株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤 裕紀)と共同開発しているスマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』(以下、新日SS)にて、ピックアップ対象の★3選手が1人確定かつ選手引換チケットが1枚手に入る有償限定10連選手スカウトを期間限定で2022年11月26日(土)0:00から開始した事をお知らせいたします。













ピックアップ対象の★3選手が1人確定かつ選手引換チケットが1枚手に入る有償限定10連選手スカウトが期間中1回限定で開催中!



新日SSは2022年11月26日(土)0:00~11月27日(日)23:59の間限定で、ピックアップ対象の★3選手が1人確定かつ選手引換チケットが1枚手に入る有償限定選手スカウトを1人1回限定で開催中。

さらにピックアップ対象★3選手のスカウト確率は同レアリティ内で通常の5倍となっております。



【開催期間】

2022年11月26日(土) 0:00~2022年11月27日(日) 23:59



【ピックアップ対象★3選手】

★3選手「[100年に一人の逸材]棚橋弘至」

★3選手「[レインメーカー]オカダ・カズチカ」

★3選手「[THE DRAGON]鷹木信悟」

★3選手「[TIME BOMB]高橋ヒロム」

★3選手「[SWITCHBLADE]ジェイ・ホワイト」

※本有償限定選手スカウトは1回限定となり、1回引くと終了となります



【選手引換チケットにて引換できる選手】

★3選手「[ゴールデン☆スター]飯伏幸太」

★3選手「[100年に一人の逸材]棚橋弘至」

★3選手「[Way to the GrandMaster]マスター・ワト」

★3選手「[レインメーカー]オカダ・カズチカ」

★3選手「[Sniper of the Skies]ロビー・イーグルス」

★3選手「[ならず者ルチャドール]エル・デスペラード」

★3選手「[プロレス王]鈴木みのる」

★3選手「[BONE SOLDIER]石森太二」

★3選手「[キング・オブ・ダークネス]EVIL」

★3選手「[SWITCHBLADE]ジェイ・ホワイト」

★3選手「[Murder Machine]SHO」

★3選手「[THE DRAGON]鷹木信悟」

★3選手「[TIME BOMB]高橋ヒロム」

★3選手「[制御不能なカリスマ]内藤哲也」

★3選手「[ザ・コモンウェルス・キングピン]ウィル・オスプレイ」

★3選手「[Dominator]グレート-O-カーン」

★2選手「[ケルティック・プリンス]デビッド・フィンレー」

★2選手「[ファンキーウェポン]田口隆祐」

★2選手「[STONE PITBULL]石井智宏」

★2選手「[混沌の荒武者]後藤洋央紀」

★2選手「[敏腕プロデューサー]矢野通」

★2選手「[DIRECT DRIVE]YOH」

★2選手「[HEAD HUNTER]YOSHI-HASHI」

★2選手「[ヒールマスター]金丸義信」

★2選手「[英国の若き匠]ザック・セイバーJr.」

★2選手「[愛を捨てた聖帝]タイチ」

★2選手「[The Headbanga]エル・ファンタズモ」

★2選手「[史上最悪の乱入者]KENTA」

★2選手「[THE GOOD BAD GUY]タマ・トンガ」

★2選手「[THE SILVER BACK]タンガ・ロア」

★2選手「[ザ・クラウン・ジュエル]チェーズ・オーエンズ」

★2選手「[Cold Skull]SANADA」

★2選手「[漆黒のデスマスク]BUSHI」

★1選手「[剛腕]小島聡」

★1選手「[猛牛]天山広吉」

★1選手「[黄金の虎4代目]タイガーマスク」

★1選手「[ブルージャスティス]永田裕志」

★1選手「[みんなのこけし]本間朋晃」

★1選手「[暴走キングコング]真壁刀義」

★1選手「[暗闇のトリックスター]ロッキー・ロメロ」

★1選手「[ハポネス・デル・マル]DOUKI」

★1選手「[The Blacksmith]外道」

★1選手「[マスターヒーター]邪道」

★1選手「[THE TOKYO PIMPS]高橋裕二郎」

★1選手「[THE ROGUE GENERAL]バッドラック・ファレ」

※本有償限定10連選手スカウトで獲得できる「選手引換チケット」をチケットスカウトから使用することで、上記選手の中から1人獲得できます

※選手引換チケットで獲得する選手が既に獲得済みだった場合は、対象選手のピース(★3の場合:60個 ★2の場合:15個 ★1の場合:5個)が獲得することができます



【注意事項】

※本有償限定10連選手スカウトは有償ダイヤ限定のスカウトとなっております、無償ダイヤでは引くことができないため予めご了承ください

※本有償限定10連選手スカウトは1回限定となり、1回引くと終了となります

※本スカウトのピックアップ対象選手のスカウト確率アップは、常設「選手スカウト」は対象外となり常設「選手スカウト」でのスカウト確率はアップしておりません

※本有償限定10連スカウトで手に入る「選手引換チケット」は、「選手引換チケットVol.1」が1枚となります

※「選手引換チケットVol.1」で引き換えできる選手は、チュートリアル突破後に獲得できる「★3選手引換チケット」とは違っておりますのでご注意ください

※排出時に獲得できる選手は★レベルアップ前の状態です

※本スカウトからは重複する選手が出現する可能性があります

※ピックアップ対象選手が出現した場合に、獲得できる選手ピースは初獲得時に40個で、2回目以降は100個となります(ピックアップ期間終了後は、2回目以降の選手ピースが60個となります)

※既に獲得済みの選手(ピックアップ対象選手以外)が出現した場合、選手のピースとなって排出されます(獲得できるピースの個数 ★3:60個 ★2:15個 ★1:5個)

※本スカウトに登場する選手の保有するバトルスキル、魂、ステータス、画像、動画などのコンテンツは変更される場合があります

※スカウトの開催期間は予告なく変更する場合があります

※詳細は本スカウト配信開始後にアプリ内のお知らせにて詳細をご確認ください





新日本プロレスSTRONG SPIRITSとは



数多の歴史と様々な熱狂的ファンの支持を得る新日本プロレス。

そんな全ての「新日本プロレスファン」に株式会社ブシロードと株式会社ドリコムのタッグで送る、究極のプロレスラー育成ゲーム。





新日本プロレスとは



今年50周年を迎えた、日本に現存する最古のプロレス団体。

2012年よりブシロードグループに所属。

歴史と伝統に裏付けられたブランド力と、魅力的な選手たちによる、確かなコンテンツ力で、国内外のプロレスファンを魅了している。



■著作権表記:(C)World Wonder Ring STARDOM (C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。



