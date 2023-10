[株式会社arma bianca]

株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『アズールレーン』の商品の受注を10月16日 (月)より開始いたしました。



「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





島風、ジャーヴィス、大鳳、ロイヤル・フォーチュン、インドミタブル、ジェーナス、アルビオン、吾妻、エーギルの描き起こしイラストをメインにデザインしました。





▼描き起こしイラスト 踊り子ver. トレーディングアクリルキーホルダー



カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き起こしイラスト ジャーヴィス 踊り子ver. アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥715(税込), BOX ¥6,435(税込)

種類 :全9種

サイズ:(約)75×50×厚み3mm

素材 :アクリル





▼描き起こしイラスト 踊り子ver. トレーディングアクリルカード



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き起こしイラスト ジェーナス 踊り子ver. アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥715(税込), BOX ¥6,435(税込)

種類 :全9種

サイズ:(約)80×55×厚み1mm

素材 :アクリル





▼描き起こしイラスト 踊り子ver. トレーディングアクリルネームプレート



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き起こしイラスト ジャーヴィス 踊り子ver. アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥660(税込), BOX ¥5,940(税込)

種類 :全9種

サイズ:本体:(約)30×68×厚み3mm 特典:(約)50×68×厚み3mm

素材 :アクリル





▼描き起こしイラスト 踊り子ver. トレーディング缶バッジ



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き起こしイラスト ジェーナス 踊り子ver. スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥440(税込), BOX ¥3,960(税込)

種類 :全9種

サイズ:本体:(約)直径56mm 特典:(約)80×53mm

素材 :紙、ブリキ





▼描き起こしイラスト 踊り子ver. キャラファイングラフ



※画像は「描き起こしイラスト 島風 踊り子ver. キャラファイングラフ」を使用しております。



キャラファイングラフは、高品位美術印刷技術により美しい発色でイラストを高品質・高精細に再現しています。

額縁入りのプレミアムな逸品です。

絵画のように飾ってお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥14,300(税込)

種類 :全10種(島風、ジャーヴィス、大鳳、ロイヤル・フォーチュン、インドミタブル、ジェーナス、アルビオン、吾妻、エーギル、集合)

サイズ:額縁:(約)44×35.4cm イラスト:A4 プレート:(約)1.5×5cm

素材 :本体:紙 額:樹脂 プレート:アルミニウム





▼描き起こしイラスト 踊り子ver. 等身大タペストリー



※画像は「描き起こしイラスト 島風 踊り子ver. 等身大タペストリー」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥10,780(税込)

種類 :全9種(島風、ジャーヴィス、大鳳、ロイヤル・フォーチュン、インドミタブル、ジェーナス、アルビオン、吾妻、エーギル)

サイズ:(約)190×80cm

素材 :ポリエステル





▼描き起こしイラスト 集合 踊り子ver. A4アクリルパネル



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :¥4,378(税込)

サイズ:(約)29.7×21.0cm 厚み:3mm

素材 :アクリル





▼描き起こしイラスト 踊り子ver. 1/7スケール 特大アクリルスタンド



※画像は「描き起こしイラスト 島風 踊り子ver. 1/7スケール 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥3,850(税込)

種類 :全9種(島風、ジャーヴィス、大鳳、ロイヤル・フォーチュン、インドミタブル、ジェーナス、アルビオン、吾妻、エーギル)

サイズ:本体:(約)26.6×17.4cm 台座:(約)4×10cm ※種類により異なる

素材 :アクリル





▼描き起こしイラスト 集合 踊り子ver. マルチデスクマット



デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :¥3,850(税込)

サイズ:(約)35×60cm

素材 :ポリエステル、ラバー





▼描き起こしイラスト 踊り子ver. BIGアクリルスタンド



※画像は「描き起こしイラスト 島風 踊り子ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥1,980(税込)

種類 :全9種(島風、ジャーヴィス、大鳳、ロイヤル・フォーチュン、インドミタブル、ジェーナス、アルビオン、吾妻、エーギル)

サイズ:本体:(約)17.6×11.4×厚み0.3cm 台座:(約)5×5×厚み0.3cm ※種類により異なる

素材 :アクリル





▼描き起こしイラスト 踊り子ver. A3マット加工ポスター



※画像は「描き起こしイラスト 島風 踊り子ver. A3マット加工ポスター」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥880(税込)

種類 :全10種(島風、ジャーヴィス、大鳳、ロイヤル・フォーチュン、インドミタブル、ジェーナス、アルビオン、吾妻、エーギル、集合)

サイズ:A3

素材 :紙





