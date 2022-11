[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、『Dead by Daylight』とヴィレッジヴァンガードの購入キャンペーン第二弾を実施致します。













新作グッズのほか、購入特典をご用意!





11月25日(金)~12月25日(日)まで大人気オンラインゲーム『Dead by Daylight』の購入キャンペーン第二弾を実施致します。



新商品の販売のほか、大人気商品の再販も行います。

購入特典ではイラストカードをご用意!



皆様のご来場をお待ちしております。



■開催場所

全国のヴィレッジヴァンガードの一部店舗



■開催期間

11月25日(金)~12月25日(日)



■購入キャンペーン情報





期間中、『Dead by Daylight』関連商品を2,000円(税込)ご購入いただく毎に特典イラストカード(全5種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

※無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。







新商品情報





▼アクリルクリップ ver.1.5.0









再販商品





▼ラバーマスコット





▼救急キット





▼トレーディング8bitラバーチャーム









フォロー&RTキャンペーン







ブシロードクリエイティブ公式Twitterにて「特典イラストカード(全5種)」全種セットが当たるキャンペーンを実施予定!

ぜひ、応募してゲットしてくださいね♪



▼応募はこちらから

https://twitter.com/bushi_creative



詳しい情報は特設サイトをチェック!

ブシロードクリエイティブ公式HP:https://bushiroad-creative.com/events/dbd-vv2

ブシロードクリエイティブ公式Twitter:@bushi_creative



※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C) 2021 Epic Games, Inc. Fortnite and its logo are trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and elsewhere.



