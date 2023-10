[株式会社arma bianca]

株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『黒子のバスケ』の商品の受注を10月13日 (金)より開始いたしました。



「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





▼トレーディング ちびキャラ 朝のひとときver. アクリルスタンド



黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「黒子テツヤ ちびキャラ 朝のひとときver. アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥880(税込), BOX ¥6,160(税込)

種類 :全7種

サイズ:本体:(約)70×49×厚み3mm 台座:(約)30×43×厚み3mm

特典:(約)70×60×厚み3mm 台座:(約)25×60×厚み3mm

素材 :アクリル





▼トレーディング ちびキャラ 朝のひとときver. ゆらゆらアクリルキーホルダー



黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎の描き起こしちびキャライラストと各キャラクターの背番号をメインにデザインし、ゆらゆら動くアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「黒子テツヤ ちびキャラ 朝のひとときver. ゆらゆらアクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥880(税込), BOX ¥6,160(税込)

種類 :全7種

サイズ:本体:(最大約)65×27mm 厚み:3mm 特典:(約)65×60mm 厚み:3mm

素材 :アクリル





▼トレーディング ちびキャラ 朝のひとときver. アクリルネームプレート



黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎の名前の描き起こしちびキャライラストと各キャラクターの名前をメインにデザインし、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「黒子テツヤ ちびキャラ 朝のひとときver. アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥660(税込), BOX ¥4,620(税込)

種類 :全7種

サイズ:本体:(約)27×68mm 厚み:3mm 特典:(約)67×54mm 厚み:3mm

素材 :アクリル





▼トレーディング ちびキャラ 朝のひとときver. クリアカード



黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、クリアカードに仕上げました。

PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「黒子テツヤ ちびキャラ 朝のひとときver. クリアカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥550(税込), BOX ¥3,850(税込)

種類 :全7種

サイズ:(約)14.8×10cm

素材 :グランアクア(PP) 0.3mm





▼トレーディング ちびキャラ 朝のひとときver. 缶バッジ



黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典



当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「黒子テツヤ ちびキャラ 朝のひとときver. スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様

価格 :単品 ¥440(税込), BOX ¥3,080(税込)

種類 :全7種

サイズ:本体:(約)直径56mm 特典:(約)80×53mm

素材 :紙、ブリキ





▼ちびキャラ 朝のひとときver. グリッターiPhoneケース



※画像は「黒子テツヤ ちびキャラ 朝のひとときver. グリッターiPhoneケース」を使用しております。



各キャラクターの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、グリッターiPhoneケースに仕上げました。

ケース内でキラキラしたラメが揺れ動くiPhoneケースです。

お手元で作品の世界観をお楽しみください。



※気温の変化、iPhone本体の発熱等によりケース内の液体が気化する場合がございます。本体が発熱している際はケースを外してご使用ください。



▽仕様

価格 :各 ¥3,850(税込)

種類 :全7種(黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎)

対象機種:iPhone 7/8/SE2/SE3、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12/12 Pro、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro max、iPhone 13/14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus

素材 :ポリカーボネート、TPU





▼集合 ちびキャラ 朝のひとときver. フェイスタオル



黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、フェイスタオルに仕上げました。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様

価格 :¥3,520(税込)

サイズ:34×84cm

素材 :綿100%





▼ちびキャラ 朝のひとときver. BIGアクリルスタンド



※画像は「黒子テツヤ ちびキャラ 朝のひとときver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



各キャラクターの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥1,980(税込)

種類 :全7種(黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎)

サイズ:本体:(約)15.9cm×10.5cm 台座:(約)3.1cm×10.3cm ※種類により異なる

素材 :アクリル





▼ちびキャラ 朝のひとときver. 丸形折りたたみミラー



※画像は「黒子テツヤ ちびキャラ 朝のひとときver. 丸形折りたたみミラー」を使用しております。



各キャラクターの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインしました。

コンパクトサイズで持ち運びしやすく、手触りがよく汚れにくい耐久性のある素材を使用したアイテムです。

カバンに入れて携帯するなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。



▽仕様

価格 :各 ¥1,980(税込)

種類 :全7種(黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎)

サイズ:(約)70×70mm 厚み:10mm

素材 :合皮





▼ちびキャラ 朝のひとときver. AirPodsケース



※画像は「黒子テツヤ ちびキャラ 朝のひとときver. AirPodsケース」を使用しております。



各キャラクターの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、AirPodsケースに仕上げました。

頑丈なポリカーボネート素材の衝撃を和らげるハードケースです。

AirPodsを収納したままでも充電可能な充電穴とストラップホールもあり、機能性にも優れています。

お手元で作品の世界観をお楽しみください。



▽仕様

価格 :各 ¥1,650(税込)

種類 :全7種(黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎)

対応機種:AirPods、AirPods Pro、AirPods3、AirPods Pro2

AirPodsケース:(約)58.5×49mm 厚み:26mm ※AirPods 1 第1世代、AirPods 2 with Charging Case 第2世代、AirPods 2 with Wireless Charging Case 第2世代AirPodsに対応しております。

AirPods Proケース:(約)49×65mm 厚み:26mm

AirPods(第3世代)ケース:(約)49×57mm 厚み:24.5mm

AirPods Pro(第2世代)ケース:(約)49×65mm 厚み:26mm

素材 :PC





▼ちびキャラ 朝のひとときver. マグカップ



※画像は「黒子テツヤ ちびキャラ 朝のひとときver. マグカップ」を使用しております。



各キャラクターの描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、マグカップに仕上げました。

少し大きめのマグカップで、飲み物をたっぷりと入れることができます。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。



※色落ちする可能性がございますので、電子レンジ・食洗機の使用はお控えください。

※耐熱温度は120℃となります。



▽仕様

価格 :各 ¥1,650(税込)

種類 :全7種(黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎)

サイズ:(約)直径82×高さ95mm

素材 :陶器





▼ネックストラップ付き3WAYハンディファン



※画像は「黒子テツヤ ネックストラップ付き3WAYハンディファン」を使用しております。



各キャラクターのシルエットをハンディファンに仕上げました。

「首掛け扇風機」「卓上扇風機」「手持ち扇風機」として使える3WAY仕様です。

また、風量は3段階で調節可能で、弱→中→強と切り替わり、環境や気温などに合わせて心地よい風量を選べます。

USB充電方式を採用しておりますので、デスク周りなどでも使用が可能です。



▽仕様

価格 :各 ¥4,378(税込)

種類 :全7種(黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎)

サイズ:(約)90×90mm 厚み:40.3mm

素材 :ABS





