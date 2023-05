[Report Ocean]

農業の機械化の進展、温室効果ガスの排出削減ニーズの高まり、燃料としての水素の高い適性などが、水素駆動トラクターの世界市場の成長を後押ししています。





調査期間:2023年1月2日~3月31日



調査機関:調査委託先 : 株式会社 レポート オーシャン



調査対象 : 全世界のあらゆる規模の組織から、890人のリーダーを対象にして調査を実施しました。



有効回答数 : (890人)



調査方法 : 電話調査300人、インターネット調査590人



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業間で実施されました



調査結果 :



質問:水素エンジン搭載トラクターの世界市場規模は?



水素駆動トラクターの世界市場は、2022年に15.7億ドル、2023年から2035年まで年平均成長率12.1%で推移し、2035年には45.4億ドルに達すると予測されています。



トラクターは、耕す、耕す、耕す、植えるなどの農作業に必要な動力を提供する農業用車両として利用されている。20馬力未満から60馬力以上まで、さまざまな出力レンジがあります。連作農家、果樹園、ガーデニングなどの用途に使用されます。水素トラクターは、水素を動力源として利用する車両である。近年、ゼロエミッショントラクターの動力源となりうる燃料として、水素の研究が進んでいます。農業機械分野では、水素貯蔵インフラに関連する課題に取り組むための技術開発に取り組んでいます。



質問:水素駆動トラクターの世界市場の成長を促進する主要因は何か?



農業活動における機械化の進展、燃料としての水素の高い適合性、温室効果ガス排出量の削減などの要因が、予測期間中の世界の水素燃料電池トラクター市場の成長を後押しすると予想されます。しかし、水素の製造と取り扱いに関連する高いコストや、農家における効率的な農業用トラクターに関する認識不足が、予測期間中の世界の水素燃料電池トラクター市場の成長を阻害すると予想されます。さらに、技術の進歩、水素燃料電池車市場の将来性、農業活動の発展に対する政府の支援は、将来的に水素燃料電池トラクター業界に機会をもたらすと期待されています。



質問:水素駆動トラクター市場はどのようにセグメント化されているか?



水素駆動トラクター市場は、以下のように区分されます。



インストール別





OEM

レトロフィット



製品別





固体高分子形燃料電池

リン酸型燃料電池

固体酸化物形燃料電池

その他



アプリケーション別





農業分野

産業分野

鉱業

その他



容量別





25トン未満

25トン以上



地域別





北アメリカ

南米

アジア太平洋地域

中近東・アフリカ

ヨーロッパ



質問:搭載機器別では、どの分野が市場を席巻しているのか?



設置型では、2023年にOEM分野が最も高いシェアを占め、総シェアの4分の1以上を占めると予想され、予測期間中もその主導的地位を維持すると予想されます。しかし、レトロフィット分野は、2023年から2035年にかけて14.4%という最高のCAGRを明示すると予想されます。





質問:製品別では、どの分野が市場を席巻しているのか?



製品別では、プロトン交換膜型燃料電池セグメントが2025年に市場の3分の1以上を占めて最大のシェアを占め、2035年まで収益面での優位性を維持すると予測されます。また、同分野は予測期間中に13.5%という最大のCAGRを記録すると推定されます。







質問:容量別では、どの分野が市場を支配しているのか?



容量ベースでは、25トン未満セグメントが2025年に最大のシェアを占め、市場の半分以上に貢献すると予想され、予測期間中もその優位性を維持すると推定されます。しかし、25トン以上のセグメントは、予測期間中に12.7%の最も高いCAGRを記録すると予測されています。



質問:水素エンジン搭載トラクター市場の主要プレイヤーは?



水素駆動トラクター市場は、セグメント化された分析で、主要な業界参加者の詳細な情報をカバーしています。市場の主要なプレーヤーは以下の通りです:





Allis Chalmers

Amogy, Inc

Ballard Power Systems

Blue Fuel Solutions

BMW, CNH Industrial N.V.

Cummins Inc.

Deere Company

Deutz Fahr group

Fendt

H2Trac B.V.

Hyster Yale Group

Hyundai Motor Company

Kubota Corporation

New Holland

Terberg

Toyota







質問:地域別に見ると、どのセグメントが市場を支配しているのか?



地域によって異なりますが、2023年の水素駆動トラクター市場シェアは北米が独占しました。この地域では、企業は、合理的な作業プロセスを実装するために、その新興技術に投資しています。北米は、クラウドコンピューティングなどの技術の早期かつ迅速な導入に助けられています。北米は、クラウドコンピューティングなどの技術を早くから導入しているため、規格やネットワークに関する規制が充実しており、市場の成長を後押ししています。しかし、アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長を示すと予想されます。



詳細については、sandeep@reportocean.com までメールでお問い合わせください。



