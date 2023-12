[株式会社arma bianca]

「AMNIBUS」にて『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』の商品の受注を開始いたします。



株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』の商品の受注を開始いたします。





株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』の商品の受注を12月6日(水)より開始いたしました。



「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





▼ホログラムTシャツ



真エンブレムをホログラムの箔プリントでメタリックに輝くデザインに仕上げました。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。



※製造工程の関係上、商品にプレス跡が残っている場合がございますが、不良ではございませんのでご安心ください。

※一度ご洗濯いただければ目立たなくなります。



▽仕様

価格 :¥4,620(税込)

サイズ:メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL

レディース S、M、L、XL、XXL、XXXL

素材 :綿100%





「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



(C)PROJECT YOHANE



