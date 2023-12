[株式会社セガ]

株式会社セガは、2024年1月18日(木)発売予定のPlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One用ソフト『ENDLESS(TM) Dungeon(エンドレスダンジョン)』について、探索の拠点となる「ロビー」の機能と、ヒーローたちが挑んでいくさまざまなダンジョン(ステーション)の一部を紹介します。









■『ENDLESS(TM) Dungeon』とは?

『ENDLESS(TM) Dungeon』は、見下ろし型のツインスティックシューターに、タワーディフェンスの要素を取り入れたローグライト・タクティカルアクションゲームです。

プレイヤーはひとりで、または友達との協力プレイで、好みのヒーローから最大3人のチームを編成し、荒廃した宇宙ステーションからの脱出の鍵となる貴重な「クリスタルボット」を、襲い来るモンスターから守りながらダンジョンの深部を目指します。

入るたびに姿を変えるダンジョンの攻略難易度は高めですが、攻略中には“資源”が手に入り、タレットを作ったり武器の強化が可能なほか、ヒーローのスキルを強化することもできます。ダンジョンをくまなく探索し、“何度でも蘇生する”という奇妙な現象の真相を理解するうちに、ゲームの奥深さ、面白さを実感することができます。









■探索の拠点となる「ロビー」





エンドレスな戦いに挑むヒーローたちの安息の地「ロビー」。ステーションから死に戻ったヒーローたちは、ここの住人たちと世間話をしたり、新たなヒーローを仲間に加えたり、スキンを試着することが可能です。また、ロビーにはさまざまな機能を持つ施設が存在します。



【ワークショップ】





ダンジョンのチェストの中にある「セル」と、敵を倒すことで手に入る「スクラップ」と引き換えにクリスタルボットやヒーロー、銃やロビーのアップグレードを行えます。



【ライブラリ】





宇宙ステーションの過去を解き明かすアーカイブや、各ヒーローのエピソード、探索の舞台となる各区域や、日誌などのさまざまな情報が確認できます。また、ゲーム内の用語についても確認が可能です。



【ハッキング基地】





探索を進めると手に入る鍵を使用して、新たなステーションをアンロックすることができます。また、クリア条件が明らかになっているヒーロークエストの詳細も確認可能です。



【キオスク】





探索開始時に出現するチェストを、スクラップと引き換えに選択することが可能。ダンジョンの脅威に立ち向かうためのボーナスアイテムが手に入ります。



【カフェ】





次回の探索に新たな刺激を加え、クリアすると報酬が手に入る“ドリンクチャレンジ”に挑戦できます。ドリンクのレシピは、ステーションを探索することでアンロックされます。



▼ドリンクの一部を紹介!

・ペッパーパンチ:攻撃時にタレット自身が傷ついてしまうほど、タレットが強化される

・医療キットメガシェイク:医療キットの効果を増幅する代わりに、コストが2倍になる

・ワンショット:ヒーローが蘇生しなくなるが、レベルアップで完全回復できる





■ヒーローたちが挑むさまざまなダンジョン(ステーション)

ヒーローたちが探索する謎めいた宇宙ステーションには、さまざまな区域が存在します。ここでは、その一部をご紹介!



【アストラル港】



かつては積荷を降ろすための埠頭だった場所。ステーションを訪れる人や商品が増えるにつれて、ステーションと宇宙を繋ぐ総合窓口となり、すべてがここを通って出入りしていた。



【奉献の庭】



当初はステーションの農業区だった。物資の供給を第一として、興味があれば誰でも趣味の農作業に使えたほか、気分転換や瞑想の場所としての役割もあった。



【レイバーコロニー】



現在ではもっとも荒れ果てた区域と言っても過言では無い場所。かつては「ハラハラ」と呼ばれる住民がステーションの維持管理や日常的なダストの収集を行っていた。



【本部】



以前はすべての中枢とも言える場所だった。計画立案やVIP客たちの接待など、何もかもがここで行われた。巨大企業の美術館で一国の首都でもある存在で、ステーション運営に関わる人々の力の源だった。





【製品概要】

商品名 : ENDLESS(TM) Dungeon

対応機種 :

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam/Epic Games Store)はデジタル版の販売のみ

発売日 :

PC(Steam/Epic Games Store)版 発売中(2023年10月19日(木)発売)

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One は2024年1月18日(木)発売予定

希望小売価格 :

通常版(デジタル版のみ):3,990円(税込4,389円)

Last Wish Edition(デジタル版/パッケージ版):4,990円(税込5,489円)

ジャンル : 無限に遊べる脱出ローグライト

プレイ人数 : 1~3人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : B区分(12歳以上)

著作権表記 :

(C)Amplitude Studios SAS. (C)SEGA. All rights reserved. Published by SEGA. GAMES2GETHER, Amplitude Studios, the Amplitude Studios logo and ENDLESS DUNGEON are either registered trademarks or trademarks of Amplitude Studios SAS. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.

公式サイト : https://endlessdungeon.sega.jp





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/28-14:16)