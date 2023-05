[Report Ocean]

高齢者人口の増加、ヘルスケアにおけるモノのインターネット(IoT)需要の加速、医療費の高騰抑制の必要性が、世界の人口健康管理市場を牽引しています。





調査期間:2023年1月3日~3月30日



調査機関:調査委託先 : 株式会社 レポート オーシャン



調査対象 : 全世界のあらゆる規模の組織から、890人のリーダーを対象にして調査を実施しました。



有効回答数 : (890人)



調査方法 : 電話調査300人、インターネット調査590人



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業間で実施されました。



調査結果 :



質問:ポピュレーションヘルスマネジメントの世界市場規模は?



世界の人口健康管理市場は、2022年に192億ドルと評価され、2022年から2031年にかけて年平均成長率12.7%で成長し、2031年には638億ドルに達すると予測されます。



ポピュレーションヘルスマネジメントとは、適切な財務およびケアモデルによってサポートされる、ケアコーディネーションの改善と患者の参加によって、特定のグループの臨床的健康成果を改善するプロセスである。その主な目的は、患者の医療環境から臨床データを収集・評価し、患者の健康と医療提供者の経済的成果の両方を改善する機会を発見することです。このコンセプトは、プライマリ・ケアサービスの提供を消極的なものから積極的な集団管理へとシフトさせるものです。



質問:ポピュレーションヘルスマネジメントの世界市場の成長を促進する主要因は何か?



人口健康管理市場の成長には、高齢者人口の増加、一人当たりの医療費の急増、ヘルスケアにおけるモノのインターネット(IoT)の活用の増加などが寄与しています。遠隔健康モニタリングのためのヘルスケア用スマートデバイスは、簡単に入手でき、医師とのデータ交換や相互運用が可能であることから、需要が高まっています。さらに、医薬品のパーソナライゼーションが進み、ヘルスケア産業への投資が増加していることも、人口健康管理市場の成長を大きく後押ししています。



質問:世界の人口健康管理市場はどのようにセグメント化されているか?



ポピュレーションヘルスマネジメントの世界市場は、以下のように区分されます。



コンポーネント別





ソフトウェア

サービス内容



配信モード別





オンプレミス

クラウドベース



エンドユーザー別





医療従事者



タイプ



病院・医師グループ

外来診療センター

その他









ヘルスケアペイヤー



タイプ



公的負担者

民間ペイヤー





その他







地域別





北アメリカ

南米

アジア太平洋

中近東・アフリカ

ヨーロッパ



質問:コンポーネント別では、どのセグメントが市場を支配しているか?



コンポーネント別に見ると、2023年にはソフトウェア分野が最も高いシェアを占め、世界の人口健康管理市場の約3分の2を占めており、予測期間中もその主導的地位を維持すると予想されます。さらに、同セグメントは2022年から2031年にかけて13.2%という最高のCAGRを記録すると予想されています。また、本レポートでは、サービスセグメントを特定しています。







質問:配送形態に基づき、どのセグメントが市場を支配しているか?



提供形態に基づくと、2023年にはオンプレミス型セグメントが最も高いシェアを占め、世界の人口健康管理市場のほぼ5分の3に貢献し、予測期間中も収益面でリードを保つと予想されます。しかし、クラウドベースセグメントは、2022年から2031年にかけて13.3%という最高のCAGRを明示すると予想されます。







質問:エンドユーザー別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



エンドユーザー別に見ると、2023年には医療提供者セグメントが世界の人口健康管理市場の5分の3以上を占めて最も高いシェアを占めており、予測期間中もその主導的地位を維持すると予想されます。しかし、医療費支払者セグメントは、予測期間中に13.8%という最高のCAGRで成長すると推定されます。







質問:ポピュレーションヘルスマネジメントの世界市場における主要プレイヤーは?



人口健康管理市場は、セグメント化された分析で、主要な業界参加者の詳細な情報をカバーしています。市場の主要なプレーヤーは、Allscripts Healthcare Solutions, Inc.、Arcadia、AthenaHealth、Inc、 Cedar Gate Technologies, Llc(Enli Health Intelligence)、Cotiviti, Inc、Eclinicalworks、Epic Systems Corporation、Health Care Service Corporation(Medecision), Health Catalyst, Inc, Health EC, Llc, I2I Population Health, International Business Machines Corporation(IBM Watson Health), Koninklijke Philips N.V(Philips Wellcentive), Lightbeam, Nextgen Healthcare, Inc, Oracle Corporation(Cerner Corporation), UnitedHealth Group(Optum, Inc)



質問:地域別に見ると、どのセグメントが市場を支配しているのか?



地域別では、2023年に北米が最大のシェアを占め、人口健康管理市場全体の3分の2以上に貢献し、2031年も収益面で圧倒的なシェアを維持すると予測されます。また、アジア太平洋地域は、予測期間中に15.4%という最も速いCAGRを示すと予測されています。



