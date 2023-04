[Report Ocean]

北米は、慢性疾患の増加、検査のための高度な医療インフラの整備、ライフサイエンス研究のための強固な研究開発インフラ、主要企業の存在、医療投資の進展などにより、収益面で最も高い成長を遂げると予想されます。





調査期間:2023年1月2日~3月30日



調査機関:調査委託先 : 株式会社 レポート オーシャン



調査対象 : 全世界のあらゆる規模の組織から、890人のリーダーを対象にして調査を実施しました。



有効回答数 : (890人)



調査方法 : 電話調査300人、インターネット調査590人



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業間で実施されました。



調査結果 :

質問:C反応性タンパク質検査市場を牽引する主な要因は何ですか?

世界中の老人人口の増加と、ヘルスケアサービスに対する需要の高まりが、市場の成長を後押しすると予想されます。 人口の高齢化は慢性疾患の有病率の増加と関連しており、これは検査数の増加につながると予想されます。 さらに、座りがちなライフスタイルと免疫力の低下により、医療施設での CRP 検査が促進されます。 診断検査の使用は年齢とともに増加し、人口の高齢化により c 反応性タンパク質検査の需要が高まると予想されます。 さらに、高齢の患者は、慢性疾患、変形性関節症、心臓の問題などの併存疾患を抱えている可能性が高くなります。 その結果、前述の要因がCRP検査市場の成長を後押しすると予想されます。

市場を牽引する主な要因の 1 つは、一般人口における糖尿病、心血管、癌、炎症性腸疾患、関節炎などの慢性疾患の有病率の上昇です。 慢性疾患の早期発見は、治療の成功の可能性を高めます。 その結果、医療提供者は、高額な治療に多額の費用を費やすよりも、臨床疾患の早期診断を強調し続けています。 さらに、政府、非営利団体、および市場の主要なプレーヤーによるCRPテストの認知度を高めるためのさまざまなイニシアチブの増加は、認知度を広め、c反応性タンパク質検査市場の成長をさらに後押しする上で極めて重要な役割を果たします。



質問:C-反応性タンパク質検査市場はどのようにセグメント分類さ れますか?

C-反応性タンパク質検査市場は以下のように分類されます。



測定タイプ別



酵素結合免疫吸着測定法 (ELISA)



ケミルミネッセンスイムノ測定法 (CLIA)



免疫比濁測定法



その他





アプリケーション別

糖尿病



関節リューマチ



心血管疾患



炎症性腸疾患



その他





地域別

北アメリカ



ヨーロッパ



アジア太平洋



LAMEA







質問:アッセイタイプ別では、どのセグメントがC-反応性タンパク質検査市場を独占しているか?



測定タイプにより、免疫比濁測定法は、より高い感度、迅速な結果技術により、2022年のc反応性タンパク質検査市場を独占し、予測期間にこの傾向が続くと予想されます。



質問:アプリケーション別では、どのセグメントがC-反応性タンパク質検査市場を独占していますか?



用途別では、世界的に心血管疾患が急増していることから、心血管疾患分野が2022年に最も高い成長を示し、予測期間にもこの傾向を維持すると予想されます。



調査結論:

このセクションでは、世界の c 反応性タンパク質検査市場におけるトップレベルのCXO の意見を提供します。 CXO の洞察によると、c 反応性タンパク質検査は血中の CRP のレベルを測定します。 CRPは肝臓で作られるタンパク質で、感染や怪我による炎症に反応して上昇します。 CRP 検査は、酵素免疫測定法 (ELISA)、ケミルミネッセンスイムノ測定法 (CLIA)、免疫比濁法などのさまざまな測定法を利用して行われます。

CXO によると、慢性疾患に苦しむ個人の数の増加と炎症性疾患の増加は、世界の反応性タンパク質検査市場の成長を促進する主な要因です。 さらに、この病気の増加は検査の膨大な量を急増させると推定されており、予測期間における市場の成長に大きな影響を与えると予想されます。 市場は、研究開発の急増と、安全で効果的なアプリケーションのための c 反応性タンパク質検査の採用への関心の高まりにより、ヘルスケア企業の関心を集めています。



