[Report Ocean]

医薬品、食品・飲料、洗剤、紙・パルプ産業、バイオテクノロジー、バイオ燃料など様々な産業における酵素需要の増加、消化器疾患や炎症、がん、エイズなど様々な慢性疾患の有病率の上昇が、世界の酵素市場の成長を促進しています。





調査期間:2023年1月2日~3月31日



調査機関:調査委託先 : 株式会社 レポート オーシャン



調査対象 : 全世界のあらゆる規模の組織から、890人のリーダーを対象にして調査を実施しました。



有効回答数 : (890人)



調査方法 : 電話調査300人、インターネット調査590人



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業間で実施されました。



調査結果 :



質問:世界の酵素市場の規模は?



世界の酵素市場は、2022年に58億ドルと評価され、2023年から2031年までの年平均成長率は6%で、2031年には102億ドルに達すると予測されます。



酵素は、生物学的な反応において、反応速度を変化させ、望ましい結果をもたらす生体触媒である。酵素はタンパク質でできており、その応用範囲の広さから、近年特に注目されています。酵素は、食品・飼料、繊維・洗剤、医薬品・バイオテクノロジー研究開発、製造業、その他(紙・パルプ加工、皮革加工、農業)などで使用されています。製造工程での酵素の利用により、大幅なコスト削減とエネルギー消費の抑制、基質活性の向上が図られ、酵素産業の拡大に寄与しています。



質問:酵素の世界市場の成長を促進する主要因は何か?





バイオテクノロジー、製薬、食品・飲料、バイオ燃料産業は、酵素がもたらす利益を享受しています。製薬業界では、効果的な薬物療法のための原薬(API)製造における中間体の合成に酵素の需要が急増しており、酵素市場の成長を後押しすると予想されています。同様に、食品・飲料メーカーにおける複雑な分子をより単純な分子に変換する酵素の能力(デンプンをグルコースに変換)、洗剤産業における油脂汚れの除去、バイオ燃料生産用のバイオエタノール、紙・パルプ産業における漂白性の向上などが、今後数年間における酵素の需要を促進する要因として予想されている。また、消化器系疾患や炎症などの慢性疾患の増加、バイオ燃料などの再生可能エネルギーへの需要の高まりは、市場の成長をさらに後押ししています。

さらに、酵素を利用した医薬品は、がんやエイズなどの慢性疾患の治療にも利用されています。さらに、酵素はバイオテクノロジー産業において、分子生物学分野の研究に広く利用されています。酵素は、遺伝子工学技術において、DNA鎖を切断し、複製し、要求に応じて結合させるために使用されます。さらに、酵素は、がん、心血管疾患、ライソゾーム障害などの病気の診断に大きな役割を果たしています。





質問:世界の酵素市場はどのようにセグメント化されているか?



世界の酵素市場は以下のように区分されます。



ソース別





微生物

植物

動物たち



反応タイプ別





ヒドロラーゼ

オキシドレダクターゼ

トランスフェラーゼ

リアーゼ

その他の反応タイプ



アプリケーション別





フード&ビバレッジ

ハウスホールドケア

バイオエナジー

医薬・バイオテクノロジー

フィード

その他の用途



タイプ別





リパーゼ

ポリメラーゼとヌクレアーゼ

その他

プロテアーゼ

カルボハイドラーゼ



地域別





北アメリカ

南米

アジア太平洋

中近東・アフリカ

ヨーロッパ



質問:ソース別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



供給源に基づくと、微生物セグメントは2023年に最も高いシェアを占め、世界の酵素市場の半分以上に寄与しており、予測期間中もその主導的地位を維持すると思われます。しかし、植物セグメントは2023年から2031年にかけて7.0%という最高のCAGRを明示すると予想されています。本レポートでは、このカテゴリーの動物セグメントの分析も行っています。





質問:反応タイプ別では、どのセグメントが市場を支配しているか?



反応タイプ別に見ると、2023年にはヒドロラーゼセグメントが最も高いシェアを占め、世界の酵素市場の3分の2以上に寄与しており、予測期間中もその主導的地位を維持すると思われます。しかし、トランスフェラーゼセグメントは、2023年から2031年にかけて7.6%という最高のCAGRを明示すると予想されます。また、このカテゴリーにおけるオキシドレダクターゼ、リアーゼ、その他などのセグメントの分析も行っています。





質問:アプリケーション別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



用途別では、2023年に家庭用ケア分野が最大のシェアを占め、世界の酵素市場の3分の1近くを占めた。しかし、製薬およびバイオテクノロジーセグメントは、予測期間中に7.3%という最も速いCAGRを目撃すると推定されます。また、このカテゴリーにおける食品・飲料、バイオエネルギー、飼料、その他を含むセグメントについても解説しています。





質問:酵素市場の主要プレイヤーは?



酵素市場は、セグメント化された分析で、主要な業界参加者の詳細な情報をカバーしています。主な参入企業は、Novozymes A/S、Koninklijke DSM N.V.、DuPont de Nemours, Inc.、BASF SE, Advanced Enzyme Technologies Ltd., AB Enzymes GmbH, Codexis, Inc., Amano Enzyme, Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc.



質問:地域別に見ると、どのセグメントが市場を支配しているのか?



地域別では、北米が2023年の酵素市場機会を独占し、予測期間中も独占すると予想されます。これは、一人当たりの医療費が高いことに起因する製薬・バイオテクノロジー業界における先進技術の早期導入と、酵素ベースの新薬の導入が理由です。



詳細については、sandeep@reportocean.com までメールでお問い合わせください。



私たちに関しては:



私たちは業界で最高の市場調査レポートプロバイダーです。 Report Oceanは、今日の競争の激しい環境で市場シェアを拡大するトップラインとボトムラインの目標を達成するために、クライアントに品質レポートを提供することを信じています。 Report Oceanは、革新的な市場調査レポートを探している個人、組織、業界向けの「ワンストップソリューション」です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/04-10:46)