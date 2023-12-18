2023年のベストな家電はどれ？「家電大賞 2023-202…
［株式会社インプレスホールディングス］
インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、株式会社ワン・パブリッシング（東京都台東区、代表取締役社長：廣瀬有二）のモノ・トレンド情報誌「GetNavi」と共同で、2023年を代表する家電を決定する総合アワード「家電大賞2023-2024」を開催中。11月24日より投票がスタートして約2週間が経過した時点の、中間結果を発表します。投票の締め切りは2024年1月8日（月・祝）です。
※「家電大賞」は、株式会社インプレスおよび株式会社ワン・パブリッシングの登録商標です（商標登録第6534313号）
2015年に開始、本年で9回目となる「家電大賞」。両誌を通じてノミネートした製品の中から「ベストオブベスト」を読者の投票にて決定します。大賞に加え、19の部門賞を用意。今年は新たに「衣類ケア家電」や「水拭き掃除機」「コーヒー家電」「セキュリティ家電」の各部門が加わりました。ノミネートした製品数は過去最高となる161製品。
投票すると、最新のロボット掃除機や空気清浄機、炊飯器やトースターなど、豪華プレゼントが抽選で当たるチャンスもあります。
歴代グランプリは、バルミューダ「BALMUDA The Toaster」（2015年）、ダイソン「Dyson V8 Fluffy」（2016年）、パナソニック「ロティサリーグリル&スモーク NB-RDX100」（2017年）、アイロボット「ルンバｅ5」（2018年）、LGエレクトロニクス「LG SIGNATURE InstaView Door-in-Door 冷蔵庫」(2019年)、アイロボット「ルンバ s9+」（2020年）、アイロボット「ルンバ i3/i3+」（2021年）、アイロボット「ルンバ i2」（2022年）が受賞しています。
今回、2023年12月3日時点の投票結果から、各部門賞の上位3製品を発表。まだ投票締め切りまで約3週間あり、順位の変動も十分に見込まれます。各部門賞および総合グランプリについては、3月の最終結果発表時にお知らせします。
■家電大賞2023-2024中間発表(12月3日時点)
〇部門賞1位のモデル(一部抜粋)
【水拭き掃除機部門】
1位 Dyson V12s Detect Slim Submarine
2023年に多くのモデルが登場したスティック型の水拭き掃除機。ダイソンは、通常のスティック掃除機のヘッド部を付け替えると水拭きタイプになる、という独自のアプローチで実現しました。ユーザーからは、水拭きが気に入って頻繁に使っているという声も届いています。
【こだわり調理家電部門】
1位 バルミューダ BALMUDA The Plate Pro
人気のホットプレートの中でも個性が光るバルミューダ。ステーキを「プロのように」おいしく焼けることにこだわった蓄熱性の高い極厚プレートや、斬新なデザインが特徴です。料理を作る過程までエンタメとして楽しめる点が評価されています。
【衣類ケア家電部門】
1位 パナソニック スマートクローゼット HCC-R600AL/R
洋服をハンガーにかけておくと、自動で除菌や消臭、シワのばしまでしてくれる製品。洗濯しにくい上着や制服、デリケートな素材の衣服なども手軽にケアできて、花粉対策としても注目されています。音が静かで寝室などで使いやすくしたのも特徴です。
○部門賞一覧
【冷蔵庫部門】
1位 シャープ プラズマクラスター冷蔵庫 SJ-GK50K
2位 パナソニック 「はやうま冷凍」搭載冷蔵庫 WPXタイプ NR-F659WPX
3位 三菱電機 MZシリーズ MR-MZ60J
【セカンド冷凍庫部門】
1位 シャープ ファン式冷凍庫 グルメクール FJ-HM7K
2位 アクア AQF-SF18N
3位 三菱電機 ホームフリーザー Uシリーズ MF-U22J
【洗濯機部門】
1位 パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 NA-LX129C
2位 日立 ドラム式洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-STX130J
3位 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XP3
【エアコン部門】
1位 パナソニック フル暖 Eolia UXシリーズ2024年モデル
2位 ダイキン うるさらX(Rシリーズ)
3位 三菱電機 霧ヶ峰 Zシリーズ(2024年度モデル)
【空気清浄機部門】
1位 ダイソン Dyson Zone 空気清浄ヘッドホン
2位 シャープ プラズマクラスター空気清浄機 FP-S120
3位 ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機 MCK904A
【衣類ケア家電部門】
1位 パナソニック スマートクローゼット HCC-R600AL/R
2位 シャープ 超音波ウォッシャー UW-X1
3位 ティファール アクセススチーム イージー DT7131J0
【加湿器・除湿機・暖房機部門】
1位 デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル IDH15WIFI-WB
2位 三菱電機 衣類乾燥除湿機 サラリPro MJ-PV250VX
3位 シロカ 衣類乾燥除湿機 SDD-7D151
【掃除機部門】
1位 ダイソン Dyson Gen5detect Absolute
2位 日立 コードレススティッククリーナー かるパックスティック PKV-BK3K
3位 三菱電機 コードレススティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ HC-JD2C
【水拭き掃除機部門】
1位 ダイソン Dyson V12s Detect Slim Submarine
2位 ロボロック Roborock Dyad Pro WD2H1A01-08
3位 アクア 水拭きフロアクリーナー WIPEL(ワイプル) AQC-WX1P
【ロボット掃除機部門】
1位 アイロボット ルンバ コンボ j9+
2位 ロボロック Roborock S8 Pro Ultra
3位 ダイソン Dyson 360 Vis Nav
【炊飯器部門】
1位 象印マホービン 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き NW-FB10
2位 タイガー魔法瓶 土鍋圧力IHジャー炊飯器 炊きたて 土鍋ご泡火(ほうび)炊き JRX-T100
3位 パナソニック 自動計量IH炊飯器 SR-AX1
【キッチン家電部門】
1位 バルミューダ BALMUDA The Range K09A
2位 象印マホービン EVERINO(エブリノ) ES-JA23
2位 ツインバード 匠ブランジェトースター TS-D486B
【コーヒー家電部門】
1位 デロンギ・ジャパン デロンギ エレッタ エクスプロア 全自動コーヒーマシン ECAM45055G
2位 タイガー魔法瓶 Siphonysta(サイフォニスタ) ADS-A020
3位 ネスレ日本 ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S PLUS ピアノブラック EF1003
【こだわり調理家電部門】
1位 バルミューダ BALMUDA The Plate Pro
2位 BRUNO コンパクトグリルホットプレート
3位 アイリスオーヤマ 薄型ホットプレート IHU-A10-B
【美容家電部門】
1位 ダイソン Dyson Supersonic Shine ヘアドライヤー
2位 パナソニック ラムダッシュ パームイン ES-PV6A
3位 パナソニック ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0J
【健康家電部門】
1位 ドクターエア エクサガン ハンディPRO REG-07
2位 issin スマートバスマット
3位 オムロン ヘルスケア 体重体組成計 KRD-608T2 カラダスキャン
【アウトドア・防災家電部門】
1位 Jackery Japan Jackery Solar Generator 1000 Plus
2位 EcoFlow EcoFlow DELTA 2 Max
3位 マキタ 充電式保冷温庫 CW004GZ
【セキュリティ家電部門】
1位 Amazon リング ドアベルプラス バッテリーモデル/リング インドアカム 第2世代
2位 +Style ＋Style まもサーチ3
3位 Tile Inc. Tile(2022) Mate+Slim
【テレビ部門】
1位 シャープ AQUOS XLED 4Kテレビ EP1ライン
2位 ソニー BRAVIA 4K有機ELテレビ A80Lシリーズ
3位 TVS REGZA タイムシフトマシン4K Mini LED レグザ Z970Mシリーズ
▼家電大賞2023-2024 投票ページ
投票締め切り：2024年1月8日(月・祝)23時59分 結果発表：2024年3月予定
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_special/1545558.html
■開催誌概要
「家電大賞」は、株式会社インプレスの運営する家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」編集部と、株式会社ワン・パブリッシングのアイテム情報誌「GetNavi」編集部が共同で開催しています。
・家電情報サイト「家電 Watch」
家電や生活雑貨などの最新情報や、便利な使い方を紹介。レビューやコラムなども毎日更新しています。
URL：https://kaden.watch.impress.co.jp/
・アイテム情報誌「GetNavi」
ウェブと電子版も絶好調！快適ライフスタイルをナビゲートする旬情報満載マガジン
発行所：株式会社ワン・パブリッシング
ウェブサイト「GetNavi web」：https://getnavi.jp/
以上
【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/
シリーズ累計7,500万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。
【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大輔、証券コード：東証スタンダード市場9479）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/18-05:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
大掃除で社会貢献！洋服をダンボールに詰めて送るだけ「Brand Pledgeの使い方」お申し込みフローを本日公開開始(12/18 06:40)
2023年のベストな家電はどれ？「家電大賞 2023-2024」中間結果発表！(12/18 05:40)
高効率・環境負荷低減を実現する、PET※1ケミカルリサイクル※2技術を2件開発(12/18 05:40)
群馬県桐生市とさとふる、スポーツ鬼ごっこ大会開催や地元サイクリストと作る桐生サイクルマップ制作を目指して寄付受け付けを開始(12/18 05:40)
TVアニメ『チェンソーマン』とglambがコラボレーション(12/18 05:40)
介護リハビリテックのRehabが挑む、新たな介護データ利活用の仕組み(12/18 05:40)
(株)a.school主催の中高生向けオンライン部活動「プロジェクト部」に(株)Gakkenの「まなびチャンネル」が参加。小学１年生にあなたの “夢中” を伝えるまなび動画を制作せよ！(12/18 04:40)
「令和6年干支入場券（辰）」の発売について(12/18 04:40)
ハーモス経費、「BOXIL SaaS AWARD Winter 2023」経費精算システム部門で「料金の妥当性No.1」連続受賞！ほか2つのNo.1に選出(12/18 04:40)
シンプルな幸せと心の豊かさを手に入れたい人必見！ ガーデナー、移住、カントリードール、アート…ターシャ・テューダーに影響された12人の暮らしを紹介する『私たちの「ターシャ」を探して』12/15発売(12/18 03:40)
導入社数200社突破！Helpfeelのユーザーコミュニティイベント「Helpfeel Community 2023 Autumn」を実施(12/18 03:40)
EV充電器展開によるクリーンな移動で社会を変革するモビリティソリューションカンパニー ユアスタンドに出資(12/18 03:40)
【飲食店向け】オーダー業務をデジタル化するCASHIER ORDERの無料機能が大幅に拡張！(12/18 03:40)
【JX石油開発】日豪間のCCSバリューチェーン構築に向けたSantosとの共同検討の開始について(12/18 03:40)
12月14日（木）の17時に、＃ViVi国宝級イケメンランキング の各部門１位を発表しました！全順位はこちら！(12/18 02:40)
佐津川愛美主演「サブスク不倫」DVD BOXが2024年5月10日(金)発売決定！(12/18 02:40)
【知られざる最高峰の仕事】コンサル・投資銀行バンカー・M&Aアドバイザー・商社マン……各業界のトッププレーヤーが集うPEファンドの実像を知る書籍『コンサルが「次に目指す」PEファンドの世界』本日発売！(12/18 02:40)
「FM802 RADIO INFINITY」にてアイビーカラー、オレンジスパイニクラブ、シンガーズハイ、セックスマシーン！！ がクリスマスソングを弾き語りカバー！(12/18 02:40)
DJI、新製品Ronin 4D-8Kを発表し、イメージング品質はさらなる高みへ(12/18 02:40)
スポーツ専門クラウドファンディング「スポチュニティ」、投げ銭機能をプラットフォームへ搭載！(12/18 02:40)
MVNOサービス「LinksMate（リンクスメイト）」にて、ドリンク&お弁当プレゼント及び、初期費用と月額費用6ヶ月分がお得になる「テキサスホールデムポーカー 名人戦コラボキャンペーン！」を開催！(12/18 02:40)
自社専用のChatGPTをノーコードで構築できる「MyGPTs」の導入支援サービスを開始。(12/18 02:40)
TVアニメ『Dr.STONE（ドクターストーン）』描き起こしイラストのアイテムが登場！アニメ・漫画版権専門ECサイト『HICUL（ハイカル）』より販売開始！(12/18 02:40)
WELgee、難民の就労機会拡大に向けて、難民事業本部（RHQ）と協力覚書を締結(12/18 02:40)
ウェイトベアに「推し色リボン」が新登場。生まれた時の重さをストレージする「体重ベア」があなたの推しカラーに染まります。12月15日正午リリース開始。(12/18 02:40)
三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合を引受先とする第三者割当増資の実施に関するお知らせ(12/18 02:40)
病院DXで「医師の働き方」改革に挑むフロンティア・フィールドが「Japan Venture Awards 2023」にて、JVA審査委員会特別賞を受賞(12/18 02:40)
【相談無料】最大15億円のGX(脱炭素)関連の補助金をワンストップで支援するサービスの提供を開始！(12/18 02:40)
平原綾香の話題のMV「からっぽのハート」YouTubeにて公開！(12/18 02:40)
令和５年12月19日(火)に東京新橋にある奈良まほろば館で「奈良ちとせぐぐまつり２０２４(大立山まつり)」魅力発信トークショーを実施します。(12/18 02:40)