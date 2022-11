[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、『輝け!! スターダム女子校』第2巻が、各専門店や大会物販にて11月20日(日)に発売することをご案内致します。







輝く女子プロレス、スターダムの選手たちが通う、中高一貫教育の私立女子校!

フキゲン★爆誕から、コグマと葉月の復学、月山と桜井の参戦、

そしてキッドの闇落ちと、スターダムの歴史がわかる完全保存版!!

コミブシにて連載中の『よんこまスターダム女子校』も収録!

さらに描き下ろし漫画にはあの人が登場!!

各ユニット入り乱れて、明るく楽しく激しい学校生活――いま始業のゴングが鳴る!!!



漫画:たぬきち powered by STARDOM

発売日:2022年11月20日(日)

サイズ:A5判

ページ数:160ページ

価格:1500円(税込)



月刊ブシロードHP内作品紹介ページ:https://gekkan-bushi.com/comics/stardom/

コミックブシロードWEB内作品ページ:https://comicbushi-web.com/episode/3269632237276596384



電子書籍版も発売中!!



▼スターダムについてはこちらをチェック!

ホームページ:http://wwr-stardom.com/

公式Twitter:https://twitter.com/wwr_stardom

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/STARDOMofficial/about



※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)たぬきち (C)World Wonder Ring STARDOM, All rights (C)BUSHIROAD CREATIVE



