［株式会社インプレスホールディングス］



インプレスグループで鉄道・旅・歴史メディア事業を展開する株式会社天夢人（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 功）は、2023年11月17日に、おとなの鉄学007『盲腸線データブック』（池口英司・著）を刊行いたしました。



行き止まり路線の趣を楽しむ

「盲腸線」とは、終点が他の鉄道と接続していない路線のことです。鉄道用語として正式に使用されているわけではありませんが、鉄道趣味の世界ではすっかり定着した感のある言葉です。たとえば山中に線路が行き止まりになっているような路線は、いかにも「盲腸線」のイメージですが、実際には大都会にも多く存在します。「他社への乗り入れ計画が二転三転して盲腸線になった」など、ちょっと訳アリな背景を知れば、ローカル線の終着駅とは一味違った趣を感じることもできます。本書は、各路線の軌間・動力方式・起点・終点・開通年月日・概略を掲載した、盲腸線の魅力をデータで楽しめる一冊です。



【紙面サンプル】



口絵ページでは、盲腸線の列車や駅をカラー写真で紹介







エリアごとに「JR線」「私鉄・三セク等」に分けて盲腸線データを掲載







路線図から盲腸線を探せる「索引マップ」も掲載





【目次】

〈北海道地方〉

・JRの盲腸線

函館本線／根室本線／千歳線／室蘭本線／留萌本線／宗谷本線／札沼線／日高本線

・私鉄、第三セクター鉄道、公営交通の盲腸線

札幌市営地下鉄 南北線／東西線／東豊線



〈東北地方〉

・JRの盲腸線

大湊線／津軽線／男鹿線／石巻線／左沢線／東北本線 利府線

・私鉄、第三セクター鉄道、公営交通の盲腸線

津軽鉄道 津軽鉄道線／弘南鉄道 弘南線・大鰐線／由利高原鉄道 鳥海山ろく線／山形鉄道フラワー長井線／仙台空港鉄道 仙台空港線／仙台市営地下鉄 南北線・東西線／福島交通飯坂線



〈関東地方〉

・JRの盲腸線

日光線／信越本線／水郡線支線／烏山線／吾妻線／久留里線／青梅線／五日市線／鶴見線／横須賀線

・私鉄、第三セクター鉄道、公営交通の盲腸線

東武鉄道 日光線・宇都宮線・大師線・佐野線・小泉線支線／わたらせ渓谷鐵道 わたらせ渓谷線／上信電鉄 上信線／上毛電気鉄道 上毛線／真岡鐵道 真岡線／関東鉄道 竜ケ崎線／ひたちなか海浜鉄道 湊線／秩父鉄道 秩父本線／銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線／流鉄 流山線／芝山鉄道 芝山鉄道線／埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線／首都圏新都市鉄道 常磐新線／西武鉄道 新宿線・西武園線・多摩湖線・豊島線・狭山線・多摩川線／京成電鉄 本線・金町線・千原線／京王電鉄・高尾線・競馬場線・動物園線／東急電鉄 こどもの国線／横浜高速鉄道 みなとみらい線／京浜急行電鉄 本線・久里浜線・逗子線・空港線・大師線／東京地下鉄 丸ノ内分岐線・千代田線北綾瀬支線／小田急電鉄 江ノ島線・多摩線／東京都営地下鉄 浅草線・三田線・大江戸線／箱根登山鉄道 鉄道線／伊豆箱根鉄道 大雄山線



〈中部地方〉

・JRの盲腸線

上越新幹線 支線／弥彦線／氷見線／城端線／越美北線／東海道本線 美濃赤坂線／武豊線／名松線

・私鉄、第三セクター鉄道、公営交通の盲腸線

長野電鉄 長野線／上田電鉄 別所線／アルピコ交通 上高地線／万葉線 新湊港線／黒部峡谷鉄道 本線／富山地方鉄道 立山線・富山港線／のと鉄道 七尾線／北陸鉄道 石川線・浅野川線／福井鉄道 福武線支線／伊豆箱根鉄道 駿豆線／富士山麓電気鉄道 富士急行線／伊豆急行 伊豆急行線／岳南電車 岳南鉄道線／静岡鉄道 静岡清水線／大井川鐵道 井川線／遠州鉄道 鉄道線／豊橋鉄道 渥美線／名古屋臨海高速鉄道 西名古屋港線／名古屋鉄道 空港線・三河線・築港線・河和線・知多新線・瀬戸線・広見線・尾西線／名古屋市営地下鉄 東山線・名港線・桜通線／近畿日本鉄道 湯の山線・鈴鹿線・志摩線／三岐鉄道 三岐線・北勢線／四日市あすなろう鉄道 内部線・八王子線／養老鉄道 養老線／樽見鉄道 樽見線／明知鉄道 明知線／長良川鉄道 越美南線／えちぜん鉄道 勝山永平寺線・三国芦原線



〈近畿地方〉

・JRの盲腸線

山陽本線 和田岬線／桜島線

・私鉄、第三セクター鉄道、公営交通の盲腸線

近江鉄道 多賀線／信楽高原鐵道 信楽線／叡山電鉄 叡山本線・鞍馬線／京都市交通局 烏丸線・東西線／嵯峨野観光鉄道 嵯峨野観光線／近畿日本鉄道 けいはんな線・近鉄奈良線・信貴線・田原本線・御所線・吉野線／大阪高速電気軌道 谷町線・四つ橋線・中央線・千日前線・長堀鶴見緑地線・今里筋線／北大阪急行電鉄 南北線／京阪電気鉄道 中之島線・交野線・宇治線／阪急電鉄 京都本線・嵐山線・千里線・伊丹線・箕面線・甲陽線／能勢電鉄 妙見線・日生線／南海電気鉄道 高野線・高師浜線・多奈川線・加太線・和歌山港線／泉北高速鉄道 泉北高速線／水間鉄道 水間線／紀州鉄道 紀州鉄道線／和歌山電鐵 貴志川線／神戸市交通局 西神線・海岸線／山陽電気鉄道 本線・網干線／神戸電鉄 有馬線・公園都市線／北条鉄道 北条線



〈中国地方〉

・JRの盲腸線

境線／可部線／小野田線 本山支線／山陰本線 仙崎支線

・私鉄、第三セクター鉄道、公営交通の盲腸線

水島臨海鉄道 水島本線／一畑電車 北松江線・大社線／広島電鉄 宮島線／若桜鉄道 若桜線／錦川鉄道 錦川清流線



〈四国地方〉

・JRの盲腸線

予讃線／鳴門線

・私鉄、第三セクター鉄道、公営交通の盲腸線

高松琴平電気鉄道 琴平線・志度線・長尾線／伊予鉄道 高浜線・横河原線・郡中線／土佐くろしお鉄道 宿毛線・阿佐線／阿佐海岸鉄道 阿佐東線



〈九州地方〉

・JRの盲腸線

博多南線／鹿児島本線／筑豊本線／香椎線／唐津線／日田彦山線／三角線／指宿枕崎線／日南線／宮崎空港線

・私鉄、第三セクター鉄道、公営交通の盲腸線

福岡市交通局 空港線・七隈線／西日本鉄道 天神大牟田線・貝塚線・大宰府線・甘木線／筑豊電気鉄道 筑豊電気鉄道線／甘木鉄道 甘木線／平成筑豊鉄道 門司港レトロ観光線／島原鉄道 島原鉄道線／熊本電気鉄道 菊池線・藤崎線／南阿蘇鉄道 高森線／くま川鉄道 湯前線





【著者紹介】

池口 英司（いけぐち えいじ）

1956(昭和31)年東京都生まれ。鉄道ライター、カメラマン。日本大学藝術学部写真学科卒業後、出版社勤務を経て独立。著書に旅鉄ガイド『鉄道ミュージアムガイド』（天夢人）、交通新聞社新書『鉄道趣味人の世界』などがあるほか、鉄道雑誌などに寄稿多数





【おとなの鉄学シリーズ】



「おとなの鉄学」は、さまざまな視点から鉄道を考え、鉄道趣味を豊かにするシリーズです。



【書誌情報】

書名：おとなの鉄学007『盲腸線データブック』

仕様：A5判 168ページ

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

発売日：2023年11月17日



全国書店、オンライン書店のAmazonなどで発売中。

https://amzn.to/468DEC2



【株式会社天夢人】 https://www.temjin-g.co.jp/

2007年設立。隔月刊雑誌『旅と鉄道（奇数月21日発売）』をはじめとする、鉄道・旅・歴史・民俗・カルチャーをテーマとした雑誌や書籍を発行し、人生を豊かにするための情報を発信しています。



【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大輔、証券コード：東証スタンダード市場9479）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。



以上



【本件に関するお問合せ先】

株式会社天夢人 担当：揚野

Tel: 03-6837-4680 / E-mail: info@temjin-g.co.jp

URL：https://www.temjin-g.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/17-13:16）