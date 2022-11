[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

2022年11月13日(日)開催の「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」のチケット一般販売再開、演奏曲60曲以上・一部セットリストの公開、リアルタイム配信の実施が決定したことをお知らせいたします。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。









株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区 代表取締役社長:根本 雄貴)は、2022年11月13日(日)開催の「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」のチケット一般販売再開、演奏曲60曲以上・一部セットリストの公開、リアルタイム配信の実施が決定したことをお知らせいたします。





【「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」ライブ情報】

観客の声出し解禁!演奏曲60曲以上!(ショートバージョンも含みます)









公演名:「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」

会場:ベルーナドーム

日程:11月13日(日) 開場13:30 / 開演15:30(OA15:00~予定)/ 終演20:15(予定)

ライブ詳細はこちら:https://live.bushiroad-music.com/bushiroad_15thlive/



◇セットリスト(一部)

【アサルトリリィ】

一柳隊「Edel Lilie」



【少女☆歌劇 レヴュースタァライト】

スタァライト九九組「私たちはもう舞台の上」



【D4DJ】

Happy Around! 「ぐるぐるDJ TURN!!」

Peaky P-key「電乱★カウントダウン」

Photon Maiden「Photon Melodies」

Merm4id「High tension BPM」

燐舞曲「BLACK LOTUS」

Lyrical Lily「吾輩よ猫であれ」



【BanG Dream!】

Poppin'Party「キズナミュージック♪」

Roselia「FIRE BIRD」

RAISE A SUILEN「EXPOSE ‘Burn out!!!’」

Morfonica「Daylight -デイライト-」



【from ARGONAVIS】

from ARGONAVIS Special Band「ゴールライン」





◇チケット情報

再販売開始:11月1日(火)18:00~

※上限に達し次第販売を終了させていただきます。

※再販売より購入上限を2枚とさせていただきます。



チケット:¥9,900(税込)

見切れ席:¥7,700(税込)

※本チケットは座席の都合上、一部ステージ・演出が見にくくなっております。予めご了承ください。



チケット情報はこちら:http://r-t.jp/bushiroad_15thlive



◇リアルタイム配信実施決定!

視聴チケット:¥4,500(税込)

販売期間:11月1日(火)18:00~~11月15日(火) 21:00

※アーカイブ配信:11月15日(火)23:59迄

※オープニングアクトの配信はございません

リアルタイム配信チケット情報はこちら:https://eplus.jp/bushiroad_15thlive_st/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/01-21:16)