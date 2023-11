[株式会社 学研ホールディングス]

つくばからアメリカ、そして月やISSまで『宇宙兄弟』に登場するエリアやスポットを『地球の歩き方』的に徹底紹介。宇宙旅行のノウハウや小山先生インタビューも必読です。夢とロマンに満ちた一冊をお届けします!



株式会社 地球の歩き方は、2023年11月9日(木)より『地球の歩き方 宇宙兄弟 We are Space Travelers!』(2024年1月発売予定)の販売予約を開始しました。









毎回話題を集める『地球の歩き方』スペシャルコラボ第4弾は、地球を出てまさかの‟宇宙”が舞台!



連載15周年を迎え最終章に突入した大人気コミック『宇宙兄弟』と、長年世界中のガイドブックを制作してきた『地球の歩き方』がタッグを組んだ一冊。『宇宙兄弟』には、つくば市(茨城県)やヒューストン(アメリカ・テキサス州)といった地球上のエリアから、主人公の六太や日々人たちが活躍する月やISS(国際宇宙ステーション)などの宇宙空間まで、さまざまな場所が登場します。本書では、『宇宙兄弟』の各シーンと絡めながら登場スポットや周辺の楽しみ方を『地球の歩き方』的にご案内。実際に旅をするなら、こんな場所に行きそう!というキャラクター別モデルプランも必読です。本書後半にはプランニングから持ち物、アクセスまで宇宙旅行のノウハウが満載。読んだら宇宙旅行を身近に感じること間違いなしです。



『宇宙兄弟』作者の小山宙哉先生のスペシャルインタビューや、宇宙旅行のパイオニアである前澤友作さんのロングインタビューも見逃せません!



















表紙





宇宙服を着た六太と日々人が『地球の歩き方』の表紙と合体! まわりには『宇宙兄弟』に出てくるさまざまなスポットが描かれています。そして初回限定版には、いつもの『地球の歩き方』のイラストで作品をオマージュしたリバーシブル帯を装着予定。ご予約はお早目に!



本書のおもな内容





★『宇宙兄弟』ヒストリー

★リアル&ドリーム宇宙旅行プラン

つくば編/ISS編/月周回編/宇宙空間体験編

★スペーストラベラー前澤友作氏インタビュー

★宇宙食グルメ最前線

★『宇宙兄弟』の舞台を旅するエリアガイド

ヒューストン/フロリダ/つくば市/種子島/月/ISS/火星など

★小山宙哉先生スペシャルインタビュー

★地球で宇宙を感じるスポット

★宇宙旅行の準備と手続き

★<特別付録>折込地図 月面&つくばMAP

※予告なく一部内容が変更される可能性もあります。予めご了承ください。



■漫画『宇宙兄弟』

2007年より『モーニング』(講談社)にて連載開始。30歳を超えてから「宇宙飛行士になりたい」という壮大な夢に挑戦するムッタと、そんなムッタよりも一足先に夢を実現して月面に降り立つ弟・ヒビト。そんなふたりを中心に、宇宙を目指す仲間たち、それを支える人々が織りなす濃厚な人間ドラマが好評を博し、連載が進むほどに人気は爆発的に広がる。2011年には、第56回小学館漫画賞(一般向け部門)および、第35回講談社漫画賞(一般部門)をダブル受賞。2023年11月現在(既刊43巻)で累計3,100万部を超える大ヒット作となった。現在もクライマックスに向けて、絶賛連載中。



■旅行ガイドブック『地球の歩き方』

1979年に創刊し、現在約160の国と地域の情報を網羅する旅行ガイドブック。コロナ禍で売り上げが95%減となるなか、2020年に発売した初の国内版『東京』が大ヒット。東京に続く国内版やコラボ本など次々とヒットを飛ばしV字回復を遂げ、TVや新聞などさまざまメディアで取り上げられ話題となっている。





[商品概要]

書名:『地球の歩き方 宇宙兄弟 We are Space Travelers!』

著作:地球の歩き方編集室

定価:2,420円(税込)

発売日:2024年1月 全国書店及びオンライン書店にて発売予定

発行所:株式会社地球の歩き方

発売元:株式会社Gakken

地球の歩き方:https://www.arukikata.co.jp/guidebook/



【予約・購入はこちら】

https://www.arukikata.co.jp/web/directory/item/116132/



【グッズ付き限定版も販売】

小山宙哉『宇宙兄弟』公式ストアでは、書籍にオリジナルグッズが付いた特別セットを用意しています。数量限定なので、こちらもご予約はお早目に!

https://corkshop.jp/corkinc/lp/koyachu/spacetravelers2023



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-11:16)