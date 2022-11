[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、BanG Dream!(バンドリ!)プロジェクトより、2022年10月26日(水)にリリースしたRoselia 12th Single「Swear ~Night & Day~」が、2022年11月7日付のオリコン週間シングルランキング4位を獲得したことをお知らせいたします。



<Blu-ray付生産限定盤>



<通常盤>





BanG Dream!(バンドリ!)プロジェクトより、2022年10月26日(水)にリリースしたRoselia 12th Single「Swear ~Night & Day~」(発売元:ブシロードミュージック)が、2022年11月7日付のオリコン週間シングルランキングで4位を獲得しました。



==============



Roseliaの12枚目となるSingleがリリース!



表題曲「Swear ~Night & Day~」は、スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」で配信された紗夜(CV:工藤晴香)にスポットライトを当てた楽曲。彼女の新たな決断、そして彼女が行く道のりを象徴するかのような重厚感溢れるサウンドにぜひ耳を傾けてほしい。



カップリングに収録されるのは、2021年冬にガルパ内で配信されフルサイズ化の要望が多く寄せられていた「Our Carol」。仲間と過ごしてきた月日の大切さを歌うこの楽曲は、荘厳でありながら包み込まれるような温かさに満ちた仕上がりになっている。



Blu-ray付生産限定盤には、2022年5月に富士急ハイランド・コニファーフォレストにて開催されたRoselia単独ライブ「Episode of Roselia」を両日余すことなく収録!



Roseliaが作り出す世界観を存分に楽しめる本作を、ぜひお手に取って頂きたい。



==============







商品情報



Roselia 12th Single「Swear ~Night & Day~」

発売日:2022年10月26日(水)

定価:Blu-ray付生産限定盤:9,240円(税込)

通常盤:1,540円(税込)



<収録内容>

[CD]

1.Swear ~Night & Day~

2.Our Carol

3.Swear ~Night & Day~ -instrumental-

4.Our Carol -instrumental-



[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

<Disc1>

Episode of Roselia DAY1 : Weißklee



0.雨上がりの夢/湊友希那

1.Proud of oneself

2.BLACK SHOUT

3.Re:birth day

4.約束

5.“UNIONS” Road

幕間映像I

6.LOUDER

7.Neo-Aspect

8.Song I am.

9.FIRE BIRD

10.overtuRe

11.ZEAL of proud

幕間映像II



ENCORE

1.ONENESS

2.ROZEN HORIZON



<Disc2>

Episode of Roselia DAY2 : Rose



1.Sing Alive

2.BLACK SHOUT

3.FIRE BIRD

4.R

5.Sprechchor

6.約束

幕間映像I

7.閃光

8.Neo-Aspect

9.熱色スターマイン

10.“UNIONS” Road

11.Singing “OURS”

12.ROZEN HORIZON

幕間映像II



ENCORE

1.Song I am.

2.LOUDER



<初回生産分限定封入特典>

・BanG Dream! 11th☆LIVE 最速先行抽選申込券

※「BanG Dream! 11th☆LIVE」DAY2 : Roselia×Morfonicaにご応募いただけます。

・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)





商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3104







BanG Dream! 秋のオーディオ・ビジュアルフェア開催中!









2022年10月25日(火)より、フェア開催対象店舗にて「BanG Dream!」関連CD・音楽Blu-ray(新譜・旧譜含む)を1点ご購入毎に、「特製チケット風カード」(全23種)の中からランダムで1枚をプレゼント!



・対象商品

「BanG Dream!」関連CD・音楽Blu-ray全タイトル



・期間

2022年10月25日(火)~特典が無くなり次第終了



・特典

「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」キャラクターキービジュアル素材を使用した、「特製チケット風カード」(全23種)



※特典のお渡し絵柄はランダムとなりますので予めご了承ください。

※特典は無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※特典付与の販売形式・特典の在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。







Roselia(ロゼリア)とは



アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなど様々なメディアミックスを展開する次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!(バンドリ!)」から生まれた第2のリアルバンド・Roselia(ロゼリア)。

ダークでクールな世界観が特徴的なバンド。

バンドメンバーは、Vo.相羽あいな(湊友希那役)、Gt.工藤晴香(氷川紗夜役)、Ba.中島由貴(今井リサ役)、Dr.櫻川めぐ(宇田川あこ役)、Key.志崎樺音(白金燐子役)。







「BanG Dream!(バンドリ!)」とは



キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。

アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。

作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年4月には、国内ユーザー数が1,500万人を突破。また、2023年3月に迎える6周年で超大型アップデートを行うことを発表し、今後の展開への期待も高まっています。



公式サイト:https://bang-dream.com/

公式Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.



