軍用アプリケーションの急増による製品需要の増加、軽量コンポーネントの採用の増加、軍による技術への投資の増加が、軍用4dプリンティング産業の成長を後押ししています。





質問:世界のミリタリー4Dプリンティングの市場規模は?



世界の軍事用4Dプリンティング市場は、2022年に1610万ドルに達し、2023年から2040年にかけて45.2%のCAGRを記録して、2040年には6億7340万ドルに達すると予測されています。



4Dプリンティング技術とは、印刷された物体が時間の経過とともに自己変形するプロセスです。付加製造技術とも呼ばれ、製造過程でナノスケールの操作やプログラミングを可能にし、最終的に環境に適応するよう設計された製品を作り出します。プリントされた物体は、空気、熱、圧力、磁気など多くの要因によって形を変えることができます。これは3Dプリンティング技術の進歩であり、3Dプリンティングマシンにスマート素材とソフトウェアプログラムを使用することで作成することができます。それゆえ、斬新な技術であり、実用化の目処が立っている。



質問:ミリタリー4Dプリンティングの世界市場の成長を促進する主要因は何か?



軍用アプリケーションの急増による製品需要の増加、軍による技術への投資の増加、軽量コンポーネントの採用の増加などの要因が、軍用4dプリンティング産業の成長を促進すると予想されます。しかし、ハードウェアとソフトウェアの両方のセクションの複雑な設計とプロセスの標準化の欠如は、市場の成長を妨げる要因のいくつかである。さらに、技術の進歩やインダストリー4.0に対する需要の高まり、インダストリー5.0の出現は、軍事用4Dプリンティング市場の成長に有利な機会を提供すると期待されています。



質問:世界の人口ミリタリー4Dプリンティングの市場規模は?



ミリタリー4Dプリンティングの世界市場は、以下のように区分されます。



テクニック別





溶融堆積法モデリング

ステレオリソグラフィー

選択的レーザー焼結、選択的レーザー溶融

その他



素材別





ハイドロゲル

熱応答性

フォトレスポンシブ

エレクトロ&マグネトレスポンシブ

その他



プロパティー別





自己組織化

セルフリペア

自己適応性



アプリケーション別





陸軍

ネイビー

エアフォース



地域別





北アメリカ

南米

アジア太平洋

中近東・アフリカ

ヨーロッパ



質問:技術に基づくと、どの分野が市場を支配しているのか?



これは、高速、高精度、低コスト、特許切れ、複数のカラーオプションの利用、メンテナンスが容易な属性、軽量、熱、化学物質、乾燥・湿潤環境に対する耐久性、無視できる有害廃棄物の発生といったFDM技術に関連する利点に起因しています。しかし、ステレオリソグラフィー(SLA)セグメントは、幅広い材料の使用、高解像度、開発サイクルの短縮、高精度、耐久性のある出力により、2023年から2040年にかけて最も高いCAGRを示すと予測される。





質問:物件別に見ると、どの分野が市場を支配しているのか?



自己組織化セグメントは、特定の表面特性、表面電荷、分極性、質量、表面機能性などの化学的補完性と構造的互換性により、2023年に最も高い市場シェアを占め、世界の軍事4Dプリント市場の約2/3を占めると予想され、予測期間中、その主導的地位を維持すると推定されます。これは、セルフリペアが最も強力な機能の1つであり、壊れたパッケージを自動的にチェックして修正し、貴重な開発時間を節約することができるためです。





質問:アプリケーション別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



用途別では、2023年に陸軍分野が最大のシェアを占め、世界の軍用4Dプリンティング市場のほぼ半分に貢献し、予測期間中もその主導的地位を維持すると予測されています。これは、世界中の軍隊に存在する高度な武器に対する需要の増加に起因しています。しかし、海軍分野は、世界中で海軍サービスのアップグレードに向けた傾向が強まっているため、2023年から2040年にかけて47.3%の最大のCAGRを描くと予想されます。







質問:ミリタリー4Dプリンティングの世界市場の主要プレイヤーは?



ミリタリー4Dプリンティング市場は、セグメント化された分析で、主要な業界参加者の詳細な情報をカバーしています。市場の主要なプレーヤーは、Organovo Holdings, Inc.、Protolabs、Stratasys Ltd.、Voxelijet AG、Heineken N.V. (Key Innovators)、Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (Key Innovators), 3D Systems Corp、 ARC Centre of Excellence for Electromaterials Science (ACES), Arcam AB, Autodesk, Inc, Dassault Systemes SA, ExOne Company, Hewlett Packard Corp, Hoganas AB, Massachusetts Institute of Technology, Materialise NV, Optomec, Inc.



質問:地域別に見ると、どのセグメントが市場を支配しているのか?



地域別では、2023年に北米が収益面で最も高い市場シェアを占め、世界の軍事用4Dプリンティング市場の約5分の2を占めると予想されます。戦場での優位性を確立するために、米国では軍への投資が増加しており、市場成長を牽引しています。しかし、アジア太平洋地域は2030年から2040年にかけて49.1%という最も速いCAGRを記録すると予想されています。これは、インド、韓国、中国などの国々で拡大するテロや地域紛争に対処するため、地域全体で防衛費が増加していることに起因します。



