肥満人口の増加、肥満が健康に及ぼす悪影響や健康的なライフスタイルの重要性に関する消費者の意識の高まり、主要企業が採用する複数の戦略が、体脂肪測定の世界市場の成長を牽引しています。





調査期間:2023年1月2日~3月31日



調査機関:調査委託先 : 株式会社 レポート オーシャン



調査対象 : 全世界のあらゆる規模の組織から、890人のリーダーを対象にして調査を実施しました。



有効回答数 : (890人)



調査方法 : 電話調査300人、インターネット調査590人



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業間で実施されました。





調査結果 :



質問:体脂肪測定の世界市場はどれくらいの規模なのか?



体脂肪測定の世界市場は、2022年に3億9513万ドルとなり、2023年から2031年までの年平均成長率は6.8%で、2031年には7億6500万ドルに達すると予測されます。



体脂肪は、個人の健康状態を知るために測定されます。体脂肪が増えると肥満になり、様々な病気の原因になります。体脂肪率は、性別や年齢によって異なります。不健康な生活習慣、食習慣の変化、運動不足、ストレスなど、さまざまな要因が肥満の原因となっています。体脂肪率の測定には、ノギスや体重計などの器具が使われます。また、体脂肪を検出するための技術も数多く開発されている。体脂肪の測定には、生体インピーダンス分析、静水圧重量、空気置換プレチスモグラフィー、デュアルエミッションX線吸収測定などの技術が用いられている。



質問:体脂肪測定の世界市場の成長を促進する主要因は何か?



体脂肪測定市場の成長に寄与するドライバーは、世界人口の肥満の増加や健康的なライフスタイルに対する人々の意識の高まりです。また、発展途上国におけるライフスタイルの近代化による肥満の増加、ジムやフィットネスクラブの数の急増は、予測期間中に体脂肪測定産業の成長を促進すると予想される市場の主要な傾向です。特に都市部での肥満の急増が、体脂肪測定市場の成長を促進する。



質問:体脂肪測定の世界市場はどのように区分されるのか?



体脂肪測定の世界市場は、以下のように区分されます。



エンドユーザー別





病院・診療所

フィットネスクラブ・ウェルネスセンター

ホームユーザー



テクニック別





静電容量式計量器

その他

バイオインピーダンス解析

エアディスプレイスメントプレチスモグラフィー



製品別





キャリパー

ボディスケール

その他



地域別





北アメリカ

南米

アジア太平洋

中近東・アフリカ

ヨーロッパ



質問:エンドユーザー別では、どのセグメントが市場を支配しているか?



エンドユーザー別に見ると、2023年にはフィットネスクラブとウェルネスセンターのセグメントが世界の体脂肪測定市場の5分の3以上の最大シェアに貢献し、予測期間中も支配的であると予想されます。さらに、ジム&ウェルネスセンターの急増と国民の健康に対する意識の高まりから、同セグメントは2023年から2031年にかけて最も速いCAGR 7.1%を記録すると予測されています。また、病院・クリニックやホームユーザーなどのセグメントについても分析しています。







質問:技術別に見ると、どの分野が市場を支配しているか?



手法別では、バイオインピーダンス分析分野が2021年に世界の体脂肪測定市場の5分の2以上の最大シェアを占めており、予測期間中も突出した成長を維持すると予想されます。さらに、同セグメントは2031年に7.4%という最も高いCAGRを示すと考えられます。これは、その正確さ、迅速な結果、取り扱いの容易さにより、生体インピーダンス分析器の使用が増加していることに起因しています。





質問:体脂肪測定の世界市場の主要プレイヤーは?



体脂肪測定市場は、セグメント化された分析で、主要な業界参加者の詳細な情報をカバーしています。主な参入企業は、Accufitness, LLC、beurer gmbh、Bodystat Ltd、Charder Electronic co, Ltd、Cosmed S.R.L, Diagnostic Medical Systems、Garmin Ltd、General Electric Company (GE Healthcare), Hologic, Inc., Inbody co, Ltd, Koninklijke Philips N.V, Omron Corporation、RJL Systems, Inc、SELVAS AI INC. (JAWON MEDICAL CO., LTD), SECA GmbH and CO.KG. 、タニタ株式会社、ウィジンズです。



質問:地域別に見ると、どのセグメントが市場を支配しているのか?



地域別に見ると、アジア太平洋地域は、肥満人口の急増と健康意識の高まりにより、予測期間である2023年から2031年にかけて最も速いCAGR7.7%を示すと予測されています。しかし、北米は2023年に世界体脂肪測定市場の5分の2以上を占め、最大の市場シェアを占めており、予測期間中、この市場をリードしていくと思われます。これは、体脂肪測定技術の技術的進歩、体脂肪測定装置における高度なデバイスとソフトウェアプロセスの統合、主要プレイヤーの存在、同地域の強固なインフラに起因しています。



