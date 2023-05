[Report Ocean]

急速な工業化と都市化、可処分所得の増加に伴う中間所得層の急増、園芸用具業界の技術進歩が、世界の園芸用具市場の成長を牽引しています。





調査期間:2023年1月2日~3月31日



調査機関:調査委託先 : 株式会社 レポート オーシャン



調査対象 : 全世界のあらゆる規模の組織から、890人のリーダーを対象にして調査を実施しました。



有効回答数 : (890人)



調査方法 : 電話調査300人、インターネット調査590人



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業間で実施されました。





調査結果 :



質問:園芸用品の世界市場はどの程度の規模なのか?



園芸用品の世界市場規模は、2022年に404億ドル、2023年から2031年にかけて年平均成長率6.2%で推移し、2031年には749億7000万ドルに達すると予測されます。



園芸用具とは、庭を維持するために使用される付属品のことです。レバー、歯車、鉄などで構成されています。ガーデニング用品には、手工具と電動工具の2種類があります。これらのツールは、主に商業および住宅のユーザーによる造園活動に使用されます。ガーデニングに最もよく使われる道具は、舗装用除草機、ハンドツール、フィッシュテール除草機、スニップ、芝刈り機、トリマーなどです。これらの道具は、草刈りや芝生のメンテナンスのために、ユーザーに広く採用されています。園芸用具の操作方法は、手動、半自動、全自動があります。



質問:ガーデニング用品の世界市場の成長を促進する主要因は何か?





急速な工業化、人口増加、都市化など、さまざまな要因による世界的な建設活動の増加は、今後数年間、ガーデニング機器市場の成長を大きく促進すると予想されます。また、可処分所得の増加に伴う中産階級の人口の急増は、特にアジア太平洋地域における住宅活動の活発化をもたらしています。これらの要因により、個人が趣味としてガーデニングを取り入れるようになり、これらの国々でガーデニング用品の需要が増加する可能性があります。

さらに、ガーデニング用品業界の技術進歩により、商業用および家庭用で水管理ツールや芝刈り機が採用されています。したがって、今後数年間は市場の牽引役となることが予想されます。しかし、季節変動が市場成長の妨げとなる大きな抑制要因となっています。逆に、軽量化などの製品開発や、スマートフォンアプリを使ったガーデニングの普及は、一般消費者の購買意欲をそそるものです。したがって、このような要因は、予測期間中に園芸用具の市場機会を押し上げると予想されます。



質問:ガーデニング用品市場はどのようにセグメント化されているか?



ガーデニング用品市場は、以下のように区分されます。



製品タイプ別





芝刈り機

ハンドヘルド機器

その他



エンドユーザー別





住宅用

商業用



販売チャネル別





オンライン

オフライン



地域別





北アメリカ

南米

アジア太平洋地域

中近東・アフリカ

ヨーロッパ





質問:製品別では、どの分野が市場を席巻しているのか?



製品タイプ別では、芝刈り機分野が2023年に最も高い市場シェアを占め、世界のガーデニング機器市場の4分の3以上を占めており、予測期間中もその主導的地位を維持すると推定されます。さらに、同セグメントは、エネルギー、時間、コストを節約する技術の進歩により、2022年から2031年にかけて最も高いCAGRを明示すると予測されます。本レポートでは、ハンドヘルド機器とその他についても分析しています。







質問:エンドユーザー別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



エンドユーザー別に見ると、2023年には住宅用セグメントが最大のシェアを占め、世界のガーデニング機器市場の約3分の2に寄与しており、予測期間中もその主導的地位を維持すると予測されます。さらに、急速な工業化と人口の増加に伴う建設活動の増加により、同セグメントは2022年から2031年にかけて最大のCAGR 6.5%を描くと予測されています。本調査では、商業分野についても分析しています。





質問:販売チャネル別では、どのセグメントが市場を支配しているか?



販売チャネルに基づくと、2023年にはオフラインセグメントが最大のシェアを占め、世界のガーデニング機器市場の約3分の2に寄与し、予測期間中もその主導的地位を維持すると予測されます。これは、ガーデニング機器業界における技術的進歩の採用に起因しています。しかし、オンライン分野は、中国、インド、アフリカなどの発展途上国における建設活動の増加により、2022年から2031年にかけて6.9%の最大のCAGRを描くと予測されます。







質問:ガーデニング用品市場の主要プレイヤーは?



ガーデニング用品市場は、セグメント化された分析で、主要な業界参加者の詳細な情報をカバーしています。市場の主要なプレーヤーは以下の通りです:



Stanley Black & Decker

Robert Bosch Power Tools GmbH

Stiga Group

Excel Industries, Inc.

The Toro Company

STIHL Holding AG & Co. KG

Deere & Company

Hitachi Ltd., Honda Motor Co., Ltd

Husqvarna AB

Ariens Company

Briggs Stratton

Falcon Garden Tools

ECHO INCORPORATED

KUBOTA Corporation

Schiller Grounds Care, Inc.

Emak S.p.A.





質問:地域別に見ると、どのセグメントが市場を支配しているのか?



地域によって異なりますが、2023年のガーデニング機器市場シェアは北米が独占しました。この地域では、企業は合理的な作業プロセスを実装するために、その新興技術に投資しています。



