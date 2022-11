[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

2022年11月16日(水)にLeo/need 3rd Single「フロムトーキョー/流星のパルス」

(発売元:ブシロードミュージック)を発売しますことをご報告致します。



iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』より、幼馴染みバンドユニット “Leo/need”の書き下ろし楽曲を収録した3rd Single「フロムトーキョー/流星のパルス」(発売元:ブシロードミュージック)が本日発売。



ずっと探し続けてる。このセカイを彩る何かを—— Leo/needが爽やかに奏でる一曲「フロムトーキョー」、私達の音を、一筋の光に乗せて——伝えるんだ。信じる道を歩み続けるLeo/needの一曲「流星のパルス」の全2曲が収録。



さらに、他4ユニットのCDと合わせて5タイトルの連動購入キャンペーンも実施。

『プロジェクトセカイ』で人気の楽曲を、ぜひCDでもお楽しみください!





【商品情報】

「フロムトーキョー/流星のパルス」

2022年11月16日(水)

定価:1,540円(税込)

詳細: https://bushiroad-music.com/musics/brmm-10582





<収録内容>

1.フロムトーキョー

2.流星のパルス

3.フロムトーキョー -instrumental-

4.流星のパルス -instrumental-





<初回生産分限定封入特典>

オリジナルトレーディングカード1枚(全5種)











ヴァイスシュヴァルツ特製PRカード1枚(全1種)







<先着購入特典>

・B2 告知ポスター







※「先着購入特典」の配布は無くなり次第終了となります。

※各種特典在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。





【シングル5タイトル連動購入キャンペーン】

下記5タイトルを、「連動購入特典対象店舗・ECショップ」にて連動購入されたお客様に、「特製A4クリアファイル」をプレゼントいたします。



<対象商品>

1,2022年10月19日(水)発売 25時、ナイトコードで。 3rd Single「カナデトモスソラ/再生」

2,2022年11月16日(水)発売 Leo/need 3rd Single「フロムトーキョー/流星のパルス」

3,2022年12月14日(水)発売 Vivid BAD SQUAD 3rd Single「Beat Eater/Awake Now」

4,2023年1月18日(水)発売 MORE MORE JUMP! 3rd Single「アイノマテリアル/アイスドロップ」

5,2023年2月15日(水)発売 ワンダーランズ×ショウタイム 3rd Single「トンデモワンダーズ/Glory Steady Go!」

詳細はこちら:https://bushiroad-music.com/1045





■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。



公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式Twitter:https://twitter.com/pj_sekai





