[株式会社ブシロード]

2023年のライブ情報やCDリリース情報を一挙公開!音声創作ソフト「CeVIO(チェビオ) AI」コラボレーションプロジェクトの新情報も発表!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、本日2022年11月20日(日)にYouTubeにて配信された「バンドリ!発表会 For 2023」において発表した新規解禁情報を報告いたします。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。





2022年11月20日(日)開催「バンドリ!発表会 For 2023」にて発表した内容を報告いたします。





「BanG Dream! 11th☆LIVE」ライブタイトル・キービジュアル公開!









2023年2月4日(土)・5日(日)開催「BanG Dream! 11th☆LIVE」について、各公演のライブタイトルとキービジュアルを公開しました。それぞれのバンドの世界観を織り交ぜたイメージとなっています。

ライブのチケット最速先行抽選申込券が12月5日(月)まで受付中。出演する4 バンドそれぞれの最新CDにチケット最速先行抽選申込券が封入されています。



「BanG Dream! 11th☆LIVE」

DAY1 : Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」

DAY2 : Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」(読み:シュテルネンツェルト・ノクターン)

日程:2023年2月4日(土)・5日(日)

会場:有明アリーナ

詳細:https://bang-dream.com/11th-live



下記の対象タイトルに封入の「最速先行抽選申込券」でご応募いただけます。



○DAY1 : Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」

・Poppin'Party 18th Single「夏に閉じこめて」

・RAISE A SUILEN 10th Single「THE WAY OF LIFE」



○DAY2 : Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」

・Morfonica 5th Single「寄る辺のSunny, Sunny」

・Roselia 12th Single「Swear ~Night & Day~」



チケット最速先行抽選受付:2022 年 9 月 25 日(日) 12:00 ~ 12 月 5 日(月) 23:59







「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」チケット先行抽選申込の追加情報を発表!









2022年11月13日(日)「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」終演後に開催が発表された、2023年5月27日(土)開催「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」。バンドリ!プロジェクトからはRAISE A SUILENとMorfonicaが出演。本公演は声出し可の開催が決定しています。



11月26日(土)より振替申込とブシロードカード会員先行申込受付が開始されるほか、本発表会にてCD先行抽選申込券が11月30日(水)リリース RAISE A SUILEN 10th Single「THE WAY OF LIFE」に封入されることが決定しました。



「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」

日程:2023年5月 4 日(土)

会場:富士急ハイランド・コニファーフォレスト

出演:RAISE A SUILEN、Morfonica、Peaky P-key、燐舞曲 and more...

詳細:https://live.bushiroad-music.com/brfes2023/



◆振替申込

「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2021」のチケットをご購入いただいた方が対象となります。

振替希望確認期間:2022年11月26日(土) 10:00 ~ 12月4日(日) 23:59



◆ブシロードカード会員先行

ブシロードカード会員様への特別先行受付となります。

受付期間:2022年11月26日(土) 10:00 ~ 12月4日(日) 23:59



◆CD先行

下記対象商品に封入の「CD先行抽選申込券」でご応募いただけます。



・RAISE A SUILEN 10th Single「THE WAY OF LIFE」

受付期間:2022年11月30日(水) 12:00 ~ 2023年1月15日(日) 23:59

・Peaky P-key コンセプト mini Album「DO-OR-DIE」

受付期間:2022年12月21日(水) 12:00 ~ 2023年1月15日(日) 23:59





2023年 バンドリ!ライブが続々開催決定!



Poppin'Party、Roselia、Morfonica、RAISE A SUILENによる単独ライブの開催が決定しました。





2023年5月28日(日)に、富士急ハイランド・コニファーフォレストにてRAISE A SUILEN単独ライブの開催が決定しました。ゲストとして、Roseliaも出演。本公演も前日の「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」と同様に声出しでの開催が決定しております。

また、チケットの先行抽選申込券が11月30日(水)リリース RAISE A SUILEN 10th Single「THE WAY OF LIFE」に封入されることが決定しました。



RAISE A SUILEN単独ライブ

日程:2023年5月28日(日)

会場:富士急ハイランド・コニファーフォレスト

出演:RAISE A SUILEN ゲスト:Roselia

詳細:https://bang-dream.com/events/ras_2023



CD先行 受付期間:2022年11月30日(水) 12:00 ~ 2023年1月15日(日) 23:59

申込券は11月30日(水)リリース RAISE A SUILEN 10th Single「THE WAY OF LIFE」に封入。





2023年夏に、Morfonicaによる東名阪Zepp TOURの開催が決定しました。





2023年9月にRoselia単独ライブの開催が決定しました。





2023年秋にPoppin'Party単独ライブの開催が決定しました。







2023年のCDリリース情報を一挙公開!







2023年3月15日(水)に、Morfonica 1st Albumのリリースが決定しました。







2023年4月~6月にかけて、Roselia 13th Single、Poppin’Party ミニAlbum、RAISE A SUILEN 11th Singleの連続リリースが決定しました。





Afterglow、Pastel*Palettes、ハロー、ハッピーワールド!の2nd Albumも、2023年4月~6月にかけての連続リリースが決定しました。







各ライブのチケット先行抽選申込券封入予定は上記画像の通りです。各受付の詳細は今後の発表をお待ちください。







「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」発売日が決定!







「夢ノ結唱BanG Dream! AI Singing Synthesizer」とは、バンドリ!と音声創作ソフト「CeVIO AI」のコラボレーションにより始まった次世代プロジェクトです。Poppin'Party Vo. 戸山香澄、Roselia Vo. 湊友希那の歌声を深層学習等のAI技術により高精度に表現することができます。



本製品のダウンロード版が2022年12月21日(水)、パッケージ版は2023年2月28日(火)にリリースが決定しました。



◆「夢ノ結唱BanG Dream! AI Singing Synthesizer」製品ページ

<ダウンロード版>

夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY(ポピー)スターター ダウンロード版

:https://bang-dream.com/discographies/3229

夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY(ポピー)ソングボイス ダウンロード版

:https://bang-dream.com/discographies/3230

夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer ROSE(ローズ)スターター ダウンロード版

:https://bang-dream.com/discographies/3231

夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer ROSE(ローズ)ソングボイス ダウンロード版

:https://bang-dream.com/discographies/3232



※「ソングボイス ダウンロード版」のみをご購入の場合、CeVIO AI ソングエディタが別途必要になります。



<パッケージ版>

夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY(ポピー)スターターパッケージ

:https://bang-dream.com/discographies/3220

夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer ROSE(ローズ)スターターパッケージ

:https://bang-dream.com/discographies/3221





また、各公式SNSアカウントも開設。今後の続報も是非ご確認ください。



公式サイト:https://yumenokessho.bang-dream.com/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCxPQie_LaDV5hOv6tlr9KOw

Twitter:https://twitter.com/yumenokessho

ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/user/126637987

bilibili:https://space.bilibili.com/3493083838679536







「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」楽曲カバー企画が進行中!









2023年2月にリリースされる「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」スターターパッケージ内に、カバー音源CDが封入されます。

また、2022年12月から、カバー音源を使用したMVを夢ノ結唱公式YouTubeチャンネルに順次公開いたします。





「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」作曲コンテスト開催決定!







2022年11月20日(日)22時より、バンドリ!と音声創作ソフト「CeVIO AI」のコラボレーションプロジェクト「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」の作曲コンテストの開催が決定しました。

当コンテスト受賞者の楽曲はスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」に実装のほか、今後リリースされるアルバムへの楽曲収録などを予定しています。



<「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」作曲コンテスト開催詳細>

◆スケジュール

コンテスト参加対象者募集期間:2022年11月20日(日) 22:00 ~ 11月30日(水)

コンテスト本選出場者事前通知:2022年12月 9日(木)12:00

コンテスト本選出場者発表 :2022年12月15日(木)12:00

コンテスト本選出場者制作期間:2022年12月15日(木) ~ 2023年1月31日(火)

コンテスト本選期間 :2023年2月上旬予定



◆応募条件

・DTM作曲ができる方

・CeVIO AIソングソフトを使用可能な環境がある方

・ご自身のTwiiterアカウント、およびYoutubeチャンネルがある方

・コンテスト本選のミュージックビデオに使用する動画の手配が可能な方

・当社の定めるオーディション規約に同意いただける方



◆応募方法

夢ノ結唱ホームページ コンテスト参加者応募フォームから応募



▽詳細ページ:https://bang-dream.com/yumenokessho_sakkyoku







「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」と作画王グランプリのコラボコンテスト開催決定!







2022年12月23日(金)より、夢ノ結唱と作画王グランプリのコラボコンテストの開催が決定しました。

先日「monogatary.com」にて「夢ノ結唱」をテーマに物語を募集し、その中から大賞を受賞した「Blooming Song」を原作とした楽曲を、音楽クリエイター・kemuさんが制作。当コンテストでは、その音源にあわせて8秒以上のアニメーションMVを制作いただき、1位受賞者の作品はTOKYOMXにて放送される夢ノ結唱のCMに起用されます。



審査員として参加いただく豪華クリエイターも発表しました。









<夢ノ結唱コラボコンテスト開催詳細>

◆スケジュール

コンテスト参加対象者募集期間:2022年12月23日(金)~2023年1月3日(火)



◆応募方法

応募方法の詳細および楽曲は2022年 12 月 23 日(金) 10:00に公開します。





▽詳細ページ:https://bang-dream.com/yumenokessho_sakugaou







「BanG Dream!(バンドリ!)」とは



キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。

アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。

作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを

結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

株式会社 Craft Egg と共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提

供開始から 6 年目の 2022 年 4 月には、国内ユーザー数が 1,500 万人を突破。また、2023 年 3 月に迎える 6 周年で超大型アップデートを行うことを発表し、今後の展開への期待も高まっている。



公式サイト:https://bang-dream.com/

公式 Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

公式 Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LkcZA





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)CeVIO (C)Sony Music Entertainment(Japan)Inc. (C)Sakuga King Grandprix



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-10:16)