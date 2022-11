[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、新作キャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツブラウ』初の商品となるスタートデッキ5作品8商品が11月19日(土)に発売となり、発売を記念した全国47都道府県での広告展開やプレゼントキャンペーンを併せて実施することをご案内いたします。













ブシロードの新作キャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツブラウ』がついに発売!







ヴァイスシュヴァルツブラウは、2023年3月に15周年を迎えるキャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』の姉妹ブランドとして誕生しました。

カードゲームとしての基本のルールは『ヴァイスシュヴァルツ』のまま、より分かりやすく、よりコレクション要素を高めた、遊んでも集めても楽しいキャラクターカードゲームとなっております。

幅広い世代に楽しんでいただけるよう、初めての方でも分かりやすいルールとなっております。



今回、『ヴァイスシュヴァルツブラウ』初の商品として、下記5作品8商品のスタートデッキを発売いたします。



【商品情報】

ヴァイスシュヴァルツブラウ スタートデッキ『A3! 春組』

ヴァイスシュヴァルツブラウ スタートデッキ『A3! 夏組』

ヴァイスシュヴァルツブラウ スタートデッキ『A3! 秋組』

ヴァイスシュヴァルツブラウ スタートデッキ『A3! 冬組』

ヴァイスシュヴァルツブラウ スタートデッキ『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』

ヴァイスシュヴァルツブラウ スタートデッキ『Eve ~ZINGAI/Card Collection~』

ヴァイスシュヴァルツブラウ スタートデッキ『ちいかわ』

ヴァイスシュヴァルツブラウ スタートデッキ『すとぷり』



【商品仕様】

・構築済みデッキ:カード50枚セット ※構築済みデッキの中身はどれも同じ構成です。

・箔押しコレクションカード:1枚 (全1種)

・スタートプラスパック:1パック(4枚入り) ※3枚は固定、1枚は必ず豪華特別仕様カードが封入。

・遊び方ガイド:1枚

・紙製プレイマット&ポスター:1枚



【価格】

1個 1,650円(税込)



【発売元】

株式会社ブシロード



▼商品詳細はこちら

https://ws-blau.com/item/





発売を記念して全国47都道府県に駅貼り広告を掲出!連動キャンペーンにて抽選で47名様にスタートデッキをプレゼント!







商品の発売を記念して、全国47都道府県に駅貼り広告を掲出します。

また、キャンペーン用ハッシュタグを付けてTwitterで広告の写真を投稿してくださった方の中から 抽選で47名様にスタートデッキをプレゼントするキャンペーンも併せて実施します。



【参加方法】

1. 全国47都道府県の特定の駅(※掲出駅はキャンペーン詳細ページ参照)に掲出される『ヴァイスシュヴァルツブラウ』の駅貼り広告を都道府県名が見えるように撮影

2. 撮影した写真をTwitterで「#ブラウ全国ジャック」とハッシュタグを付けて投稿



【実施期間】

2022年11月27日(日) 23:59まで



【注意事項】

・駅により広告の掲出期間が前後する可能性がございますが、本キャンペーンの抽選対象となるツイートは上記期間内のものに限ります。上記期間の後、引き続き掲出されているポスターを撮影し投稿した場合は抽選の対象外となりますので、ご注意ください。また、最終日は各駅の終電車や施工の関係で11月27日(日) 23:59よりも前に掲出が終了している可能性もございます。お時間には余裕をもってご参加ください。

・広告撮影の際には周囲をご通行の駅利用者様の通行の妨げにならないよう、十分にご配慮いただきますようお願いいたします。

・本キャンペーンに関しての駅、駅係員および各鉄道会社様へのお問い合わせはご遠慮ください。



▼キャンペーン詳細はこちら

https://ws-blau.com/news/post-23



ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト:https://ws-blau.com/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式Twitter:https://twitter.com/wsblau_info/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式Instagram:https://www.instagram.com/wsblau_info/



▼最新商品コマーシャル動画はこちら

https://youtu.be/PrCtBAS_rWc



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)UTA☆PRI-MOVIE ST PROJECT (C)Eve (C)nagano / chiikawa committee (C)STPR Inc. (C)Bushiroad



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-18:16)