2度の延期を経て、バンドリ!プロジェクトのスペシャルライブがついに開催!ベルーナドームにて夢のライブが実現!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、2022年11月12日(土)に、ベルーナドームにて開催されたBanG Dream!プロジェクトのリアルバンドが集結したライブ「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」についてご報告いたします。



2022年11月12日(土)、ベルーナドームにて、「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」(主催:株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。



当初2019年12月に発表され、2020年5月3日(日)の開催を予定していた「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020」が、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた二度の延期を経て、「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」としてこの度の開催に至りました。



オープニングアクトでは新バンド・MyGO!!!!!がリリースされたばかりの1st Single表題曲を披露。本編では、Poppin'Party・Roselia・RAISE A SUILEN・Morfonicaのそれぞれの楽曲披露に加えて、Afterglow 美竹蘭役の佐倉綾音は2年9ヶ月ぶり、ハロー、ハッピーワールド! 弦巻こころ役の伊藤美来は3年ぶりとなる、各バンドとしてのライブでの歌唱を行いました。Afterglow・ハロー、ハッピーワールド!のパートではRAISE A SUILENがバックバンドを務め、北沢はぐみ役 吉田有里が駆けつけるサプライズも。各バンドが新旧の名曲を披露し、会場に詰めかけたバンドリーマーを大いに盛り上げました。



また、2021年公開 劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」の作中でも披露されたバンド間のコラボレーション楽曲や、アニメ「バンドリ! ガールズバンドパーティ!5th Anniversary Animation -CiRCLE THANKS PARTY!-」作中での35人全員歌唱曲など、ここでしか聴くことのできないスペシャルな演奏も。



告知パートでは2023年に向けた発表会の開催なども公開となりました。プロジェクト8年目に向けて突き進むバンドリ!プロジェクト、ならびに各バンドの活動に是非今後もご注目ください。





◆公演名:BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022

◆日程:2022年11月12日(土) 開場13:00/開演15:00

◆会場:ベルーナドーム

◆出演:Poppin'Party(愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)

Roselia(相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)

RAISE A SUILEN(Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、紡木吏佐)

Morfonica(進藤あまね、直田姫奈、西尾夕香、mika、Ayasa)

Afterglow 美竹蘭役 佐倉綾音

ハロー、ハッピーワールド! 弦巻こころ役 伊藤美来、北沢はぐみ役 吉田有里



オープニングアクト:MyGO!!!!!



※Pastel*Palettes 丸山彩役 前島亜美さんにつきましては、

体調不良により今回の出演は見合わせとなりました。



◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/gbp2022







セットリスト





オープニングアクト:MyGO!!!!!

M0 迷星叫



Morfonica

M1 Daylight -デイライト-

M2 ブルームブルーム

M3 flame of hope

M4 寄る辺のSunny, Sunny



Poppin'Party×Morfonica

M5 絆色のアンサンブル



伊藤美来(ハロー、ハッピーワールド! 弦巻こころ役)with RAISE A SUILEN

M6 にこ×にこ=ハイパースマイルパワー!

M7 ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ!



伊藤美来(ハロー、ハッピーワールド! 弦巻こころ役)、

吉田有里(ハロー、ハッピーワールド! 北沢はぐみ役)with RAISE A SUILEN

M8 うぃーきゃん☆フレフレっ!



佐倉綾音(Afterglow 美竹蘭役)with RAISE A SUILEN

M9 独創収差

M10 Hey-day狂騒曲(カプリチオ)

M11 Y.O.L.O!!!!!



RAISE A SUILEN

M12 R・I・O・T

M13 HELL! or HELL?

M14 DRIVE US CRAZY

M15 Beautiful Birthday

M16 EXPOSE ‘Burn out!!!’



RAISE A SUILEN×伊藤美来(ハロー、ハッピーワールド! 弦巻こころ役)

M17 ラスハピーポー!



Roselia

M18 FIRE BIRD

M19 R

M20 PASSIONATE ANTHEM

M21 Ringing Bloom

M22 BLACK SHOUT

M23 ROZEN HORIZON



Roselia×佐倉綾音(Afterglow 美竹蘭役)

M24 競宴Red×Violet



Poppin'Party

M25 ぽっぴん'どりーむ!

M26 イントロダクション

M27 イニシャル

M28 Hello! Wink!

M29 Live Beyond!!

M30 キズナミュージック♪



愛美(Poppin'Party 戸山香澄役)×佐倉綾音(Afterglow 美竹蘭役)×相羽あいな(Roselia 湊友希那役)×

伊藤美来(ハロー、ハッピーワールド! 弦巻こころ役)

M31 クインティプル☆すまいる~TWiNKLE CiRCLE



Poppin'Party×Roselia×RAISE A SUILEN

M32夢を撃ち抜く瞬間に!(3rd Season #13 Full Ver.)



全出演者

M33 CiRCLE THANKS MUSiC♪







セトリプレイリスト公開中





音楽配信サイトにて「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」のライブセットリストをプレイリストにて配信中。ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

URL:https://lnk.to/GBP2022_livepr







バンドリ!プロジェクト大型発表会がダブルで開催決定!









バンドリ!プロジェクトの大型発表会2件の開催が決定しました。



★「バンドリ!発表会 -For 2023-」★

日時:2022年11月20日(日) 20:00~

配信:YouTube「バンドリちゃんねる☆」

出演:愛美(戸山香澄役)、相羽あいな(湊友希那役)、Raychell(レイヤ役)



2023年のライブ・リリース情報に加え、「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」の追加情報、スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」に追加予定のカバー&エクストラ楽曲情報など、バンドリ!に関する様々な新情報を一挙公開します。ぜひご覧ください。



★ガルパ6周年 超大型アップデート発表会★

日時:2023年1月9日(月・祝)

会場:TOKYO DOME CITY HALL



2023年3月でリリース6周年を迎え、“超大型アップデート”を予定しているスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」。そのアップデート内容を一挙公開します。







アニマックスにて、ライブの模様が放送決定









「アニマックス」にて、「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」の模様が、2023年2月に最速放送されることが決定しました。詳細は後日の発表をお待ちください。







「ガルパ」にて「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」記念キャンペーン開催中!





















スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」にて、本公演の開催記念キャンペーンを実施中です。スター100個&記念アイテムのプレゼント、10回無料ガチャ、本公演をイメージしたライブスキンの再登場を期間内に実施中。また、ステージチャレンジ「特別」に、本公演で演奏された楽曲を集めたステージを追加しました。







「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。

アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。

作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年4月には、国内ユーザー数が1,500万人を突破。また、2023年3月に迎える6周年で超大型アップデートを行うことを発表し、今後の展開への期待も高まっています。





