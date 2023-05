[Report Ocean]

可処分所得の増加、生活水準の変化、人々の購買力の向上が、世界のパーソナルケア原料市場の成長を牽引しています。





調査期間:2023年1月2日~3月31日



調査機関:調査委託先 : 株式会社 レポート オーシャン



調査対象 : 全世界のあらゆる規模の組織から、890人のリーダーを対象にして調査を実施しました。



有効回答数 : (890人)



調査方法 : 電話調査300人、インターネット調査590人



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業間で実施されました。





調査結果 :



質問:パーソナルケア成分の世界市場規模は?



パーソナルケア原料の世界市場規模は、2022年に104億ドルとなり、2023年から2031年までの年平均成長率は6.0%で、2031年には185億ドルに達すると予測されます。



パーソナルケア原料は、世界中のスキンケア製品の製造に使用される原料です。これらの成分は、抗真菌剤、抗老化剤、皮膚コンディショニング剤などとしてスキンケア製品に使用されることがあります。また、有効成分と非活性成分に分類されることもあります。有効成分としては、老化防止剤、角質除去剤、コンディショニング剤、紫外線防止剤などがあり、不活性成分としては、界面活性剤、防腐剤、着色剤、ポリマー成分などがあります。



質問:パーソナルケア成分の世界市場の成長を促進する主要因は何か?



可処分所得の増加は、生活水準の変化とともに消費者の購買力を強化し、2023年から2031年にかけてパーソナルケア成分市場の成長を促進すると予想されます。また、多目的製品に対する消費者の意識の高まりが、市場の成長を後押ししています。しかし、化学物質ベースのパーソナルケア製品の副作用と厳しい政府規制が、予測期間中のパーソナルケア成分市場の成長を妨げる主要因となっています。一方、スキンケア製品の革新、健康意識の高まり、パーソナルケア製品への需要の増加は、分析期間中に世界のパーソナルケア成分業界に機会をもたらすと期待されています。



質問:パーソナルケア原料の世界市場はどのように区分されるのか?



パーソナルケア成分の世界市場は、以下のように区分されます。



ソース別





天然成分

合成成分





原料の種類別





レオロジーコントロール剤

エモリエント剤

紫外線吸収剤

界面活性剤

乳化剤

抗菌剤

毛髪固定用ポリマー

コンディショニングポリマー

シクロメチコン

ポリクオタニウム類

加水分解物

人



アプリケーション別





スキンケア

男性

ヘアケア

トイレタリー

メイクアップ

フレグランス

オーラルケア



地域別





北アメリカ

南米

アジア太平洋

中近東・アフリカ

ヨーロッパ



質問:ソース別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



原料別では、2023年のパーソナルケア原料市場の売上高の約3分の2を合成品が占め、2031年には合成品が主流になると予想されます。しかし、天然物セグメントは、予測期間中、最も速いCAGR 6.1%を示すと予想されます。





質問:原料の種類別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



成分タイプ別に見ると、紫外線吸収剤セグメントは2023年に総市場収益の4分の1以上を占め、2031年には支配的となることが予想されます。一方、レオロジーコントロール剤セグメントは、予測期間を通じて7.3%という最も速いCAGRを明示することになります。その他、エモリエント剤、界面活性剤、乳化剤、抗菌剤、毛髪固定用ポリマー、コンディショニングポリマーなどが含まれます。



質問:アプリケーション別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



用途別では、スキンケア分野が2023年の総市場収益の3分の1以上を占め、2031年には優位に立つと予想されます。一方、トイレタリーセグメントは、予測期間を通じて6.7%の最速のCAGRを明示するだろう。本レポートで分析したその他のセグメントは、産業用ヘアケア、メイクアップ、フレグランス、オーラルケアを取り上げています。





質問:パーソナルケア成分市場の主要プレイヤーは?



パーソナルケア成分市場は、セグメント化された分析で、主要な業界参加者の詳細な情報をカバーしています。市場の主要なプレーヤーは、Croda International Plc、Clariant AG、BASF SE、Berkshire Hathaway Inc. The Lubrizol Corporation)、DOW、Inc、J.M. Huber Corporation、Ashland Global Holdings Inc、KCC Corporation (Momentive Performance Materials), Solvay S.A, and Evonik Industries AG です。これらの市場プレイヤーは、パートナーシップ、拡大、コラボレーション、ジョイントベンチャーなどを含むいくつかの戦略を取り入れ、業界における実力を強調しています。本レポートは、トッププレイヤーの業績、製品ポートフォリオ、事業セグメント、開発状況を策定するのに役立ちます。



質問:地域別に見ると、どのセグメントが市場を支配しているのか?



地域別では、北米などの先進地域がパーソナルケア原料の世界市場シェアの約32.8%を占め、市場を支配しており、予測期間中もその地位を固めると予想されます。これは、同地域における膨大な消費者基盤、スキンケア製品およびその他のパーソナルケア製品の使用量の増加に起因しています。



