、各務華梨、美波わかな、西尾夕香、伊藤昌弘、葉月ひまり、友田一貴、海老原悠、東山 有、よむよむ君



▼発表会の模様はアーカイブ配信からご覧いただけます。

第一部:https://youtu.be/4Po3f6Q6eIM

第二部:https://youtu.be/ZTs-5fe-OrQ





第一部:ヴァンガード will+Dress Season2放送直前!生配信



『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2』が2023年1月より放送スタート!

2023年1月14日(土)あさ8時~テレビ愛知・テレビ東京系列6局ネットにて放送スタート!

前作に引き続いて出演のキャラクターに加え、今作で初登場となる新キャラクターも公開。

今期も豪華な声優陣が作品を彩ります。



豪華ゲストと共に最新アニメの情報を発表いたしました。



第一部 左から(敬称略)

蒼井翔太、各務華梨、小野友樹、小笠原仁、佐久間大介(Snow Man)、三森すずこ、前田誠二、青木陽菜



〇キャラクター

近導ユウユ(cv.蒼井翔太)、桃山ダンジ(cv.小野友樹)、廻間ミチル(cv.佐久間大介(Snow Man))、江端トウヤ(cv.内田雄馬)、狐芝ライカ(cv.小笠原仁)、羽根山ウララ(cv.各務華梨)、石亀ザクサ(cv.伊藤昌弘)、伊勢木マサノリ(cv.森嶋秀太)、向江ジンキ(cv.山下大輝)



〇新キャラクター

ソフィー・ベル(cv.三森すずこ)、サム(サミュエル・フレッドソン) (cv.前田誠二)、ハロナ・ウォーカー(cv.青木陽菜)





「すとぷり」のさとみ&莉犬が『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2』に出演決定!



今回の『カードファイト!! ヴァンガードWillDress Season2』オープニングテーマを「すとぷり」が担当!







なんと「すとぷり」から、さとみ&莉犬のアニメ出演も決定!









2023年1月9日(月)「ブシロード新春大発表会 2023」にて、 『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2』 第1話 最速試写決定!!













カードファイト!! ヴァンガード



■「カードファイト!! ヴァンガード」中野区ふるさと納税に登場!!





詳細は続報をお待ちください!



■今後の新商品情報





2022年

12月9日(金) ブースターパック第8弾「女神再臨」

2023年

2月3日(金) ブースターパック第9弾「龍樹侵攻」

3月3日(金) スペシャルシリーズ第4弾「Messiah」

4月7日(金) ブースターパック第10弾「仮面竜奏」

6月23日(金) タイトルブースター第7弾「刀剣乱舞-ONLINE-2023」



カードファイト!! ヴァンガード公式サイト:https://cf-vanguard.com/

カードファイト!! ヴァンガード公式Twitter:https://twitter.com/cfvanguard_PR





ヴァイスシュヴァルツ







ヴァイスシュヴァルツ15周年記念企画を発表!

2023年3月29日(水)に15周年を迎えるヴァイスシュヴァルツ。

記念すべき15周年イヤーに相応しい、数々の記念施策を発表。



1.「ヴァイスシュヴァルツ15周年」をお祝いするイラストを多数制作!

1)15周年記念大会

特製PRカードとプレイマットがゲットできる「15周年記念大会」が、ブシロード公認店にて「4月(春)」と「10月(秋)」の2回開催!

PRカードとプレイマットに使用される描き下ろしイラストについては、後日発表予定。



2)しろくろフェス2023

特製ラバーマット付き入場チケットを販売!



3)BCF2023

上位賞に記念イラストを使用したラバーマットをご用意。



4)WGP2023

BCF2023とは異なる記念イラストによる上位賞プレイマットをご用意。



5)15周年ポップアップストア

WGP2023の各会場にてポップアップストアが登場。各記念イラストを使用したカードサプライ品等のグッズを販売予定。



2.月例ショップ大会の参加賞がグレードアップ!

毎月ブシロード公認店にて開催されているショップ大会の参加賞が、2023年2月から12月まで『15th PRパック』にグレードアップ。

こちらは複数のタイトルからPRカードを収録しており、当たり仕様のカードが入っていることも。

2月から4月までは毎月違ったPRパックを配布、5月以降は2・3か月に一度新しいパックに変わる予定。



3.ヴァイスシュヴァルツ15周年記念プレミアムブースターの発売が決定!

過去に発売された商品からカードを選抜して2023年仕様にリニューアル。

詳細は後日発表予定。



ヴァイスシュヴァルツ公式サイト:https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式 Twitter:https://twitter.com/wstcg

「ヴァイスシュヴァルツ&Re バース」公式チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g





ヴァイスシュヴァルツブラウ



■新作キャラクターカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツブラウ」スタートデッキが発売中!





11月19日(土)に記念すべきヴァイスシュヴァルツブラウ初商品となるスタートデッキ5作品8商品が発売。

今後も続々と注目の作品を発売予定!



■遊び方教室全国200回開催中!





ヴァイスシュヴァルツブラウでは、発売を記念して現在遊び方教室を開催中。

その回数なんと、200回!

参加者からは、「簡単で覚えやすくて楽しかった!」「私にもできそうでよかった!」などと、大変好評をいただいております。

12月18日(日)まで開催される遊び方教室に参加いただいた方にはPRカード6種のうちお好きな2種をプレゼント中。

PRカードは両面イラスト+箔押し加工でコレクション性も抜群!

皆様のご参加をお待ちしております。



■今後の新商品情報





2022年

12月23日(金)発売 ブースターパック「Eve ~ZINGAI/Card Collection~」



2023年

1月27日(金)発売 ブースターパック「ちいかわ」

2月3日(金)発売 スタートデッキ「アイドルマスター SideM」

2月24日(金)発売 ブースターパック「A3!」

3月15日(水)発売 ブースターパック「アイドルマスター SideM」

3月24日(金)発売 ブースターパック「すとぷり」

3月31日(金)発売 スタートデッキ「アナと雪の女王」

4月14日(金)発売 スタートデッキ&ブースターパック「名探偵コナン」

4月21日(金)発売 スタートデッキ「塔の上のラプンツェル」

5月26日(金)発売 スタートデッキ「リトル・マーメイド」



ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト:https://ws-blau.com/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式Twitter:https://twitter.com/wsblau_info

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式Instagram:https://www.instagram.com/wsblau_info/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCDy9jDl0RhD3QHBaccAmceg





Reバース for you



■祝!Reバース for you 発売3周年記念施策を発表!

1.3rd Anniversary Tour

Reバース発売3周年記念イベント、3rd Anniversary Tourの開催を発表!

全国8ヶ所で開催予定です。

配信内では、開催地区の1か所を決める生抽選を実施!長崎での開催が決定しました!



2.記念PRカード&ブシナビ称号

2023年3月に開催されるショップ大会に参加すると、発売3周年を記念したパートナーカードとブシナビで使用できる記念称号が配布されます。



■2023年もイベント盛りだくさん!

2023年

1月14日(土)、1月15日(日) 新春Reバース祭り2023

2月 BOOKOFF限定大会

3月~5月 CHALLENGE SURVIVAL 5th Challenge

4月29日(土)、4月30日(日) Reバースフェス2023





■今後の新商品情報

2023年

2月17日(金) ブースターパック第2弾「東方Project」

2月17日(金) リファインブースターパック「東方Project」

3月10日(金) トライアルデッキ&ブースターパック「Fate/Grand Carnival」

4月21日(金) ブースターパック第2弾「ブルーアーカイブ」





Reバース for you公式サイト:https://rebirth-fy.com/

Reバース for you公式Twitter:https://twitter.com/Rebirth_PR

ヴァイスシュヴァルツ&Reバース公式チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g





Shadowverse EVOLVE



■「Shadowverse EVOLVE Championship」 2023年開催&サポートスタート!

「Shadowverse EVOLVE Championship(以下CS)」はたくさんのプレイヤーの方が参加できる、公認店で開催可能な新しい大会形式です。

また公認店舗にCSを開催いただく際には大会景品の提供やShadowverse EVOLVE公式サイトでの大会日程の掲載など、公式がサポートいたします。

テストを兼ねたCSシーズン0大会を2023年2月より開始。

正式サポートは2023年4月の開始を予定しております。

正式サポート時には大会景品はCS限定のPRカードの用意を予定しておりますので続報をお楽しみに!





■「Shadowverse EVOLVE公認ジャッジ プログラム」2023年スタート!

プレイヤーにとって「模範」となるような方と一緒に、地域コミュニティの盛り上げや大型イベントの安定的な運営をしていくことを目的に「Shadowverse EVOLVE 公認ジャッジプログラム」をスタートします。

認定を行った後もより良い公認ジャッジを目指していけるよう「向上プログラム」や日頃のジャッジ活動内容に応じた報酬を「公認ジャッジ 報酬プログラム」としてご用意しております。

2023年のスタートに向けて「第1回公認ジャッジ試験」のエントリーを本日18時より受付開始いたします。





■「Shadowverse EVOLVE Ranking Battle」2023年スタート!

「Shadowverse EVOLVE Ranking Battle」は大会に参加したり、バトルに勝利することで得られるポイントを競う「ブシナビ」の新機能です。

ランキングの種目は、公認ショップ大会で獲得できるポイントを競う「ショップバトルランキング」と、CS大会で獲得できるポイントを競う「チャンピオンシップランキング」の2つあり、各ランキングの上位プレイヤーに対してプレゼント等を贈呈する想定です。

2023年2月よりβテスト実施予定です。





■今後の発売商品情報

2022年

12月16日(金) ブースターパック第3弾「FLAME OF LAEVATEINN / フレイム・オブ・レーヴァテイン」

2023年

2月24日(金) ブースターパック第4弾「天星神話」



今後もパック商品は2か月に1度発売予定!



Shadowverse EVOLVE(エボルヴ)公式サイト:https://shadowverse-evolve.com

Shadowverse EVOLVE(エボルヴ)Twitter:https://twitter.com/shadowverse_ev

Shadowverse EVOLVE Channel:https://www.youtube.com/@shadowverse_ev





「ブシロードカードゲーム祭2023」開催決定!







「ブシロードカードゲーム祭2023」が2023年4月29日(土・祝)、30日(日) 東京ビッグサイトにて開催決定!

本イベントは、ブシロード15周年記念イベント第4弾として、1日目29日(土・祝)西3・4ホールに加え、2日目30日(日)は南3・4ホールまで拡大して2022年度開催よりもパワーアップ!



■各大会申込が12月7日(水)12:00よりブシナビにてスタート!





大会申込期間:2022年12月7日(水) 12:00~2023年1月5日(木) 9:59

詳細はこちら:https://bushiroad.com/cardgamefes2023



<イベント概要>

【イベント名称】

ブシロードカードゲーム祭2023

【開催日程】

2023年4月29日(土・祝)・30日(日)

【会場】

東京ビッグサイト

4月29日(土・祝):西3・4ホール

4月30日(日):西3・4、南3・4ホール

【来場者特典】

PRカード(全8種のうち2種)+デッキホルダー(全1種)※デザインは後日公開



<チケット情報>

販売開始日時:2023年1月10日(火) 10:00~

【券種】

・特製ラバーマット付き入場券(数量限定・全4種)

各¥3,850(税込) ※別途手数料がかかります

・一般入場券

<チケットぴあ>¥1,100(税込) ※別途手数料がかかります 他



▼「ブシロードカードゲーム祭2023」特設サイト

https://bushiroad.com/cardgamefes2023



今後もブシロードのTCGにご期待ください!



▼各コンテンツの発表内容詳細はこちら

カードファイト!! ヴァンガード

https://cf-vanguard.com/information/presentation2022sairin_vg/



ヴァイスシュヴァルツ

https://ws-tcg.com/products/new_title_ws/



ヴァイスシュヴァルツブラウ

https://ws-blau.com/news/post-29



Reバース for you

https://rebirth-fy.com/?p=23944



Shadowverse EVOLVE

https://shadowverse-evolve.com/news/post-118



