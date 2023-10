[株式会社arma bianca]

「AMNIBUS」にて『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の商品2種の受注を開始いたします。



株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の商品2種の受注を開始いたします。





株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の商品の受注を9月26日(火)より開始いたしました。



「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





▼スウェットパンツ



※画像は「EMOTION スウェットパンツ」を使用しております。



三船栞子のソロ曲の「EMOTION」、ミア・テイラーのソロ曲の「stars we chase」、鐘 嵐珠のソロ曲の「Eutopia」をイメージしたデザインをスウェットパンツに仕上げました。

MVに登場するモチーフを盛り込んだデザインとなっております。

肌触りの良いスウェット生地で、シーズンを問わないデイリーウェアとしてお使いいただけます。

日常生活の様々なシーンでご活用ください。



▽仕様

価格 :各 ¥6,028(税込)

種類 :全3種(EMOTION、stars we chase、Eutopia)

サイズ :ユニセックス XS、S、M、L、XL、XXL

素材 :本体:ポリエステル80%、綿20% リブ:ポリエステル63%、綿34% ポリウレタン3%





▼ロングTシャツ



※画像は「EMOTION ロングTシャツ」を使用しております。



三船栞子のソロ曲の「EMOTION」、ミア・テイラーのソロ曲の「stars we chase」、鐘 嵐珠のソロ曲の「Eutopia」をイメージしたデザインをロングTシャツに仕上げました。

MVに登場するモチーフを盛り込んだデザインとなっております。

ベーシックなシルエットのロングスリーブで、シーンを選ばずお使いいただけます。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様

価格 :各 ¥4,950(税込)

種類 :全3種(EMOTION、stars we chase、Eutopia)

サイズ :ユニセックス S、M、L、XL、XXL

素材 :綿100%





