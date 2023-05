[Report Ocean]

IoTアプリケーションの需要の高まりと、IoTを搭載したスマートフォンやスマートウェアラブルの普及の急増が、世界の銀行におけるモノのインターネット市場の成長を後押ししています。





調査期間:2023年1月2日~3月31日

調査機関:調査委託先 : 株式会社 レポート オーシャン



調査対象 : 全世界のあらゆる規模の組織から、890人のリーダーを対象にして調査を実施しました。



有効回答数 : (890人)



調査方法 : 電話調査300人、インターネット調査590人



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業間で実施されました。





調査結果 :



質問:世界の銀行業におけるモノのインターネット市場はどれくらいの規模なのか?



銀行業におけるモノのインターネットの世界市場規模は、2022年に127億ドルとなり、2023年から2031年にかけて年平均成長率33.9%で成長し、2031年には2374億ドルに達すると予測されます。



モノのインターネットとは、インターネットを介して他の機器やシステムと接続し、データを交換する目的で、センサー、ソフトウェア、その他の技術を組み込んだ物理的な物体(しばしばノードと呼ばれる)のネットワークと定義されています。銀行や金融機関では、非接触型決済やゲーム化された報酬など、独自のサービスを顧客に提供するためにIoT機器に依存することが多い。



質問:世界の銀行業におけるモノのインターネット市場の成長を促進する主な要因は何ですか?





銀行業界におけるIoTソリューションの幅広い用途: エッジコンピューティングデバイスやIoTデバイスなどの相互接続ソリューションは、さまざまな高スループットと生産性向上のためのアプリケーションとして、世界市場で高い支持を集めています。さらに、IoTデバイスはさまざまなベンダーによって製造されており、現代のビジネス界におけるコネクテッドデバイスの浸透をさらに高めています。IoTソリューションでは、RFID、NFC、低エネルギーBluetooth、低エネルギー無線、低エネルギー無線プロトコル、LTE-A、Wi-Fi-directなどの標準プロトコルや技術を使用します。これらの技術は、IoTソリューションがさまざまなアプリケーションに展開できるようにする共通システムの標準的な均一ネットワークとは対照的に、IoTシステムで必要とされる特定のネットワーク機能をサポートしています。例えば、銀行は「スマートATM」構想のために、IoTを搭載した現金自動預け払い機(ATM)を導入しています。スマートATMを導入することで、銀行は不正行為の数を減らし、障害のある顧客へのサービスをより効率的に行い、ATMの全体的な顧客体験を向上させることができます。さらに、銀行は、最新のスマートウォッチ、スマートフォン、カードに組み込まれたRFIDやNFC搭載のIoTソリューションの助けを借りて、より迅速で便利な支払いを促進するためにIoT技術を採用することもあります。

通信網の改善 各国政府は、通信速度の向上や国民への総合的な接続性、サービスの向上を図るため、自国の現在の携帯電話ネットワーク・インフラを強化する試みを続けており、IoTアプリケーションの開発・展開が容易になってきています。多くの発展途上国でのこのような成長は、新しいビジネスがIoTアプリケーションに投資することを後押ししています。



質問:世界の銀行業におけるモノのインターネット市場はどのようにセグメント化されているのか?



銀行業におけるモノのインターネット市場の世界市場は、以下のように区分されます。



提供することで





ソリューション

サービス内容



デプロイメントモデル別





オンプレミス

クラウド



アプリケーション別





スマートATM

顧客管理・サポート

セキュリティと認証

その他



企業規模別





大企業

中小企業



地域別





北アメリカ

南米

アジア太平洋

中近東・アフリカ

ヨーロッパ



質問:オファリングに基づくと、どのセグメントが市場を支配しているのか?



サービス別では、2023年にソリューションセグメントが最も高いシェアを占め、全体の3分の2以上に寄与しており、予測期間中もその主導的地位を維持すると予想されます。しかし、サービス分野は2023年から2030年にかけて35.9%という最高のCAGRを明示すると予想されます。







質問:デプロイメントタイプに基づくと、どのセグメントが市場を支配しているのでしょうか?



展開モデルに基づくと、2023年にはオンプレミスセグメントが市場のほぼ5分の3を占めて最大のシェアを占め、2031年まで収益面での優位性を維持すると予測されます。しかし、クラウド分野は予測期間中に35.1%という最大のCAGRを記録すると推定されます。







質問:アプリケーション別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



アプリケーション別では、2023年にスマートATMセグメントが市場の3分の1以上を占め、市場を支配しています。しかし、顧客管理・サポートセグメントは2031年までに主導的な地位を占めると予測されています。一方、セキュリティおよび認証分野は、予測期間中に36.3%という高いCAGRを示すと予測されています。







質問:銀行業におけるモノのインターネット市場の主要プレーヤーは?



銀行業におけるモノのインターネット市場は、セグメント化された分析で、主要な業界参加者の詳細な情報をカバーしています。市場の主要なプレーヤーは、アクセンチュア、キャップジェミニ、シスコシステムズ社、ダイナミクス社、GEデジタル、IBM、インフォシス社、マスターカード、マイクロソフト社、オラクル社、PTC、SAP SE、ソフトウェアAG、ストライプ、テメモ、ティボシステム、ボーダフォン グループPlcです。



質問:地域別に見ると、どのセグメントが市場を支配しているのか?



地域別では、2023年のIoT in banking市場は北米が支配的であり、同地域にIoT in bankingソリューションベンダーが集中していることから、予測期間中もその地位を維持するとみられ、これが予測期間中のIoT in bankingテクノロジー市場を促進すると予想されます。しかし、LAMEAは、デジタルと経済の変革が進んでいることと、同地域の通信ネットワークインフラが発展していることから、予測期間中に大きな成長が見込まれ、今後数年間、同地域のIoT in bankingトレンドの成長を促進すると予測されています。



