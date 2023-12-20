『ポールプリンセス!!』のトレーディングアクリルスタンド、T…
［株式会社arma bianca］
「AMNIBUS」にて『ポールプリンセス!!』の商品5種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ポールプリンセス!!』の商品5種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ポールプリンセス!!』の商品の受注を12月14日（木）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1232?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディングアクリルスタンド
星北ヒナノ、西条リリア、東坂ミオ、南曜スバル、御子白ユカリ、紫藤サナ、蒼唯ノアのイラストをアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 ￥880(税込), BOX ￥6,160(税込)
種類 ：全7種
サイズ：本体：（約）68×50mm 台座：（約）直径40mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼Tシャツ
※画像は「星北ヒナノ Tシャツ」を使用しております。
星北ヒナノ、西条リリア、東坂ミオ、南曜スバル、御子白ユカリ、紫藤サナ、蒼唯ノア、芯央アズミのイラストをTシャツに仕上げました。
スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：各 ￥4,378(税込)
種類 ：全8種（星北ヒナノ、西条リリア、東坂ミオ、南曜スバル、御子白ユカリ、紫藤サナ、蒼唯ノア、芯央アズミ）
サイズ：メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL
レディース S、M、L、XL、XXL、XXXL
素材 ：綿100%
▼キャンバスボード
劇場版のティザービジュアル、ファーストビジュアル・ロングをキャンバスボードに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 ￥5,500(税込)
種類 ：全2種（劇場版のティザービジュアル、ファーストビジュアル・ロング）
サイズ：F3号（273×220mm）
素材 ：木材、化繊
▼ポールプリンセス!! グリッターiPhoneケース
作品ロゴ、キャラクターの名前の英字をグリッターiPhoneケースに仕上げました。
ケース内でキラキラしたラメが揺れ動くiPhoneケースです。
お手元で作品の世界観をお楽しみください。
※気温の変化、iPhone本体の発熱等によりケース内の液体が気化する場合がございます。本体が発熱している際はケースを外してご使用ください。
▽仕様
価格 ：￥3,850(税込)
対象機種：iPhone 7/8/SE2/SE3、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12/12 Pro、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro max、iPhone 13/14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus
素材 ：ポリカーボネート、TPU
▼BIGアクリルスタンド
※画像は「星北ヒナノ BIGアクリルスタンド」を使用しております。
星北ヒナノ、西条リリア、東坂ミオ、南曜スバル、御子白ユカリ、紫藤サナ、蒼唯ノア、芯央アズミのイラストとサインをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 ￥1,980(税込)
種類 ：全8種(星北ヒナノ、西条リリア、東坂ミオ、南曜スバル、御子白ユカリ、紫藤サナ、蒼唯ノア、芯央アズミ)
サイズ：本体：（約）13.5×12.2cm 台座：（約）13.5×3.5cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1232?utm_source=press
https://twitter.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3−35−13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
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発行元 株式会社 arma bianca
Web http://armabianca.com/
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企業プレスリリース詳細へ （2023/12/20-14:16）
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